Lộ diện 'cá mập' nắm hơn 2.000 tấn vàng

Các quỹ ETF vàng trên thế giới đang nắm giữ lượng vàng khủng, trong bối cảnh các nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ vào vàng như một "nơi trú ẩn an toàn" giữa thế giới đầy biến động.

Tính đến cuối tháng 10, các quỹ ETF vàng trên thế giới nắm giữ gần 3.900 tấn vàng. Ảnh: Bloomberg.

Theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 10 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng trên thế giới đã nắm giữ gần 3.900 tấn vàng, tương đương mức kỷ lục giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2022. Phần lớn lượng vàng được nắm giữ bởi các quỹ ETF vàng tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu.

Đáng chú ý, các quỹ ETF vàng thuộc 2 nhóm SPDR và BlackRock đã nắm giữ tổng cộng hơn 2.000 tấn vàng, tương đương giá trị thị trường khoảng 275 tỷ USD .

Riêng bộ đôi SPDR Gold Shares và SPDR Gold MiniShares Trust đã sở hữu hơn 1.200 tấn vàng.

Từ đầu năm, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã chi ròng khoảng 10 tỷ USD để mua thêm khoảng 170 tấn vàng, mức cao nhất kể từ năm 2020.

Đồng thời, các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận dòng vốn vào liên tiếp, với tổng cộng 8,2 tỷ USD trong tháng 10. Dù dòng vốn vào tháng 10 có phần chậm hơn so với tháng trước, nhưng con số này vẫn cao hơn mức trung bình từ đầu năm là 7,1 tỷ USD .

Trong khi đó, tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng toàn cầu đã tăng 6% so với tháng trước, lên 503 tỷ USD vào cuối tháng 10, với tổng nắm giữ tăng 1% so với tháng trước, đạt 3.893 tấn.

Mặt khác, WGC nhận định nhu cầu vàng tại Mỹ đã tăng 58% so với quý III/2024, trong khi dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ đạt 16 tỷ USD và khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh.

Quý III năm nay, các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ đã bổ sung 137 tấn vàng, tăng 160% so với cùng kỳ và đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 2.043,4 tấn, tương đương giá trị thị trường 272 tỷ USD . WGC cho biết các ETF vàng đóng vai trò như "xương sống" giữa bối cảnh nhu cầu ở các lĩnh vực khác tại Mỹ trở nên suy yếu.

Không chỉ các quỹ ETF, các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng rốt ráo gom vàng từ đầu năm đến nay. Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng vàng mua chính thức của các ngân hàng trung ương đạt 634 tấn.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp các ngân hàng trung ương mở rộng dự trữ vàng, cho thấy vai trò ngày càng lớn của kim loại quý trong cấu trúc tài sản dự trữ toàn cầu.

Với đà tăng mạnh của giá vàng, WGC cho biết các đường cong kỳ hạn và dự báo của các nhà phân tích đều đã được điều chỉnh lên mức cao hơn.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.200- 4.300 USD /ounce vào cuối năm nay, đồng thời mức 5.000 USD /ounce vẫn là mục tiêu hợp lý trong quý I năm sau.