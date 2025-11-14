Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng bất ngờ lao dốc

  • Thứ sáu, 14/11/2025 10:20 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sau 3 phiên gần nhất ghi nhận mức tăng tới 6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã lập tức “quay đầu” giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 14/11.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới gần 2 triệu/lượng trong phiên giao dịch sáng 14/11. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (14/11), các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn tới gần 2 triệu đồng/lượng. Đà giảm của giá vàng trong nước diễn ra sau chuỗi tăng liên tiếp 3 phiên với tổng mức tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 151,1 - 153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua và bán được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt hạ giá bán vàng miếng về vùng 153 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh bất ngờ của giá vàng miếng diễn ra sau chuỗi tăng "nóng". Trước đó, biến động tăng này là nguyên nhân chính giúp giá vàng miếng trở lại mốc đỉnh lịch sử từng thiết lập được hồi tháng 10, ở trên 154 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HẠ NHIỆT
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.1
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.1

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước sáng nay ghi nhận với cả mặt hàng vàng nhẫn. Trong đó, các doanh nghiệp lớn cùng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 1-2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 148,7 - 151,2 triệu/lượng; Phú Quý neo nhẫn trơn ở 149,8 - 152,8 triệu/lượng; DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 149,5 - 152,5 triệu/lượng; Mi Hồng niêm yết nhẫn tròn 999 tại 151,8 - 153,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn, để cùng giao dịch ở vùng 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng sáng nay. Dù vậy, đây vẫn là mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Trước đó, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu từng đưa giá vàng nhẫn lên mức đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng vào phiên 21/10. Sau cú giảm mạnh sáng nay, hiện giá vàng nhẫn của thương hiệu này vẫn đang cách đỉnh lịch sử tới hơn 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh lại đi ngược chiều với đà tăng của giá vàng thế giới. Kim loại quý ghi nhận mức tăng gần 30 USD (+0,7%) kể từ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay để leo lên mức 4.199 USD/ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 134 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng miếng vượt 154 triệu đồng/lượng

Với mức tăng 6 triệu đồng trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC đã hồi phục về vùng đỉnh kỷ lục từng thiết lập được hồi giữa tháng 10.

17 giờ trước

Không cản nổi giá vàng

Giá vàng miếng SJC lại tăng vọt gần 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (13/11) để leo thẳng lên mốc trên 153 triệu đồng/lượng.

25:1501 hôm qua

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về kế hoạch mở cửa trở lại chính phủ.

26:1560 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi bat ngo tang manh hinh anh

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh

10:38 11/11/2025 10:38 11/11/2025

0

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua, sau khi các số liệu kinh tế kém tích cực từ Mỹ càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý