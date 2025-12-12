'Thiên đường Bitcoin' chặn các sàn giao dịch tiền số lớn

Từng là một trong những nước đầu tiên công nhận Bitcoin, nay Belarus đã chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền số lớn khiến các nhà đầu tư lao đao.

Mới đây, Belarus đã bắt đầu chặn quyền truy cập vào một loạt sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Chính phủ Belarus đã bắt đầu chặn quyền truy cập vào một loạt sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, bao gồm Bybit, OKX, BingX và Bitget. Quyết định chặn truy cập được Bộ Thông tin đưa ra mà không kèm bất kỳ lời giải thích nào, theo hãng tin Belarus Onliner.

Nhiều giao dịch bị gián đoạn

Động thái trên khiến người dùng tại Belarus không thể truy cập các nền tảng vốn từ lâu đóng vai trò như cổng nạp - rút tiền số không chính thức cho khách hàng của nhiều nhà môi giới Forex và CFD.

Khi người dùng cố gắng truy cập vào các trang web thuộc những sàn giao dịch trên, màn hình sẽ hiển thị đoạn thông báo: "Việc truy cập tài nguyên này bị hạn chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Belarus".

Đáng chú ý, BelGIE, cơ quan chịu trách nhiệm lọc dữ liệu Internet của nước này, cho biết Bybit đã bị đưa vào danh sách đen từ ngày 10/12. Trong khi đó, các đối thủ khác như KuCoin và Binance không nằm trong danh sách này.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ bất ngờ trước các biện pháp cứng rắn từ chính phủ Belarus, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất của lệnh chặn và yêu cầu các cơ quan đưa ra lời giải thích chính thức.

Các nhà môi giới Forex và CFD hoạt động quốc tế nhận định lệnh chặn là tín hiệu cho thấy việc người dân Belarus sử dụng các kênh thanh toán liên quan đến tiền số đang trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Một số nhà môi giới dựa vào các sàn lớn như những "cổng chuyển tiền số" cho hoạt động nạp - rút của khách hàng sẽ gặp nhiều sự cố gián đoạn, đồng thời phải đối mặt với rủi ro vận hành cao hơn trong quá trình chuyển dòng tiền sang các bộ chuyển đổi bên thứ 3 hoặc cơ chế P2P.

Cùng lúc đó, lệnh cấm của EU đối với dịch vụ ví tiền số cho cư dân Belarus buộc các công ty châu Âu và doanh nghiệp, nằm dưới sự quản lý của Khung pháp lý tài sản số châu Âu (MiCA), phải loại bỏ hoàn toàn khách hàng Belarus khỏi mọi chức năng liên quan đến tiền số.

Kết hợp với lệnh chặn trong nước, các nhà môi giới có xu hướng không muốn phục vụ thị trường, từ đó càng làm gia tăng khả năng lưu lượng người dùng Belarus chuyển sang các nền tảng offshore hoặc giám sát lỏng lẻo.

Xu hướng này cũng kéo theo lo ngại về nguy cơ gian lận, yêu cầu hoàn tiền và những rủi ro tổng thể liên quan đến dòng khách hàng mang mã quốc gia "BY". Do đó, các nhà môi giới tuân thủ quy định có khả năng sẽ chỉ dựa vào kênh thanh toán bằng tiền pháp định thông qua ngân hàng nước thứ 3, cũng như chịu sự kiểm tra nguồn tiền gắt gao hơn.

Bước leo thang trong chính sách tiền số của Belarus

Việc đột ngột chặn các sàn giao dịch tiền số lớn đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong chính sách tiền số của Belarus. Ngoài các hạn chế gây gián đoạn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, động thái này cũng làm thay đổi môi trường hoạt động của các nhà môi giới, công ty thanh toán và bộ phận xử lý dòng tiền liên quan đến Belarus.

Nếu các biện pháp này được duy trì, các công ty sẽ phải điều chỉnh lại khung tiếp nhận khách hàng, tuyến nạp - rút tiền và đánh giá lại rủi ro nhằm phù hợp với yêu cầu trong nước của Belarus cũng như khung pháp lý quốc tế.

Belarus từng là một trong những quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hoạt động khai thác và sàn giao dịch tài sản số, tuy nhiên gần đây, nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Năm ngoái, Belarus thông qua Sắc lệnh Tổng thống số 367, nhằm hạn chế việc sử dụng tiền số cho mục đích bất hợp pháp và hạn chế khả năng người dân thực hiện một số giao dịch trên các nền tảng nước ngoài, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến nạp - rút tiền pháp định hoặc tiền điện tử từ các tài khoản đó.

Đáng chú ý trước đó, chính phủ nước này đã thể hiện lập trường khá tích cực đối với tiền số. Cụ thể, vào tháng 3, Tổng thống Alexander Lukashenko yêu cầu chính phủ thúc đẩy ngành đào tiền số bằng cách xây dựng các trung tâm dữ liệu tại những khu vực có nguồn cung năng lượng dồi dào. Ông Lukashenko cũng từng đề cập đến ý tưởng tạo lập một quỹ dự trữ tiền số quốc gia.

Tuy nhiên, tháng trước, Vasily Gerasimov, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước, thông báo chính phủ Belarus đã liệt kê danh sách các ví tiền số bị nghi dùng với mục đích rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm.