Giá vàng miếng tăng lên gần 150 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 10/11/2025 10:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hai tuần trầm lắng, giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 10/11.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tuần (10/11), hiện hồi phục về mức 149,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.

Trong phiên giao dịch sáng 10/11, giá vàng miếng bất ngờ được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết hồi phục về vùng 147,6 - 149,6 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết bổ sung thêm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 144,7 triệu/lượng và bán ra ở 147,2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 147.6
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 149.6

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng sáng nay, lên mức 146,6 - 149,6 triệu/lượng. DOJI tăng giá thêm 1 triệu đồng với vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng để giao dịch quanh 146 - 149 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra, để nâng mức giá giao dịch lên 148,2 - 149,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này hiện đều thấp hơn vàng nhẫn tròn tại hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai thương hiệu này sáng nay cùng nâng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng để leo thẳng lên mức cao nhất thị trường ở 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động bởi giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay đã tăng 42 USD (+1%) ngay khi thị trường mở cửa, để hồi phục về vùng giá 4.042 USD/ounce trong bối cảnh thông tin kinh tế từ Mỹ không rõ ràng.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 21 triệu/lượng.

Tuần trước, báo cáo nhu cầu hàng quý của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 220 tấn vàng trong quý III, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Và từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn vàng.

Hồng Nhung

