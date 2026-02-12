Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Techcombank bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm

  • Thứ năm, 12/2/2026 10:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Techcombank vừa đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với các khách hàng cá nhân.

Techcombank vừa bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân. Ảnh: TCB.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm trên toàn bộ kỳ hạn và hình thức gửi tiền.

Theo biểu lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tại nhà băng này đã giảm 0,2 điểm %, còn 3,65%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm tương ứng về 3,95%/năm.

Tại nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất huy động ngân hàng áp dụng cũng giảm 0,2 điểm % so với biểu lãi trước đó, xuống còn 5,05%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, nhà băng này niêm yết đồng loạt ở mức 5,15%/năm (-0,2% so với tháng trước).

Đối với khách hàng Priority, dải lãi suất tiết kiệm của Techcombank hiện dao động quanh 3,8-5,3%/năm; còn khách hàng Private hưởng mức lãi 3,9-5,4%/năm, đều giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Đáng chú ý, mức điều chỉnh tương tự cũng được áp dụng với hình thức gửi tiền trực tuyến (online).

Trong đó, ở kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất cao nhất dành cho khách hàng Private của Techcombank đã giảm từ 6,1%/năm xuống 5,9%/năm. Cùng kỳ hạn, khách hàng Priority được hưởng lãi suất 5,8%/năm; khách hàng Inspire và khách hàng thường nhận 5,75%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng trên kênh online, hiện Techcombank chấp nhận chi trả mức lãi 5,8%/năm với khách hàng Private; 5,7%/năm với khách hàng Priority; và 5,65%/năm với khách hàng Inspire và khách hàng thường, đều giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất online tại ngân hàng này hiện giảm về mức 4,15-4,55%/năm tùy kỳ hạn gửi và hạng thẻ của khách hàng.

Không chỉ Techcombank, Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (UPCoM: ABB) cũng vừa điều chỉnh giảm 0,2 điểm % lãi suất huy động với các kỳ hạn 1-60 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và online.

Theo biểu lãi suất online mới tại ABBank, kỳ hạn 1-2 tháng giảm còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 4%/năm. Các kỳ hạn 6-60 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 6,3%/năm.

Tại kênh quầy, ngân hàng này áp dụng lãi suất 3,6%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 3,8%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; và mức cao nhất 6,1%/năm đối với toàn bộ tiền gửi kỳ hạn 6-60 tháng.

Động thái này diễn ra sau khi ABBank từng tăng mạnh lãi suất huy động vào đầu tháng 1, với mức tăng 0,4-1,2 điểm %/năm.

lãi suất Tiền mã hóa Techcombank lãi suất huy động techcombank an bình abbank lãi suất tiết kiệm

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

    Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
    • Thành lập: 1993
    • Cổ đông lớn: CTCP Tập đoàn MaSan
    • Chủ tịch: Hồ Hùng Anh
    • Mã cổ phiếu: TCB

    Website

Đọc tiếp

