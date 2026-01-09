Việt Nam vừa có thêm công ty tài sản số

G-Group và Ninety Eight hợp tác thành lập công ty tài sản số G98 với định hướng trở thành pháp nhân thống nhất triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam.

Các tập đoàn công nghệ và tổ chức tài chính Việt Nam đang liên tục thành lập pháp nhân mới trong lĩnh vực tài sản số. Ảnh minh họa: Reuters.

G-Group và Ninety Eight vừa công bố thành lập CTCP Tài sản số G98, liên doanh được định hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain vào các nền tảng số hiện hữu tại Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tài sản số và blockchain đang dần được đưa vào các định hướng chiến lược về kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Tại lễ ra mắt, ông Hà Trung Kiên, Phó chủ tịch G-Group cho biết G98 được hình thành trên cơ sở kết hợp thế mạnh của hai bên. G-Group là doanh nghiệp công nghệ hoạt động đa lĩnh vực tại Việt Nam, có kinh nghiệm vận hành hạ tầng quy mô lớn cùng các sản phẩm liên quan đến tài chính và an ninh mạng. Trong khi đó, Ninety Eight là hệ sinh thái blockchain phát triển các sản phẩm Web3, với năng lực kỹ thuật và mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực blockchain.

Việc thành lập G98 nhằm tạo ra một pháp nhân thống nhất để triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam, thay vì phát triển rời rạc theo từng dự án đơn lẻ. Theo ông Kiên, sự kết hợp giữa kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái, năng lực quản trị doanh nghiệp và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu được kỳ vọng sẽ giúp G98 triển khai các ứng dụng blockchain gắn với nhu cầu thực tế.

Khác với một số mô hình blockchain tập trung vào phát hành tài sản hoặc nền tảng giao dịch, G98 cho biết định hướng của doanh nghiệp là ứng dụng blockchain như một lớp hạ tầng công nghệ, tích hợp vào các sản phẩm và nền tảng số sẵn có.

Ông Lê Thanh, Tổng giám đốc CTCP Tài sản số G98, cho biết trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp tài sản số theo hướng an toàn, tuân thủ pháp luật và có thể kết nối với hệ sinh thái quốc tế. Một trong những sản phẩm được nhắc đến là ứng dụng ví G98, được giới thiệu là nền tảng tích hợp trải nghiệm Web2 và Web3 trong cùng một ứng dụng.

Tổng giám đốc CTCP Tài sản số G98 là ông Lê Thanh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight. Ảnh: G98.

Theo nhà phát hành, ứng dụng này cho phép người dùng quản lý tài sản số và tài khoản tiền pháp định (VND), với giao diện hướng đến sự đơn giản tương tự các ví điện tử phổ biến, đồng thời tích hợp các tính năng dựa trên công nghệ blockchain. Ứng dụng này còn hỗ trợ thẻ thanh toán điện tử, tích hợp nhiều tiện ích như thanh toán, lưu trữ tài sản số, thẻ danh thiếp điện tử và thẻ thành viên cao cấp.

Tại sự kiện công bố thành lập, G98 cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tether - nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đứng sau đồng tiền số USDT. Thỏa thuận này tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm công nghệ, tiêu chuẩn vận hành và các thông lệ quốc tế, qua đó hỗ trợ G98 trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp blockchain tại Việt Nam.

Theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc phát triển Tether khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ quan tâm cao đối với tài sản số. Việc hợp tác với một đối tác trong nước được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện.