Giá vàng trong nước tiếp tục rơi

Sáng nay (3/11), giá bán vàng miếng rớt xuống 148 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng có mức giảm tương tự, hiện giao dịch quanh vùng 148-149 triệu/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước giảm trong phiên giao dịch đầu tuần (3/11). Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (3/11), các doanh nghiệp vàng trong nước đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng tại 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng và Tập đoàn Phú Quý... cũng giảm giá mua - bán vàng miếng sáng nay về ngang bằng với SJC.

Tuần trước, giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc xuống vùng đáy của tuần ở 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương mức giảm hơn 3 triệu đồng chỉ trong một phiên.

Những phiên tiếp theo chứng kiến màn "rượt đuổi" ngoạn mục, khi giá vàng miếng SJC liên tục biến động trái chiều, biên độ dao động mỗi phiên lên tới cả triệu đồng/lượng để khép lại tuần tại mức giá 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

BIẾN ĐỘNG GIẢM GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NGAY ĐẦU TUẦN Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 146.1 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 148.1

Xu hướng giảm cũng đang được ghi nhận với giá vàng nhẫn, mặt hàng thường có diễn biến đồng pha với giá thế giới. Trong đó, các doanh nghiệp chủ yếu giảm giá mặt hàng này về vùng 148-149 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Với Công ty SJC, doanh nghiệp giảm giá giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ 300.000 đồng so với cuối tuần trước, hiện giao dịch mặt hàng này tại 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Có cùng mức giảm là Tập đoàn Phú Quý và Tập đoàn DOJI. Phú Quý hiện đưa giá mua vào vàng nhẫn tròn về 145,1 triệu/lượng và bán ra ở mức 148,1 triệu đồng, trong khi DOJI neo vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhưng Bảo Tín Minh Châu vẫn là doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Bảo Tín Minh Châu neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ về 3.999 USD /ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng khoảng 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 22 triệu đồng/lượng.