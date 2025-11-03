Giá trị hàng nghìn lượng vàng Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt

Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng khi huy động một vốn dự án tại TP.HCM. Ước tính theo giá thị trường thời điểm đó, số vàng này có giá trị khoảng 25 tỷ.

Công an đọc lệnh bắt Trương Ngọc Ánh. Ảnh: CACC.

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Giá trị hơn 1.000 lượng vàng tính ra sao?

Trong vụ án nêu trên, đáng chú ý là tình tiết liên quan việc giao dịch đất bằng vàng. Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng ) triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD , tương đương 72 tỷ đồng .

Theo hợp đồng ký kết ngày 25/1/2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch...

Từ kết quả điều tra, xác định diễn viên Trương Ngọc Ánh có thể đã chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng.

Điều đáng chú ý là hiện nay, giá vàng trong nước liên tục biến động dữ dội, có thời điểm lập đỉnh trên 154 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 3/11, vàng miếng SJC đang được giao dịch ở vùng giá 148,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá trị quy đổi cho 1.458 lượng vàng trong vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh hiện lên đến gần 217 tỷ đồng .

Chia sẻ về cách tính thiệt hại trong các vụ án có tài sản là vàng, trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng cơ quan điều tra bắt buộc phải quy đổi vàng sang tiền Việt Nam (VNĐ) để xác định giá trị thiệt hại cụ thể.

Tuy nhiên, giá trị vàng sẽ không tính theo giá hiện hành, mà căn cứ vào giá trên thị trường tại thời điểm hành vi phạm tội xảy ra.

Theo dữ liệu thị trường, trong giai đoạn tháng 1/2008, giá vàng miếng SJC chủ yếu được giao dịch quanh mức 17 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo mức giá này, 1.458 lượng vàng mà nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt có giá trị ước tính khoảng 25 tỷ đồng tại thời điểm xảy ra hành vi.

Tuy nhiên đây chỉ là phép tính tham khảo, nhằm giúp hình dung quy mô tài sản trong vụ việc, không phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức phạt nghiêm khắc

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết vàng là loại tài sản có tính biến động rất mạnh theo thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố. Vì vậy, nếu lấy giá vàng tại thời điểm điều tra, xét xử để quy đổi thì kết quả có thể không phản ánh đúng bản chất thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt; có thể ảnh hưởng sự công bằng và chính xác trong việc áp dụng pháp luật hình sự.

Và theo quy định, việc định giá và quy đổi vàng ra tiền Việt sẽ do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện trên căn cứ Nghị định 250/2025/NĐ-CP có hiệu lực 22/9/2025 về Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Hội đồng sẽ căn cứ vào thời điểm hành vi phạm tội; giá vàng niêm yết trên thị trường tại địa điểm đó; khối lượng và chủng loại vàng bị chiếm đoạt.

Sau khi hoàn tất, Hội đồng sẽ lập biên bản định giá tài sản, quy đổi toàn bộ số vàng bị chiếm đoạt sang giá trị VNĐ. Biên bản này là chứng cứ pháp lý trong hồ sơ vụ án, được sử dụng để xác định mức độ thiệt hại và khung hình phạt tương ứng.

" Với giá trị thiệt hại ước tính giá trị lớn trên 500 triệu đồng, thì Trương Ngọc Ánh có thể đối diện khung hình phạt nghiêm khắc là tù chung thân. Tuy nhiên, nếu người này khắc phục toàn bộ thiệt hại, đây sẽ là tình tiết được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", luật sư Nguyễn Hồng Thái chia sẻ thêm.