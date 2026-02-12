Lãi suất qua đêm giảm mạnh về 4%

Trong phiên giao dịch ngày 11/2, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng bằng VND giảm sâu trên diện rộng, trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm lao dốc mạnh về 4%/năm.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt khi nguồn vốn giữa các ngân hàng dồi dào hơn. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dữ liệu từ Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 11/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,65-4,3 điểm % ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chính chiếm trên 90% giá trị giao dịch - giảm mạnh 4,3 điểm %, xuống còn 4,2%/năm. Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,2 điểm %, giao dịch tại 6,8%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,65 điểm %, xuống 8,35%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 2,2 điểm % còn 7%/năm.

Đối với USD, lãi suất cho vay liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng giảm 0,01 điểm %, lần lượt xuống 3,61%/năm và 3,67%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,01 điểm %, lên 3,72%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,75%/năm.

Trước đó, trong phiên giao dịch 3/2, lãi suất cho vay bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng đã tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm đã tăng vọt lên mức 17%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng lên 15%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.

Trong các phiên sau đó, lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng dần hạ nhiệt và giảm về vùng 4% đến nay.

Khi nguồn vốn giữa các ngân hàng trở nên dồi dào hơn, chi phí vay mượn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng thường giảm mạnh, phản ánh trạng thái cân bằng cung - cầu vốn được cải thiện. Việc lãi suất qua đêm lao dốc tới 4,3 điểm % là tín hiệu rõ nét cho thấy các ngân hàng không còn quá căng thẳng về nhu cầu vốn tức thời.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 11/2, NHNN đã chào thầu 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 7.941 tỷ đồng , trong đó 5.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày và khoảng 2.941 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt khoảng 3.696 tỷ đồng . NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, nhà điều hành chính sách tiền tệ đã bơm ròng khoảng 4.245 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 480.615 tỷ đồng .

Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tiếp tục ở mức cao cho thấy cơ quan quản lý vẫn duy trì sự hiện diện nhất định nhằm đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, nhất là trong giai đoạn nhu cầu vốn biến động mạnh theo mùa vụ như hiện nay.