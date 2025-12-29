Kinh doanh
Viết lại cách sống với mô hình đô thị Art-Urban của Essensia Broadway
- Thứ hai, 29/12/2025 07:00 (GMT+7)
- 12 giờ trước
Với vị thế và thành công đã được khẳng định, giới thành đạt không xem “nhà” như chốn an trú, mà là không gian để tận hưởng dòng chảy thịnh vượng ngay thềm cửa.
Sáng 10/9, Công ty Phú Long tổ chức Lễ khởi công Essensia Sky, dự án căn hộ xanh - sức khỏe trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn với thông điệp "nơi đất lành cho cuộc sống hoan ca".
Sự cộng hưởng giữa Phú Long và WorldHotels đã nâng chuẩn sống Lux-Well tại Essensia Parkway lên một đẳng cấp mới, xứng tầm với giới tinh hoa.
Nỗ lực xanh hóa Essensia Sky - tâm điểm vùng xanh phía nam TP.HCM, góp phần củng cố vị thế tiên phong của Phú Long trên thị trường BĐS, định hình tiêu chuẩn xây dựng bền vững mới.
Quốc Thái - Tú Chi
Đồ họa: Ngân Bình
Phú Long
Essensia Broadway