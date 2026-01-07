Hành trình trải nghiệm đa tầng từ 'lõi sống' Essensia Broadway

Trong nhịp sống hiện đại, giới tinh hoa định nghĩa chuẩn mực đẳng cấp bằng chất lượng trải nghiệm thay vì những thước đo thuần vật chất.

Khi phong cách sống đề cao trải nghiệm dần trở nên gần gũi, việc lựa chọn nơi an trú cũng được nhìn nhận khác đi. Không gian sống không chỉ là an cư, mà còn có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc, cho phép mỗi người tự do tìm kiếm nhịp điệu của riêng mình. Tại Essensia Broadway, clubhouse được kiến tạo để đáp ứng mong muốn đó.

Sau một ngày làm việc và học tập đầy năng động, nhịp sống của cộng đồng Essensia Broadway không dừng lại ở cánh cửa, mà tiếp tục nối dài bằng những khoảnh khắc thư giãn đầy cảm hứng. Chỉ với một cuộc dạo bộ chậm rãi, cư dân đã có thể tiến tới clubhouse - “lõi sống” của toàn khu, nơi nhịp sống đô thị sôi động nhường chỗ cho những phút giây nhẹ nhàng, thư thái, riêng tư.

Clubhouse là “lõi sống” của toàn khu Essensia Broadway.

Bước qua cổng vòm mềm mại, clubhouse mở ra với hồ bơi thác nước sợi quang học ở vị trí trung tâm, nơi chuyển động của mặt nước hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng được dẫn truyền tinh tế qua từng sợi quang, tạo nên một trải nghiệm thị giác sống động. Tại đây, cư dân có thể bơi lội và thả lỏng cơ thể trong làn nước mát trước khi tìm đến những phút giây thư giãn sâu tại bể sục jacuzzi. Kề bên, hồ bơi trẻ em được thiết kế an toàn và kín đáo, đáp ứng nhu cầu vui chơi riêng của các cư dân nhí.

Tiếp nối nhịp thư giãn dưới nước, khu sảnh đón khách dẫn dắt cư dân vào một lớp không gian giàu tính thẩm mỹ, khi gam màu ấm áp và trang nhã làm nền cho các tác phẩm nghệ thuật được bài trí tinh tế. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, cư dân thong thả dạo bước, thưởng lãm và gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu.

Sảnh đón khách được thiết kế tinh tế và giàu tính thẩm mỹ.

Từ sảnh đón khách, hành trình dẫn dắt lên tầng 2 - không gian tái tạo năng lượng và phong cách sống - quy tụ tổ hợp tiện nghi wellness được đầu tư bài bản: Phòng gym hiện đại với thiết bị đa dạng và tầm nhìn mở; phòng yoga được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ, dễ dàng tập trung vào từng chuyển động và nhịp thở; phòng golf giả lập kiến tạo những trải nghiệm thể thao mang tính cá nhân hóa...

Rời phòng tập, cư dân có thể tiến tới thư viện và không gian làm việc chung, lý tưởng cho việc đọc sách hay trao đổi ý tưởng. Từ không gian ấy, cảm hứng được nuôi dưỡng, suy nghĩ được sắp xếp lại và các bước chuyển tích cực dần hình thành như một khoảng dừng cần thiết để mỗi người trở về với chính mình.

Tổ hợp tiện nghi wellness được đầu tư bài bản.

Tầng 3 mở ra không gian dành riêng cho sự thư giãn và kết nối gia đình. Các tiện ích được tổ chức như một hệ sinh thái phục hồi toàn diện, nơi mỗi cá nhân tìm thấy nhịp nghỉ ngơi phù hợp thể trạng và cảm xúc riêng. Khu spa trị liệu mang đến bầu không khí tĩnh tại, với ánh sáng và vật liệu được xử lý tinh tế, mang đến cảm giác thả lỏng tuyệt đối.

Bổ trợ cho trải nghiệm ấy là phòng xông hơi hồng ngoại kết hợp đá muối, nơi hơi ấm lan tỏa nhẹ nhàng, góp phần giải phóng căng thẳng và cân bằng thể chất. Từ đó, hành trình tiếp nối ra khu tắm đá lạnh trị liệu bán ngoài trời - một điểm chạm đặc biệt giữa làn nước mát và không gian thiên nhiên, đem lại cảm giác sảng khoái, gắn kết.

Song song với các không gian dành cho người lớn, khu vui chơi trẻ em được bố trí tách biệt nhưng kết nối hài hòa trong tổng thể, đảm bảo sự an toàn và sinh động để trẻ tự do vận động, tương tác, phát triển trong môi trường phù hợp.

Hệ tiện ích phù hợp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Hoàn thiện trải nghiệm tại tầng 3 là phòng chiếu phim riêng - không gian ấm cúng để cả gia đình quây quần, cùng thưởng thức các bộ phim yêu thích, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy giản dị nhưng giàu giá trị. Cùng lúc, khu giải trí ngoài trời mở ra khoảng không thoáng đãng cho cảm xúc và những cuộc trò chuyện được nối dài trọn vẹn.

Khép lại hành trình tại clubhouse, cư dân bước lên rooftop để tìm đến một điểm hẹn trên cao, nơi nhịp sống tự nhiên chậm lại sau ngày dài. Rooftop café lounge và pub mở ra giữa không gian thoáng rộng, trở thành khoảng dừng lý tưởng để ngồi lại, thả lỏng và tận hưởng phút giây dành riêng cho bản thân hoặc những cuộc gặp gỡ thân tình.

Khi hoàng hôn buông xuống, không gian dần chuyển mình. Ánh đèn lên, toàn bộ clubhouse như khoác một diện mạo khác lắng đọng và huyền ảo. Dưới mặt hồ, ánh sáng sợi quang chuyển động theo từng gợn nước, khiến mặt nước khẽ phát sáng từ bên trong, gợi nhắc tinh thần “Nghìn lẻ một đêm” - nguồn cảm hứng xuyên suốt trong thiết kế clubhouse tại Essensia Broadway. Trong bầu không khí ấy, những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, khoảng cách giữa con người được rút ngắn, để các mối quan hệ hình thành từ khoảnh khắc chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc.

Phòng chiếu phim và rooftop dành cho những cuộc gặp gỡ thân tình.

Nhịp sống ấy được định hình bởi ngôn ngữ kiến trúc Art-Urban kết hợp mỹ học Art-Deco, thể hiện qua những đường cong mềm mại, mảng khối tiết chế và bảng màu ấm với ánh kim nhẹ. Ánh sáng được xử lý dịu, tạo chiều sâu cho không gian, để mỗi khoảnh khắc đều mang lại cảm giác dễ chịu và trọn vẹn.

Rời clubhouse, mạch trải nghiệm của cư dân tiếp tục lan tỏa ra toàn bộ khu phố thương mại và nghệ thuật Essensia Broadway, qua những buổi dạo phố thong thả trên các trục đường dẫn về tổ hợp tiện ích công viên và quảng trường Broadway có quy mô hơn 3.000 m2.

Tại đây, nhịp sống được mở rộng thành nhiều lớp trải nghiệm đan xen, nơi mỗi bước chân đều gợi mở một sắc thái sinh hoạt riêng. Quảng trường nhạc nước trở thành điểm hẹn tự nhiên của cộng đồng, trong khi những lối chạy bộ uốn lượn dưới tán cây dẫn dắt cư dân vào dòng vận động nhẹ nhàng giữa không gian ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Đan xen trong tổng thể là công viên thú cưng, sân chơi trẻ em, cầu đi bộ ngắm cảnh cùng các chòi BBQ, vườn trị liệu… được bố trí hài hòa, tạo nên một hệ sinh thái sinh hoạt đa thế hệ, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy khoảng không gian phù hợp nhịp sống và sở thích của riêng mình.

Mỗi bước chân qua Essensia Broadway đều gợi mở một sắc thái sinh hoạt riêng.

Kết nối trực tiếp với tổ hợp công viên và quảng trường là dãy nhà phố thương mại mang cảm hứng của vở nhạc kịch nổi tiếng The Great Gatsby. Tại đây, các hoạt động mua sắm, ẩm thực, gặp gỡ… diễn ra trong một tổng thể được tổ chức có chủ đích, để mỗi bước dạo, điểm dừng đều góp phần tạo nên bản sắc sống động cho Essensia Broadway.

Khi ngày dần khép lại, cư dân trở về không gian riêng tư của những căn nhà phố liền kề, nơi nhịp sống chậm lại để dành cho sự nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Sự chuyển tiếp khéo léo từ các không gian sinh hoạt chung về tổ ấm riêng giúp mỗi ngày trôi qua một cách trọn vẹn, cân bằng và bền vững.

Mỗi ngày tại Essensia Broadway trôi qua trọn vẹn, cân bằng và bền vững.