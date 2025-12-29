Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

SCROLL INTERACTIVE

Viết lại cách sống với mô hình đô thị Art-Urban của Essensia Broadway

  • Thứ hai, 29/12/2025 07:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Với vị thế và thành công đã được khẳng định, giới thành đạt không xem “nhà” như chốn an trú, mà là không gian để tận hưởng dòng chảy thịnh vượng ngay thềm cửa.

Quốc Thái - Tú Chi

Đồ họa: Ngân Bình

Phú Long Essensia Broadway

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý