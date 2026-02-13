Ngỡ ngàng lãi suất ngân hàng trước nghỉ Tết

Trước nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm. Thậm chí lãi suất liên ngân hàng cũng giảm mạnh và có ngân hàng chủ động giảm lãi suất cho vay.

Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng tại nhiều ngân hàng thì mới đây, có ngân hàng giảm lãi suất. Cụ thể, theo biểu lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy của Techcombank, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2%, còn 3,65%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm tương ứng về 3,95%/năm.

Ngân hàng giảm lãi suất huy động

Tại nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất huy động ngân hàng áp dụng cũng giảm 0,2% so với biểu lãi trước đó, xuống còn 5,05%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, nhà băng này niêm yết đồng loạt ở mức 5,15%/năm (cũng giảm 0,2% so với tháng trước).

Ngân hàng có xu hướng quay đầu giảm lãi suất.

Ngân hàng ABBank cũng vừa điều chỉnh giảm 0,2% lãi suất huy động với các kỳ hạn 1-60 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và online. Theo đó, kỳ hạn 1-2 tháng giảm còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 4%/năm.

Sacombank cũng có động thái tương tự. Sau khi tăng 0,7%/năm, lãi suất huy động ở ngân hàng này đã đồng loạt giảm từ 0,15 - 0,35%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dưới 500 triệu đồng, Sacombank niêm yết lãi suất 4,4%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, giảm 0,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4,6%/năm, giảm 0,15%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn từ 6-36 tháng đồng loạt giảm 0,4%/năm, xuống còn 5,6%/năm.

Ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,65 - 4,3% ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định hiện hành, mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc.

Mức lãi suất này cao hay thấp một phần phản ánh thanh khoản của hệ thống, qua đó gián tiếp tác động lên lãi suất tiết kiệm và cho vay tại thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, lãi suất cao cho thấy các ngân hàng đang thiếu tiền ngắn hạn, thanh khoản căng thẳng nên phải vay nhau với giá cao. Lãi suất thấp cho thấy hệ thống dư tiền, thanh khoản dồi dào nên vay mượn lẫn nhau với chi phí thấp. Việc lãi suất qua đêm lao dốc được cho là tín hiệu của việc các ngân hàng không còn quá căng thẳng về nhu cầu vốn tức thời.

Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chính chiếm trên 90% giá trị giao dịch - giảm mạnh 4,3%/năm, xuống còn 4,2%/năm. Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,2%/năm, giao dịch tại 6,8%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,65%/năm, xuống 8,35%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 2,2%/năm còn 7%/năm.

Trước đó, trong phiên giao dịch 3/2, lãi suất cho vay bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng đã tăng đột biến 2-7,9%/năm ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm đã tăng vọt lên mức 17%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng lên 15%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.

Thậm chí, mới đây, Ngân hàng ACB điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp giảm áp lực chi phí trong giai đoạn chuyển đổi và đặc biệt thích hợp cho giai đoạn Tết lên tới 2%/năm.

Tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB Lưu Trung Thái cho biết, bước sang năm 2026, MB dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ở mức hợp lý, có sự phân hóa theo từng ngành nghề và mức độ rủi ro. Trong đó, các lĩnh vực rủi ro cao khó có thể áp dụng lãi suất thấp.

Theo ông Thái, xét tổng thể, lãi suất đối với nền kinh tế sẽ được giữ ở mức phù hợp nhằm hỗ trợ huy động vốn, thúc đẩy đầu tư và kích thích tiêu dùng. Đây là ưu tiên lớn trong điều hành của Chính phủ. Với định hướng chính sách hiện nay, trong đó có lĩnh vực bất động sản, cùng tốc độ tăng trưởng tín dụng được hoạch định hợp lý hơn, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay nhiều khả năng sẽ ổn định.