Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng miếng SJC chưa ngừng rơi

  • Thứ tư, 5/11/2025 09:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 5/11, SJC đưa giá bán vàng miếng xuống 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với kết phiên hôm qua. Vàng nhẫn cũng giảm sâu về mức giá ngang bằng.

Sáng 5/11, giá vàng miếng rớt thẳng xuống vùng 147 triệu đồng/lượng (bán). Ảnh: Đức Anh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay (5/11) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối ngày 4/11.

Các doanh nghiệp khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, đưa giá bán về vùng tương đương với SJC.

Đây đã là tuần thứ ba liên tiếp giá vàng trong nước giảm sâu. So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng được thiết lập ngày 21/10, vàng miếng SJC hiện mất gần 7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 5%. Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán, những người mua vàng miếng ở vùng đỉnh đang lỗ xấp xỉ 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC sáng nay cũng hạ thêm 1,2 triệu đồng/lượng, còn 142,2 - 144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

DOJI giảm sâu hơn, tới 1,5 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, xuống còn 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu so với phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thường xuyên vẫn mức giá vàng nhẫn tròn cao nhất thị trường, cũng giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng vào sáng nay, đưa giá niêm yết về mức 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong phiên 21/10, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC.

Như vậy, chỉ sau ba tuần, giá vàng nhẫn tại đây đã “bốc hơi” hơn 13 triệu đồng/lượng, tương đương giảm ròng gần 9%. Tính cả chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn tại vùng đỉnh hiện chịu khoản lỗ khoảng 16 triệu đồng/lượng, tương đương gần 10%.

Đà giảm mạnh của vàng trong nước phần nào phản ánh diễn biến đi xuống trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện đã thủng mốc 4.000 USD/ounce, lùi về quanh 3.937 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng giảm sâu khi đồng USD lên mức cao nhất trong 3 tháng, giới đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ để nắm lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

2 giờ trước

Doanh thu SJC giảm sâu

Dù giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, báo cáo hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty SJC cho thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

19 giờ trước

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt gần 1 triệu đồng còn 148,2 triệu đồng/lượng (bán), trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng giảm về sát giá 149 triệu đồng/lượng.

25:1521 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Lo nang vi vang hinh anh

Lỗ nặng vì vàng

14:22 1/11/2025 14:22 1/11/2025

0

Thị trường vàng trải qua tuần biến động khi giá vàng miếng SJC có lúc giảm hơn 3 triệu đồng chỉ trong một phiên, còn vàng nhẫn cũng liên tục “nhảy múa” theo từng ngày.

Gia vang trong nuoc tiep tuc roi hinh anh

Giá vàng trong nước tiếp tục rơi

09:40 3/11/2025 09:40 3/11/2025

0

Sáng nay (3/11), giá bán vàng miếng rớt xuống 148 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng có mức giảm tương tự, hiện giao dịch quanh vùng 148-149 triệu/lượng (bán ra).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý