Essensia Broadway - bữa tiệc ánh sáng dẫn dắt phong cách sống đô thị

Trong phát triển đô thị cao cấp, ánh sáng ngày càng trở thành “chỉ dấu chất lượng” - yếu tố giúp một tuyến phố khác biệt và dễ nhớ.

Ánh sáng trong kiến trúc và kinh doanh không chỉ đóng vai trò tạo hình mà được xem là một công cụ chiến lược để định hình cảm xúc, cải thiện trải nghiệm và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

Với Essensia Broadway, nhà phát triển Phú Long áp dụng triết lý này một cách bài bản để ánh sáng không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu và nhà đầu tư.

Ánh sáng - yếu tố chủ đạo định hình không gian sống

Ánh sáng là yếu tố then chốt trong việc định hình cảm nhận không gian và cách con người tương tác với môi trường sống. Kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright từng nói: “Càng ngày, tôi càng thấy ánh sáng là vẻ đẹp của tòa nhà”. Điều này nhấn mạnh vai trò của ánh sáng như lớp hoàn thiện cuối cùng của kiến trúc. Các nghiên cứu thị giác cũng cho thấy con người thường cảm thấy dễ chịu và ghi nhớ không gian tốt hơn khi hệ chiếu sáng được tổ chức rõ ràng, ấm áp và có điểm nhấn.

Từ triết lý đó, nhà phát triển Phú Long đã định hình Essensia Broadway - tuyến phố Art-Urban đầu tiên tại Nam Sài Gòn - với mục tiêu kiến tạo hệ ánh sáng mang tính nhận diện, vừa nâng đỡ nhịp sống cư dân, vừa tạo nên sức hút bền vững cho các thương hiệu. Ý tưởng “Urban Light Flow - The Rhythm of Modern Life” được lựa chọn để mô phỏng chuyển động của đô thị hiện đại, phản ánh sự kết nối và nhịp độ sống liên tục của cộng đồng.

Thay vì tạo những mảng sáng tĩnh, hệ chiếu sáng tại Essensia Broadway được tổ chức thành nhiều lớp sáng chuyển động liên tục như một dòng chảy. Các lớp sáng này được thiết kế theo nhịp sinh hoạt của cư dân, hỗ trợ từng hoạt động, từ sinh hoạt hàng ngày, di chuyển, thể thao buổi tối đến các tương tác cộng đồng. Nhờ cấu trúc ánh sáng phân tầng, không gian ban đêm trở nên rõ ràng và an toàn, đồng thời giữ được sự thoáng đãng và liền lạc từ mặt đứng kiến trúc đến lối dạo bộ. Đặc biệt, sự thay đổi sắc độ giữa ngày - đêm tạo thêm chiều sâu thị giác, giảm sự đơn điệu và mang lại cảm giác thư giãn.

Essensia Broadway vì vậy không chỉ là một tuyến phố được nâng tầm bằng ánh sáng mà còn là môi trường sống được thiết kế có chủ đích. Từ shophouse (nhà phố thương mại), townhouse (nhà phố liền kề) đến chuỗi tiện ích và cảnh quan nội khu, tất cả đều tập trung vào mục tiêu nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân, đồng thời tạo nên không gian cá tính và bền vững cho các thương hiệu hiện diện tại đây.

Ánh sáng kiến tạo chất sống cư dân, định hình bản sắc thương hiệu

Trong bữa tiệc ánh sáng của Essensia Broadway, dãy shophouse xuất hiện nổi bật, vừa là biểu tượng thương mại vừa là điểm nhấn nghệ thuật của toàn dự án. Được kiến tạo từ cảm hứng nhạc kịch The Great Gatsby - đại diện cho giai đoạn vàng son của nước Mỹ thập niên 1920 và phong cách kiến trúc Art-Deco; các shophouse có tỷ lệ đối xứng chuẩn mực, đường nét gọt giũa cân bằng, hài hòa vật liệu, khiến mỗi mặt tiền thêm phần nghệ thuật. Dưới ánh đèn, những hình khối ấy mang hơi thở lãng mạn và chất trình diễn đặc trưng của “giấc mơ Mỹ”.

Khi hệ thống LED façade được kích hoạt, ánh sáng len theo từng đường Art-Deco, chuyển sắc mềm mại, tạo chiều sâu thị giác và giúp mỗi shophouse trở nên nổi bật, đủ sức níu chân người qua lại. Một boutique thời trang có thể chọn sắc vàng ấm để gợi sự mê hoặc; một quán cà phê mang tông sáng dịu tạo cảm giác thư giãn; còn một showroom công nghệ bật ánh trắng sắc nét để khắc họa tinh thần tương lai. Tại shophouse, ánh sáng trở thành ngôn ngữ kể chuyện, làm rõ tính cách, hiệu ứng và tinh thần của từng thương hiệu mà không cần ngôn từ minh họa.

Hiệu quả ánh sáng ấy không chỉ diễn ra vào ban đêm. Nhờ vật liệu kính phản sáng, shophouse duy trì sức hấp dẫn 24/7, liên tục thay đổi sắc thái theo ánh sáng tự nhiên. Buổi sáng, lớp kính bắt lấy nắng sớm, mang lại vẻ tinh khiết và trong trẻo. Buổi chiều, mặt đứng được nhuộm lớp vàng mơ màng của hoàng hôn. Đến khi đêm về, bề mặt kính phản chiếu ánh LED façade, khiến cửa hàng tỏa sáng như một phân cảnh broadway giữa lòng đô thị, khiến người dạo bước không thể không nhìn thấy, cảm nhận và ghi nhớ.

Nếu shophouse là biểu tượng cho nhịp sống thương mại rực rỡ, townhouse lại là “bản hòa âm nền” nuôi dưỡng sự thịnh vượng của cư dân Essensia Broadway. Ánh sáng tại khu townhouse được thiết kế như một lớp chạm tinh tế, mang đến sự an yên và tròn đầy ngay khoảnh khắc gia chủ đặt chân đến thềm nhà. Những dải sáng thanh lịch và cân bằng len lỏi qua từng đường nét kiến trúc, tạo nên một “mạch sinh khí” hài hòa biểu trưng cho sự sung túc, ổn định và trường tồn của một cộng đồng sống chất lượng.

Cảm xúc ấy càng trở nên trọn vẹn khi bước vào tổ hợp tiện ích Broadway Clubhouse - Quảng trường - Công viên, nơi ánh sáng được sắp đặt để vỗ về từng giác quan: Dịu ấm trong không gian sinh hoạt chung, lấp lánh trên mặt nước và chuyển sắc nhẹ khi đêm xuống, để mỗi bước chân dạo bộ đều trở thành một khoảnh khắc hồi phục sau ngày dài.

Khi bước từ khu cư trú ra không gian phố thị, Essensia Broadway mở ra bằng ba sắc độ ánh sáng riêng biệt nhưng đồng điệu: Broadway Lightwalk rực rỡ, Broadway Greenline mềm mại và Broadway Starwalk lung linh như dải ngân hà. Những sắc độ ấy tạo nên chuỗi “khung hình sống” dẫn dắt từng trải nghiệm dạo phố, từ những cuộc gặp gỡ, mua sắm đến những buổi tối thư thái bên gia đình, tất cả đều được nâng đỡ bởi ánh sáng được thiết kế để thổi hồn cảm xúc nhưng không phô trương.

Có thể thấy, sự hòa quyện giữa hai sắc thái ánh sáng - rực rỡ để tôn vinh thương mại và dịu an để nuôi dưỡng cuộc sống cư dân - làm cho nhịp điệu đô thị Essensia Broadway trọn vẹn hơn. Khi lớp ánh sáng được triển khai đồng bộ trên toàn dự án từ shophouse, townhouse, chuỗi tiện ích đến các dải cảnh quan, nơi đây sẽ hình thành một “mạch trải nghiệm” liền lạc cho cư dân và du khách.

