Một ngân hàng quốc doanh vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Lãi suất gửi tiết kiệm tại Agribank được điều chỉnh tăng mạnh, cao nhất 6%/năm, bỏ xa mặt bằng lãi suất của các ngân hàng quốc doanh còn lại.

Khách hàng cá nhân được hưởng mức lãi suất tới 6%/năm khi gửi tiết kiệm kỳ hạn dài tại Agribank. Ảnh: Agribank.

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa được điều chỉnh tăng mạnh, đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 6%/năm - cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng quốc doanh nhìn chung vẫn khá ổn định trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến (online) mới công bố, Agribank đã tăng lãi suất tiết kiệm 0,2-0,7 điểm % ở hầu hết kỳ hạn. Đây là mức điều chỉnh mạnh so với xu hướng chung của nhóm Big 4 quốc doanh.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được nhà băng này tăng thêm 0,2 điểm %, lên mức 3,2-3,7%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ghi nhận mức tăng đáng kể hơn, lên tới 0,7 điểm %.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng của Agribank hiện đạt 5,7%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng chạm mốc 6%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất mà Agribank áp dụng trong vòng hai năm qua.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân thấp hơn khoảng 0,8 điểm % so với kênh online. Chênh lệch này tiếp tục cho thấy xu hướng các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang giao dịch số nhằm tối ưu chi phí vận hành.

LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM TẠI 4 NGÂN HÀNG QUỐC DOANH (%/năm) Ngân hàng 1-5 tháng 6 tháng 12 tháng trở lên Agribank 3,2-3,7 5,7 6 BIDV 3-3,4 4,5 5,2-5,3 Vietcombank 2,1-2,4 3,5 5,2 VietinBank 3-3,4 4,5 5,2-5,3

Agribank từ lâu đã là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big 4. Việc nhà băng này tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động không chỉ giúp gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư, mà còn khiến khoảng cách lãi suất giữa Agribank và 3 ngân hàng quốc doanh còn lại ngày càng được nới rộng.

Trong khi đó, hiện lãi suất huy động kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên tại Vietcombank, BIDV và VietinBank vẫn duy trì quanh mức 5,2-5,3%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng tại 3 ngân hàng này dao động trong khoảng 2,1-3,4%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất của Agribank.