Hàng chục nghìn tin rao bán nhà đất, căn hộ dưới 5 tỷ đồng ở TP.HCM

Trong bối cảnh TP.HCM được cho là thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền, Nhà Tốt cho rằng nguồn cung vẫn có nhưng phân tán, đòi hỏi các giải pháp tìm kiếm và kết nối hiệu quả hơn.

Dữ liệu từ Nhà Tốt cho thấy nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM vẫn hiện diện nhưng phân tán. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ cuối năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản TP.HCM đối mặt với tình trạng khan hiếm rõ rệt nhà vừa túi tiền, khi căn hộ khoảng 3 tỷ đồng và nhà dưới 5 tỷ đồng ngày càng ít do giá đất, chi phí xây dựng tăng cao và "cơn sốt" giá nhà quay trở lại. Dù tín dụng được nới lỏng, mức giá vượt xa khả năng chi trả vẫn là rào cản lớn khiến người trẻ khó tiếp cận nhà ở.

Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho thấy các dự án mới có giá trên 50 triệu đồng/m2 chiếm tới 63% tổng nguồn cung, thậm chí một gia đình thu nhập 50 triệu đồng/tháng cần tới 25 năm tích lũy mới đủ khả năng sở hữu nhà.

Theo Nhà Tốt, những con số này phản ánh chính xác thách thức tại thị trường sơ cấp, nơi nguồn cung phù hợp với người mua tầm giá vừa phải không còn dồi dào như trước.

Dù vậy, khi xét đến nguồn nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu, dữ liệu từ nền tảng Nhà Tốt cho thấy phân khúc này vẫn duy trì một lượng cung đáng kể. Cụ thể, hệ thống của Nhà Tốt tại thời điểm tháng 11 ghi nhận hơn 20.000 tin đăng rao bán nhà đất và căn hộ có giá dưới 5 tỷ đồng tại TP.HCM.

"Những con số này cho thấy nguồn hàng không biến mất mà đang phân tán rộng, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm hiệu quả hơn để người mua tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp nhu cầu", đơn vị đánh giá.

Thực tế, báo cáo thị trường phía Nam quý III của Nhà Tốt cho thấy lượng tin đăng bán căn hộ tập trung chủ yếu tại trung tâm (quận 1, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú... - 43%), khu đông (TP Thủ Đức - 25%) và khu nam (quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ - 23%) cũ.

Trong khi đó, các tin đăng rao bán nhà thấp tầng tại TP.HCM tập trung ở khu vực TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12 (cũ) - đây cũng là những địa bàn được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này.

Từ lượng tìm kiếm ghi nhận được, Nhà Tốt cho rằng dòng tiền đang tập trung mạnh vào các căn hộ 2 phòng ngủ với phân khúc giá 2- 3 tỷ đồng tại TP.HCM (cũ) và 1- 2 tỷ đồng tại vùng vệ tinh như Bình Dương, Long An (cũ). Nhìn chung, giá căn hộ thứ cấp đã ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt, mạnh nhất tại Bình Dương (tăng 9%) và TP.HCM (tăng 5%).

Còn đối với nhà thấp tầng, nhu cầu sản phẩm cả trong lẫn ngoài dự án đều có xu hướng chậm lại, thậm chí lượng tìm kiếm giảm 23%, cho thấy khách hàng tiếp tục giữ tâm lý thận trọng trước các sản phẩm thấp tầng có giá trị cao. Riêng với các căn nhà ngoài dự án, dữ liệu trên nền tảng này cho thấy khách hàng quan tâm nhất đến các nguồn cung khoảng 30-50 m2, trong tầm giá 3- 5 tỷ đồng .

Theo Nhà Tốt, trong bối cảnh cuối năm này, thị trường sẽ tiếp tục ưu ái các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác dòng tiền ngay, trong khi dòng tiền đầu cơ dự kiến vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ.