'Cá mập' gom gần 8 tấn vàng một ngày

Quỹ vàng SPDR Gold Trust vừa gom gần 8 tấn vàng trong một ngày, ngay sau khi giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch mới đây.

Trong phiên 23/2 (giờ Mỹ), quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 8 tấn vàng. Ảnh: Reuters.

Trong phiên 23/2 (giờ Mỹ), quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 7,7 tấn vàng, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 1.086 tấn. Trước đó, quỹ này cũng đã mua vào hơn 3,1 tấn vàng trong ngày 19/2. Như vậy, SPDR Gold Trust đã gom thành công hơn 10 tấn vàng chỉ trong vòng 5 ngày.

Động thái gom vàng của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới trùng hợp với thời điểm giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần, vượt 5.200 USD /ounce. Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng giao ngay quay đầu giảm còn khoảng 5.155 USD /ounce, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 phiên liên tiếp.

Chuyên gia nhận định đợt tăng mạnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị, đặc biệt ở khu vực Trung Đông liên tục leo thang. Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng dựng đứng lên 86 USD /ounce, theo Kitco.

Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ cảnh báo nhà đầu tư nên tránh bị nhiễu bởi các tin tức ngắn hạn và nên tập trung vào các yếu tố cơ bản đang thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn.

Trong bình luận mới nhất, Jen Bawden, nhà sáng lập và CEO của Bawden Capital, cho biết bà xem các lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran như một phần trong chiến thuật đàm phán và cho rằng khả năng tình hình leo thang khá thấp.

Ngay cả khi căng thẳng gia tăng, các nhà đàm phán từ Mỹ và Iran được cho là sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2 (giờ địa phương) nhằm tìm ra giải pháp tránh xung đột quân sự. "Nếu có một 'cú bắt tay' tại Geneva hoặc một bước đột phá ở Trung Đông, dòng tiền trú ẩn an toàn sẽ đảo chiều nhanh như một cơn bão", bà Bawden nói.

Vị chuyên gia cũng nhận định nhiều yếu tố cơ bản sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý tăng cao. Tuy nhiên, nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn hơn ở Trung Đông, bà cho rằng giá vàng có thể nhanh chóng tăng trở lại lên 5.500 USD /ounce và giá bạc quay về mức đỉnh của tháng trước quanh 120 USD /ounce, khi đó nhiều nhà đầu tư cũng sẽ cân nhắc chốt lời trong đợt tăng giá này.