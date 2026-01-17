BĐS 2026 - cuộc chơi sàng lọc và cơ hội phân khúc thấp tầng chất lượng

Bất động sản thấp tầng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới mang tính chọn lọc cao, khi thị trường dành chỗ cho các dự án hội tụ vị trí, pháp lý, tiện ích và giá trị phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để những dự án thấp tầng chất lượng, trong số đó có Essensia Broadway, khẳng định vị thế.

Thị trường 2026 bước vào chu kỳ tăng trưởng có chọn lọc

Trong năm 2025, thị trường bất động sản chưa tạo sự bứt phá rõ rệt về quy mô hay mặt bằng giá. Tuy nhiên, thị trường đã bước qua giai đoạn trầm lắng sâu nhất trong hơn một thập kỷ khi những rủi ro mang tính hệ thống dần được kiểm soát. Quá trình điều chỉnh kéo dài không chỉ giúp thị trường hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng, mà còn thúc đẩy sự sàng lọc. Điều này buộc chủ đầu tư, dòng vốn lẫn người mua phải thay đổi tư duy.

Cùng lúc, hệ thống thể chế và chính sách từng bước được củng cố và hoàn thiện. Điều này không nhằm tạo cú hích ngắn hạn cho thị trường, mà đóng vai trò nền móng, định hình môi trường phát triển ổn định và bền vững hơn cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là năm 2026 với kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng mới.

Thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn phục hồi dàn trải trước đây, chu kỳ lần này diễn biến theo hướng chọn lọc cao. Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh tái cấu trúc sâu rộng, thị trường 2026 sẽ chuyển dịch từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển chất lượng. Đó là nơi pháp lý minh bạch, quy hoạch thông minh, khả năng vận hành hiệu quả và chất lượng sống bền vững trở thành yếu tố quyết định sức bật của từng phân khúc. Khi đó, các dự án phải hướng đến giá trị sử dụng dài hạn, đáp ứng nhu cầu thực và tạo ra cộng đồng văn minh, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Phân khúc thấp tầng đón nhịp tăng trưởng mới

Trong bối cảnh đó, phân khúc thấp tầng đang được nhìn nhận lại đúng với bản chất của nhóm tài sản có khả năng bảo toàn giá trị tốt. Sản phẩm thấp tầng tại những khu đô thị đã hình thành ở lõi trung tâm hoặc trung tâm mới - trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng có tầm nhìn dài hạn. Bởi các dự án này có đặc điểm: Quỹ đất hữu hạn, pháp lý rõ ràng và khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực, kinh doanh lẫn tích lũy tài sản.

Thống kê thị trường cho thấy mức độ giao dịch nhóm nhà phố và biệt thự bắt đầu ghi nhận tín hiệu tăng trưởng theo hướng chọn lọc. Theo báo cáo của Savills, trong quý I/2025, tổng giao dịch biệt thự và nhà phố tại Hà Nội khoảng 1.629 căn, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ đạt 41%, tăng 13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh tâm lý của khách hàng khi muốn mua dự án phục vụ nhu cầu thực và vị trí thuận tiện.

Nguồn cung thấp tầng tại TP.HCM ngày càng chọn lọc, phản ánh sự thận trọng của thị trường.

Trong khi đó, tại TP.HCM, nguồn cung nhà ở thấp tầng mới mở bán trong năm 2025 vẫn ở mức rất hạn chế. Theo CBRE Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, thị trường ghi nhận khoảng 132 căn thấp tầng mới được tung ra. Sang quý III/2025, nguồn cung có cải thiện nhưng vẫn khiêm tốn với khoảng 220 căn nhà thấp tầng mới mở bán, chủ yếu là các giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu.

Thực tế này phản ánh bối cảnh quỹ đất giới hạn, thủ tục pháp lý siết chặt và lựa chọn chủ đầu tư thận trọng, tạo ra thị trường thấp tầng khan hiếm nhưng chất lượng hơn. Khi đó, sản phẩm có pháp lý minh bạch và tiêu chuẩn phát triển cao mới thực sự thu hút dòng tiền.

Chuẩn sống thấp tầng kết hợp thương mại tại Essensia Broadway

Trong bức tranh thị trường thấp tầng đang tái cấu trúc theo hướng tinh tuyển, dự án Essensia Broadway của nhà phát triển Phú Long là một trong những đại diện đáng chú ý.

Essensia Broadway gây chú ý trong bức tranh khan hiếm nguồn cung thấp tầng tại khu Nam TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Trên khu đất rộng hơn 25.000 m2 với mật độ xây dựng gần 42%, Essensia Broadway cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại có diện tích 160-393 m2 và 56 căn nhà phố liền kề có diện tích 146-345 m2. Quy mô vừa phải, mật độ thấp tạo nên sự khác biệt cho dự án trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng ngày càng khan hiếm, đồng thời cho thấy định hướng phát triển bền vững, hướng đến nhóm khách hàng an cư và đầu tư dài hạn.

Không chỉ vậy, Essensia Broadway còn tiên phong kiến tạo mô hình Art - Urban tại Nam Sài Gòn, lấy văn hóa nhạc kịch Broadway làm cảm hứng chủ đạo và Art - Deco làm “lõi” thiết kế. Từ cấu trúc mặt bằng, tổ chức cảnh quan đến hệ tiện ích nội khu, mỗi chi tiết được tính toán để tạo nên phố thương mại và nghệ thuật giàu bản sắc, hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ, môi trường và phong cách sống.

Essensia Broadway còn tiên phong kiến tạo mô hình Art - Urban tại Nam Sài Gòn.

Về vị trí, Essensia Broadway tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ - trục giao thông huyết mạch của khu Nam TP.HCM với lộ giới quy hoạch 60 m. Đây là khu vực đã phát triển ổn định về hạ tầng và chức năng đô thị, giữ vai trò trục liên kết giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía nam.

Bên cạnh lợi thế từ nền tảng hạ tầng, Essensia Broadway đón đầu định hướng phát triển giao thông công cộng quy mô lớn trong tương lai. Dự án nằm trên trục phát triển của tuyến metro số 4 với chiều dài hơn 47,3 km, đồng thời hưởng lợi từ chuỗi công trình trọng điểm như đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ và hệ thống cầu đường kết nối trung tâm với khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Trong bối cảnh phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit - Oriented Development), vị trí của Essensia Broadway không chỉ mang ý nghĩa kết nối, mà còn đặt nền tảng cho sự hình thành hoạt động thương mại ổn định, tạo ra sức sống bền vững.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên trục phát triển chiến lược. Ảnh phối cảnh.

Về nền tảng pháp lý, Essensia Broadway được định hình trên quỹ đất đã hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, tạo tiền đề cho quá trình triển khai dự án. Theo đại diện Phú Long, sự chuẩn mực trong pháp lý không chỉ là cam kết của doanh nghiệp với khách hàng, mà còn khẳng định năng lực và tầm nhìn phát triển của thương hiệu trong hơn hai thập kỷ vươn mình.

Hoàn thiện trải nghiệm sở hữu trong giai đoạn thị trường đang chọn lọc, Phú Long mang đến nhiều phương thức tài chính và ưu đãi cho khách hàng sở hữu Essensia Broadway. Độc giả liên hệ hotline 0906296868 để biết thêm chi tiết.