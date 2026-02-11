Cơ hội lớn của Việt Nam trên thị trường tài sản số

Việt Nam đang nằm trong "vùng xám" của FATF, nhưng theo chuyên gia, đây là cơ hội để nước ta nhìn lại toàn bộ cuộc chơi, hoàn thiện pháp lý và phòng tránh rủi ro an ninh mạng.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần bỏ tư duy “đầu cơ lướt sóng” để chuyển sang chiến lược đầu tư giá trị và dài hạn trên thị trường tài sản số. Ảnh: Reuters.

Tại Hội thảo Kỷ nguyên tài sản số: Hành lang pháp lý và an ninh mạng 2026 do CTCP Tư vấn và Đầu tư New World Group Asset Management (NWG) phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) và Viện Phát triển Kinh tế số tổ chức vừa qua, TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, cho biết khung pháp lý trong lĩnh vực kinh tế số đang từng bước được Chính phủ hoàn thiện. Đây là cơ sở để kỳ vọng Việt Nam sớm thoát khỏi “vùng xám” của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Theo vị chuyên gia, Việt Nam cần sớm luật hóa các chuẩn mực quốc tế, nhằm tránh nguy cơ bị cô lập khỏi dòng chảy tài chính toàn cầu khi thế giới đã hình thành luật chơi chung.

Hành lang pháp lý dần hoàn thiện

Theo TS Quý, Việt Nam đang hình thành 4 trụ cột quan trọng, bao gồm Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ 1/1/2026; cơ chế sandbox được triển khai theo Nghị định 94/2025/NĐ-CP; Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được hình thành tại TP.HCM và Đà Nẵng với các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn lực; các luật về thuế ngày càng minh bạch hơn.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, khi hành lang pháp lý rõ ràng, điều buộc phải thay đổi là thói quen, tư duy của các chủ thể tham gia thị trường, từ thói quen đầu tư tiền ảo sang đầu tư tài sản số trên nền tảng tài sản thực (RWA).

TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thảo Liên.

Từ đó, TS Trần Quý khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động tận dụng cơ chế sandbox để thử nghiệm mô hình kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số gắn với tài sản thực. Còn nhà đầu tư cũng cần bỏ tư duy “đầu cơ lướt sóng” để chuyển sang chiến lược đầu tư giá trị và dài hạn.

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế số Việt Nam, theo ông Quý, cần có sự gắn kết và phối hợp đồng bộ giữa 4 chủ thể gồm Nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất sáng kiến thành lập Hiệp hội Kinh tế On-chain Việt Nam nhằm kết nối cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển minh bạch, lành mạnh của thị trường.

Theo ông Đào Tiến Phong, Luật sư điều hành Hãng luật Investpush Legal, điểm tiến bộ nhất trong Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, là tiên phong trong việc đưa tài sản thực vào quy định.

Thay vì chỉ dừng lại ở các hình thức gọi vốn thông thường như ICO hay IDO của giới crypto trước đây, nghị quyết yêu cầu việc chào bán và phát hành token phải dựa trên cơ sở tài sản thực .

Ông Phong nhận định rằng trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang lúng túng chưa biết đưa tài sản thực vào luật như thế nào, Việt Nam đã đưa vào Nghị quyết 05, thể hiện tinh thần "đi sau nhưng về trước" .

Trong giai đoạn đầu, các token phát hành theo quy định này sẽ được bán cho nhà đầu tư nước ngoài . Điều này giúp Nhà nước thử nghiệm tính ổn định của quy trình, đồng thời thu hút dòng tiền quốc tế về cho các dự án Việt Nam mà vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo vệ người đầu tư trong nước trước những rủi ro ban đầu.

Vị luật sự cho rằng cơ hội luôn đi kèm với nguy cơ, nhưng khi có hành lang pháp lý rõ ràng, cán cân sẽ nghiêng về phía cơ hội.

Cơ hội đi liền với rủi ro

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA, bất kỳ ai cũng có khả năng tạo ra tài sản số từ những giá trị thực của bản thân; và song hành với cơ hội là những rủi ro mất tài sản số có thể gia tăng khi các hoạt động số hóa diễn ra mạnh mẽ.

Ông cũng cảnh báo rằng hiện nay có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp sở hữu khối lượng tài sản số lớn nhưng lại thiếu kiến thức bảo mật cơ bản.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA, cảnh báo những rủi ro an ninh mạng thường gặp. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Thắng, tài sản số bao gồm toàn bộ hệ sinh thái tài khoản và dữ liệu, từ email, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội đến tên miền, mã nguồn, API key và dữ liệu khách hàng.

Ông cảnh báo chỉ cần một lỗ hổng nhỏ, như mật khẩu bị lộ hoặc thiết bị nhiễm mã độc... có thể từng bước mở rộng quyền kiểm soát và chiếm quyền truy cập toàn bộ hệ thống.

Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA cũng chỉ ra nhiều rủi ro thường gặp với người dùng, trong đó phổ biến nhất là tình trạng chiếm đoạt tài khoản thông qua các hình thức như phishing (tấn công giả mạo) hoặc nhồi mật khẩu; các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền bằng cách giả mạo đầu tư, giả mạo hóa đơn hoặc mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp; đặc biệt nghiêm trọng là việc đánh cắp private key hoặc seed phrase, khiến tài sản mã hóa bị mất không thể thu hồi.

Theo ông, một rủi ro khác ít được chú ý nhưng ngày càng phổ biến là SIM swap, cho phép kẻ gian vượt qua lớp xác thực OTP để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Từ đó, vị này khuyến nghị người dùng cần tách biệt thiết bị sử dụng cho các giao dịch tài chính quan trọng, chẳng hạn dùng một điện thoại riêng chỉ để chuyển tiền và xác thực giao dịch, không cài đặt các ứng dụng lướt web hay nhận file từ nền tảng mạng xã hội.

"Đồng thời, không nên sử dụng chung một thiết bị cho ứng dụng ngân hàng và SIM nhận mã OTP, bởi trong trường hợp thiết bị bị nhiễm mã độc và bị kiểm soát, kẻ tấn công vẫn không thể chiếm được mã xác thực", ông Thắng cho hay.

Đối với doanh nghiệp, đại diện ATHENA cho biết doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ hệ thống mạng nội bộ và các phần mềm chạy trên trình duyệt web để phát hiện sớm các cổng sau hoặc phần mềm gián điệp, qua đó hạn chế rủi ro mất an toàn tài sản số.