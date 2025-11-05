Giá vàng miếng SJC chưa ngừng rơi

Sáng 5/11, SJC đưa giá bán vàng miếng xuống 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với kết phiên hôm qua. Vàng nhẫn cũng giảm sâu về mức giá ngang bằng.

Sáng 5/11, giá vàng miếng rớt thẳng xuống vùng 147 triệu đồng/lượng (bán). Ảnh: Đức Anh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay (5/11) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối ngày 4/11.

Các doanh nghiệp khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, đưa giá bán về vùng tương đương với SJC.

Đây đã là tuần thứ ba liên tiếp giá vàng trong nước giảm sâu. So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng được thiết lập ngày 21/10, vàng miếng SJC hiện mất gần 7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 5%. Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán, những người mua vàng miếng ở vùng đỉnh đang lỗ xấp xỉ 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC sáng nay cũng hạ thêm 1,2 triệu đồng/lượng, còn 142,2 - 144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

DOJI giảm sâu hơn, tới 1,5 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, xuống còn 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu so với phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thường xuyên vẫn mức giá vàng nhẫn tròn cao nhất thị trường, cũng giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng vào sáng nay, đưa giá niêm yết về mức 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong phiên 21/10, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC.

Như vậy, chỉ sau ba tuần, giá vàng nhẫn tại đây đã “bốc hơi” hơn 13 triệu đồng/lượng, tương đương giảm ròng gần 9%. Tính cả chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn tại vùng đỉnh hiện chịu khoản lỗ khoảng 16 triệu đồng/lượng, tương đương gần 10%.

Đà giảm mạnh của vàng trong nước phần nào phản ánh diễn biến đi xuống trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện đã thủng mốc 4.000 USD /ounce, lùi về quanh 3.937 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.