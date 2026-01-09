Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam vừa có thêm công ty tài sản số

  • Thứ sáu, 9/1/2026 12:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

G-Group và Ninety Eight hợp tác thành lập công ty tài sản số G98 với định hướng trở thành pháp nhân thống nhất triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam.

Các tập đoàn công nghệ và tổ chức tài chính Việt Nam đang liên tục thành lập pháp nhân mới trong lĩnh vực tài sản số. Ảnh minh họa: Reuters.

G-Group và Ninety Eight vừa công bố thành lập CTCP Tài sản số G98, liên doanh được định hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain vào các nền tảng số hiện hữu tại Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tài sản số và blockchain đang dần được đưa vào các định hướng chiến lược về kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Tại lễ ra mắt, ông Hà Trung Kiên, Phó chủ tịch G-Group cho biết G98 được hình thành trên cơ sở kết hợp thế mạnh của hai bên. G-Group là doanh nghiệp công nghệ hoạt động đa lĩnh vực tại Việt Nam, có kinh nghiệm vận hành hạ tầng quy mô lớn cùng các sản phẩm liên quan đến tài chính và an ninh mạng. Trong khi đó, Ninety Eight là hệ sinh thái blockchain phát triển các sản phẩm Web3, với năng lực kỹ thuật và mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực blockchain.

Việc thành lập G98 nhằm tạo ra một pháp nhân thống nhất để triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam, thay vì phát triển rời rạc theo từng dự án đơn lẻ. Theo ông Kiên, sự kết hợp giữa kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái, năng lực quản trị doanh nghiệp và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu được kỳ vọng sẽ giúp G98 triển khai các ứng dụng blockchain gắn với nhu cầu thực tế.

Khác với một số mô hình blockchain tập trung vào phát hành tài sản hoặc nền tảng giao dịch, G98 cho biết định hướng của doanh nghiệp là ứng dụng blockchain như một lớp hạ tầng công nghệ, tích hợp vào các sản phẩm và nền tảng số sẵn có.

Ông Lê Thanh, Tổng giám đốc CTCP Tài sản số G98, cho biết trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp tài sản số theo hướng an toàn, tuân thủ pháp luật và có thể kết nối với hệ sinh thái quốc tế. Một trong những sản phẩm được nhắc đến là ứng dụng ví G98, được giới thiệu là nền tảng tích hợp trải nghiệm Web2 và Web3 trong cùng một ứng dụng.

tai san so anh 1

Tổng giám đốc CTCP Tài sản số G98 là ông Lê Thanh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight. Ảnh: G98.

Theo nhà phát hành, ứng dụng này cho phép người dùng quản lý tài sản số và tài khoản tiền pháp định (VND), với giao diện hướng đến sự đơn giản tương tự các ví điện tử phổ biến, đồng thời tích hợp các tính năng dựa trên công nghệ blockchain. Ứng dụng này còn hỗ trợ thẻ thanh toán điện tử, tích hợp nhiều tiện ích như thanh toán, lưu trữ tài sản số, thẻ danh thiếp điện tử và thẻ thành viên cao cấp.

Tại sự kiện công bố thành lập, G98 cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tether - nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đứng sau đồng tiền số USDT. Thỏa thuận này tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm công nghệ, tiêu chuẩn vận hành và các thông lệ quốc tế, qua đó hỗ trợ G98 trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp blockchain tại Việt Nam.

Theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc phát triển Tether khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ quan tâm cao đối với tài sản số. Việc hợp tác với một đối tác trong nước được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

tài sản số Tiền mã hóa Ninety Eight G-Group Tether

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

