Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt gần 1 triệu đồng còn 148,2 triệu đồng/lượng (bán), trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng giảm về sát giá 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước rớt gần 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm. Ảnh: Châu Dương.

Sáng 4/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 800.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên liền trước (3/11).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Đây là phiên giảm mạnh của vàng miếng sau khi vừa hồi phục nhẹ về vùng giá 149 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giá 148,2 triệu đồng/lượng giao dịch vào hôm nay chưa phải mức giá đáy của tuần. Trong phiên 28/10, giá vàng miếng SJC từng rớt thẳng xuống 145 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2

Diễn biến giảm không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn hạ giá khá mạnh tay.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,4 - 145,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với giá kết phiên liền trước.

Các doanh nghiệp khác cũng giảm giá vàng nhẫn từ 300.000-800.000 đồng. Sau điều chỉnh, DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 145 - 148 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện neo tại 145,2 - 148,2 triệu đồng. Mi Hồng giao dịch ở mức 147 - 148,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 145,7 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Với mức giảm 300.000 đồng, Bảo Tín Minh Châu vẫn đang là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ sự suy yếu của giá vàng quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm mạnh xuống chỉ còn 3.978 USD /ounce ở hiện tại, tương đương mức giảm 22 USD (-0,6%).

Tại mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) hơn 126 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC tới hơn 22 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn hơn 23 triệu đồng/lượng.