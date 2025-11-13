Giá vàng miếng vượt 154 triệu đồng/lượng

Với mức tăng 6 triệu đồng trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC đã hồi phục về vùng đỉnh kỷ lục từng thiết lập được hồi giữa tháng 10.

Giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng chỉ trong phiên giao dịch ngày 13/11. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch chiều 13/11, giá vàng trong nước tiếp tục bứt phá với mức tăng hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Cộng với mức tăng gần 2 triệu đồng của phiên sáng, giá vàng trong nước đã ghi nhận biên độ tăng khoảng 3 triệu/lượng chỉ trong một phiên hôm nay.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn 3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với Công ty SJC, đều đã vượt 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước đã duy trì xu hướng tăng nhanh liên tục kể từ đầu tuần này. Tổng mức tăng 3 phiên gần nhất của mặt hàng này lên tới hơn 6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá bán ra của vàng miếng SJC cũng đã trở về đỉnh lịch sử từng ghi nhận được vào phiên 21/10.

Dù vậy, do chênh lệch giá mua - bán ở mức cao, người mua vàng miếng ở mức đỉnh lịch sử ngày 21/10 hiện vẫn chưa thể hòa vốn mà vẫn phải chịu khoản lỗ khoảng 2 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TRỞ LẠI ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5

Không riêng vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận bước nhảy vọt trong phiên hôm nay, với biên độ tăng 2,5-3 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 150,2 - 152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

DOJI hiện chấp nhận giao dịch giá vàng 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 150,5 - 153,5 triệu/lượng; Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn ở 151,2 - 154,2 triệu/lượng, trong khi Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 152,8 - 154,5 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cũng nâng giá bán ra vàng nhẫn ngang bằng Mi Hồng ở 154,5 triệu/lượng. Ở chiều mua vào, hai doanh nghiệp này neo giá ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thương hiệu vàng nổi tiếng TP.HCM.

Mức 154,5 triệu đồng/lượng cũng là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay, tuy nhiên vẫn cách khá xa so với đỉnh lịch sử.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu từng chạm đỉnh ở 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Do đó, bất chấp giá vàng nhẫn đã tăng mạnh trong những phiên gần đây, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn chưa thể trở lại vùng đỉnh. Thậm chí, cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn từ đỉnh lịch sử ngày 21/10 vẫn đang lỗ đậm tới 9 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay sau khi suy yếu vào phiên sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam) cũng đã ngược dòng tăng vọt 43 USD (+1%). Hiện giá kim loại quý thế giới giao ngay được giao dịch ở vùng 4.237 USD /ounce.