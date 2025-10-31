Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng tăng trở lại

  • Thứ sáu, 31/10/2025 09:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong phiên giao dịch sáng 31/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng hơn triệu đồng/lượng để hồi phục lần lượt về sát các mốc 149 triệu/lượng và 150 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cả triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (31/10). Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (31/10), các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng, giá vàng miếng được niêm yết tại 146,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch so với giá chốt phiên liền trước.

Dù ghi nhận mức tăng mạnh nhưng vàng miếng vẫn chưa thể lấy lại được những gì đã mất trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn tới 600.000 đồng mỗi lượng.

Trước đó, trong tháng 10, vàng miếng SJC từng có chuỗi tăng nóng liên tiếp trong vòng hơn 1 tuần để thiết lập mức đỉnh lịch sử gần 154,6 triệu đồng/lượng. Như vậy nếu so với mức đỉnh này, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 6 triệu đồng/lượng.

Còn nếu so với hồi đầu năm 2025 khi giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch quanh mức 85 triệu đồng/lượng, thì sau gần 11 tháng, giá mặt hàng này đã tăng thêm khoảng 64 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng tới 75%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.9
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.9

Không chỉ vàng miếng, Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ thêm 1,1 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 30/10, hiện giao dịch ở mức 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng. Có mức tăng tương tự là Phú Quý và DOJI, hiện cũng nâng giá vàng nhẫn tròn lần lượt lên 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng và 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng, ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang cao nhất thị trường hiện tại, thậm chí còn cao hơn cả giá bán của sản phẩm vàng miếng SJC.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng đã ghi nhận mức tăng khoảng 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức răng ròng gần 80%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sau khi hồi phục được về mốc 4.040 USD/ounce đã quay đầu hạ nhiệt, hiện chủ yếu giao dịch quanh vùng 4.016 USD/ounce.

Quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 128 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Tại mức giá này, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới gần 21 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch gần 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Vì sao giá vàng trong nước đắt hơn thế giới cả chục triệu đồng?

Biến động địa chính trị thế giới, chính sách thương mại bất định của các nước lớn và tâm lý trong nước là những nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh thời gian qua.

25:1492 hôm qua

Giá vàng lại rớt gần 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước quay đầu lao dốc trong phiên giao dịch sáng 30/10, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm gần 2 triệu đồng.

26:1533 hôm qua

'Đưa giá vàng, bất động sản về đúng giá trị'

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị xử lý bất cập trên thị trường vàng và bất động sản, đưa hai lĩnh vực này về đúng giá trị để củng cố niềm tin vào đồng tiền Việt Nam.

41:2461 hôm qua

Hồng Nhung

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

