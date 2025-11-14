Giá vàng bất ngờ lao dốc

Sau 3 phiên gần nhất ghi nhận mức tăng tới 6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã lập tức “quay đầu” giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 14/11.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới gần 2 triệu/lượng trong phiên giao dịch sáng 14/11. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (14/11), các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn tới gần 2 triệu đồng/lượng. Đà giảm của giá vàng trong nước diễn ra sau chuỗi tăng liên tiếp 3 phiên với tổng mức tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 151,1 - 153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua và bán được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt hạ giá bán vàng miếng về vùng 153 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh bất ngờ của giá vàng miếng diễn ra sau chuỗi tăng "nóng". Trước đó, biến động tăng này là nguyên nhân chính giúp giá vàng miếng trở lại mốc đỉnh lịch sử từng thiết lập được hồi tháng 10, ở trên 154 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HẠ NHIỆT Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.1 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.1

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước sáng nay ghi nhận với cả mặt hàng vàng nhẫn. Trong đó, các doanh nghiệp lớn cùng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 1-2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 148,7 - 151,2 triệu/lượng; Phú Quý neo nhẫn trơn ở 149,8 - 152,8 triệu/lượng; DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 149,5 - 152,5 triệu/lượng; Mi Hồng niêm yết nhẫn tròn 999 tại 151,8 - 153,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn, để cùng giao dịch ở vùng 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng sáng nay. Dù vậy, đây vẫn là mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Trước đó, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu từng đưa giá vàng nhẫn lên mức đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng vào phiên 21/10. Sau cú giảm mạnh sáng nay, hiện giá vàng nhẫn của thương hiệu này vẫn đang cách đỉnh lịch sử tới hơn 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh lại đi ngược chiều với đà tăng của giá vàng thế giới. Kim loại quý ghi nhận mức tăng gần 30 USD (+0,7%) kể từ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay để leo lên mức 4.199 USD /ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 134 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.