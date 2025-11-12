Giá vàng tăng 4 triệu/lượng sau 2 ngày, người đu đỉnh vẫn lỗ nặng

Đi ngang trong phiên giao dịch sáng 12/11 nhưng mức giá giao dịch của vàng miếng và vàng nhẫn hiện vẫn ở mức cao sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp trước đó.

Vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo tại vùng giá cao trong phiên giao dịch ngày 12/11. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (12/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá chốt phiên liền trước (11/11), nhưng đã tăng 1,8 triệu đồng so với cùng giờ sáng. Chênh lệch giữa hai chiều vẫn đang được giữ chắc chắn ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Ngoài Công ty SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giữ giá vàng miếng “bất động” so với giá chốt phiên liền trước, đều ở mốc 152 triệu đồng/lượng. Dù vậy, so với cùng giờ sáng hôm qua, giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp đều đã tăng xấp xỉ 2 triệu đồng.

Trước đó, trong hai phiên giao dịch 10-11/11, giá vàng miếng đã ghi nhận mức tăng tới gần 4 triệu đồng/lượng, đánh dấu bước nhảy hiếm thấy trong hơn 2 tuần qua.

Dù vậy, mức giá 152 triệu đồng/lượng mà vàng miếng có được sau đợt tăng này vẫn thấp hơn kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng từng thiết lập hôm 21/10. Do đó, những người mua vàng ở mức giá đỉnh thì hiện vẫn đang lỗ gần 5 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỮNG VÀNG Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 150 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 152

Xu hướng “bất động” không chỉ xảy ra với vàng miếng mà còn được các doanh nghiệp áp dụng với cả vàng nhẫn. Theo đó, Công ty SJC tiếp tục neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày 11/11, nhưng cũng tăng hơn 1 triệu đồng so với giờ sáng.

DOJI hiện neo giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 148,5 - 151,5 triệu/lượng; trong khi Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn tại 148,5 - 151,5 triệu/lượng, Mi Hồng giữ giá vàng nhẫn 999 ở 148,5 - 151,5 triệu/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cùng ở mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng nhẫn từng lập đỉnh trên 160 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu. Như vậy, hiện giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn mức đỉnh gần nhất khoảng 8 triệu đồng, và người mua vàng nhẫn ở vùng đỉnh vẫn đang chịu khoản lỗ khoảng 11 triệu đồng cho mỗi lượng.

Vàng trong nước duy trì ở vùng giá cao diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó. Trong phiên đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm 12 USD (-0,34%) xuống vùng 4.112 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới hiện vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.