Essensia Broadway - 'nhịp đập thương mại' mới phía nam TP.HCM

Trong quỹ đạo tái thiết thương mại phía nam TP.HCM, Essensia Broadway xuất hiện như mảnh ghép dẫn dắt thị trường.

Dự án sở hữu thiết kế tinh giản giàu thẩm mỹ, vị trí chiến lược trên đại lộ Nguyễn Hữu Thọ và khả năng vận hành bền vững.

“Khoảng trống” thương mại trước làn sóng TOD

Phía nam TP.HCM được định vị như một trong những cực tăng trưởng chiến lược, dựa trên nền tảng quy hoạch gắn với logistics và vận tải biển. Các trục huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, hệ thống đường vành đai cùng mạng lưới kết nối về cụm cảng Hiệp Phước tạo nên “lớp nền” hạ tầng quan trọng, giúp khu vực này duy trì vai trò cửa ngõ giao thương phía nam thành phố. Chính nền tảng ấy mở đường cho sự xuất hiện của mô hình đô thị hiện đại, trong đó xu hướng phát triển dọc tuyến giao thông công cộng đang dần trở thành động lực mới cho quá trình bứt phá.

Khu nam đang từng bước trở thành một trong những cực tăng trưởng chiến lược của TP.HCM.

Cùng lúc đó, khu nam đang chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh mẽ về hạ tầng và mật độ cư trú. Sự xuất hiện liên tiếp của khu đô thị quy mô lớn như Dragon City, Zeitgeist City, Celesta City hay Essensia Nam Sài Gòn… thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh, bán lẻ; đồng thời tạo ra yêu cầu mới về không gian mua sắm - trải nghiệm có bản sắc, đủ khả năng phục vụ cộng đồng cư dân ngày càng đông.

Điều này đồng thời để lộ “khoảng trống” dễ nhận thấy: Khu nam chưa có tâm mạch giao thương đúng chuẩn để giữ chân khách hàng. Theo hình mẫu đô thị phát triển trên thế giới, những tuyến phố thương mại thành công thường hội tụ 3 yếu tố: Quy mô mặt tiền, mật độ lưu thông và giá trị hình ảnh. Nhìn lại trục kinh doanh hiện hữu của khu nam TP.HCM như Nguyễn Văn Linh hay Phạm Hữu Lầu, có thể thấy sự phát triển còn mang tính phân mảnh, thiếu liền mạch để kiến tạo tọa độ giao thương, nhất là trong bối cảnh khu vực đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mới gắn với trục giao thông công cộng theo định hướng TOD.

Essensia Broadway sở hữu vị thế chiến lược để trở thành “nhịp đập thương mại” mới của khu nam TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh đó, đại lộ Nguyễn Hữu Thọ nổi lên với khả năng chuyển mình ấn tượng. Việc tuyến đường chuẩn bị được mở rộng lên 60 m với 10 làn xe không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà còn tạo điều kiện để dịch chuyển vai trò - từ trục di chuyển đơn thuần thành trục thương mại có sức hút.

Theo đó, cấu trúc lưu lượng trên tuyến huyết mạch này đang thay đổi rõ rệt. Bên cạnh dòng xe truyền thống, nay có thêm luồng di chuyển từ cộng đồng cư dân của khu đô thị và dòng khách hàng của hệ thống bán lẻ - dịch vụ cao cấp. Đây là yếu tố chủ đạo, tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành của dự án thương mại.

Nằm trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, dự án Essensia Broadway của nhà phát triển Phú Long sở hữu vị thế chiến lược để trở thành “nhịp đập thương mại” mới của khu nam TP.HCM. Lợi thế cách trạm metro số 4 khoảng 1 km càng củng cố tiềm năng này. Bởi khi metro đi vào vận hành, nguồn khách hàng ổn định từ giao thông công cộng sẽ hình thành dòng lưu lượng thứ cấp - nền tảng quan trọng của mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông (TOD).

Tại Essensia Broadway, shophouse giữ vai trò quan trọng như mắt xích chiến lược trong việc định hình thương mại. Ảnh phối cảnh.

Essensia Broadway vì thế không chỉ là khu phố thương mại và nghệ thuật độc đáo, mà còn trở thành cực thương mại mới được “kích hoạt” bởi TOD - mô hình chứng minh thành công tại Tokyo, Seoul hay Singapore, khi trung tâm thương mại sôi động hình thành quanh trục metro chủ đạo.

Shophouse Essensia Broadway - cơ hội tỏa sáng của thương hiệu

Trên đại lộ thương mại đúng nghĩa, dòng chảy chỉ thực sự hình thành khi được hấp thụ qua shophouse (nhà phố thương mại) vận hành hiệu quả. Đây là nơi khách hàng dừng lại, tương tác và “chạm vào” thương hiệu. Tại Essensia Broadway, shophouse được quy hoạch giới hạn với 31 căn có diện tích 160-393 m2, giữ vai trò như mắt xích chiến lược trong không gian thương mại và nghệ thuật giàu bản sắc.

Thiết kế nội thất sang trọng tại các căn shophouse của Essensia Broadway. Ảnh phối cảnh.

Để đảm nhiệm vai trò đó, nhà phát triển Phú Long bắt tay đơn vị thiết kế kiến trúc và cảnh quan Ong&Ong, định hình sản phẩm shophouse theo cảm hứng The Great Gatsby - hiện thân của tinh thần nhạc kịch Broadway - hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc Art-Deco mang tính biểu tượng.

Theo đó, không gian được dẫn dắt bởi sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết ánh kim champagne và xanh olive, tạo nên bảng màu thanh nhã nhưng vẫn giàu chiều sâu thị giác. Đường nét hình học tối giản tiếp tục củng cố vẻ ngoài thanh lịch cho tổng thể. Các chi tiết kim loại được tiết chế để tránh phô trương, trong khi bố cục đối xứng kết hợp mảng kính lớn mở ra độ thoáng rộng, nhấn mạnh nhịp điệu hài hòa giữa ánh sáng và hình khối. Bên trong, nội thất chú trọng sự hài hòa trong vật liệu, mang đến cảm giác hiện đại và đồng điệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Không gian shophouse là nền tảng để thương hiệu nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Ảnh phối cảnh.

Thiết kế cấu trúc cũng tối ưu cho hoạt động kinh doanh khi sở hữu mặt tiền rộng, chiều cao thoáng và tỷ lệ mặt kính lớn, tạo sự kết nối trực diện để thu hút ánh nhìn. Nhờ ánh sáng tự nhiên tràn vào, không gian shophouse trở nên sáng rõ, linh hoạt và dễ dàng khoác lên cá tính thương hiệu. Bên cạnh đó, cấu trúc 3 tầng và 1 áp mái mang đến biên độ khai thác rộng, phù hợp mô hình bán lẻ, F&B, dịch vụ trải nghiệm… cũng như nhu cầu tái cấu trúc theo chu kỳ thị trường để duy trì “tuổi thọ” thương mại.

Tuyến phố biểu diễn tại Essensia Broadway. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh shophouse, dự án Essensia Broadway cũng bổ sung cho nguồn cung thấp tầng tại khu nam với “giỏ hàng” 56 căn townhouse (nhà phố liền kề); đồng thời kiến tạo tổ hợp tiện ích gồm Broadway Clubhouse, công viên và quảng trường Broadway gồm 8 phân khu chức năng… Những mảnh ghép này tạo nên không gian đô thị đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của cư dân và tăng sức hút cho toàn bộ đại lộ.

Tầm view đắt giá từ những căn nhà townhouse tại dự án. Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh khu nam TP.HCM đang định hình diện mạo đô thị mới, Essensia Broadway không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại mà còn mở ra phong cách sống giàu bản sắc mang tinh thần Broadway. Với vị trí chiến lược, lưu lượng bền vững và thiết kế hướng đến hiệu quả vận hành, dự án đang tiến gần hơn đến vai trò của “nhịp đập thương mại” tương lai. Đây cũng là thời điểm để thương hiệu và nhà đầu tư sớm đón đầu quỹ đạo tăng trưởng đã được xác lập.

