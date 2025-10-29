Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng tăng trở lại

  • Thứ tư, 29/10/2025 09:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều, tăng mạnh gần 2 triệu mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10. Ảnh: Việt Linh.

Sau chuỗi ngày lao dốc không phanh, thị trường vàng sáng 29/10 bất ngờ đảo chiều. Chỉ trong một giờ mở cửa giao dịch, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bứt phá gần 2 triệu đồng/lượng, thắp lại kỳ vọng cho nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh dữ dội nhất trong cả tháng qua.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang neo giá vàng miếng ở mức 114,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, loạt doanh nghiệp vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC.

Sau cú rơi hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tuần, cú bật sáng nay được xem như “làn gió ngược” giúp vàng miếng tạm thoát khỏi vùng đáy. Nếu tính riêng trong tháng 10, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 144.9
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 146.9

Với sản phẩm vàng nhẫn, diễn biến tăng mạnh cũng xảy ra tương tự. Giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC tăng mạnh trở lại, giao dịch quanh 142,8 - 145,3 triệu đồng/lượng, tức bật lên hơn 1,6 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

DOJI cũng tăng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 1,8 triệu đồng, lên vùng 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý mạnh tay hơn khi cộng tới 1,9 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá vàng nhẫn tròn trơn đi ngang ở 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường cùng với Bảo Tín Mạnh Hải - doanh nghiệp hiện niêm yết giá mua vào tới 145,8 triệu đồng/lượng. Việc hai thương hiệu này giữ mức giá đỉnh cho thấy nguồn cầu tại khu vực Hà Nội vẫn rất mạnh, bất chấp những biến động liên tiếp của thị trường.

Đợt tăng mới của giá vàng trong nước đang song hành với đà hồi phục của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tăng thêm 15 USD/ounce (+0,4%), trở lại vùng 3.966 USD/ounce, sau khi thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trong phiên trước.

Giới đầu tư hiện dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến công bố quyết định cắt giảm lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu lần hạ thứ hai liên tiếp nhằm hỗ trợ thị trường việc làm Mỹ. Tuy nhiên, bức tranh chính sách chưa hề rõ ràng khi nội bộ Fed đang chia rẽ sâu sắc, nhất là khi chính phủ Mỹ đang đóng cửa và chưa thể công bố dữ liệu kinh tế chính thức.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn vàng miếng trong nước gần 21 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

Sau chuỗi ngày lập đỉnh lịch sử, giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm liên tục với biên độ lớn, người mua vào khi giá đạt đỉnh đến nay đã lỗ hơn chục triệu đồng/lượng.

27:1621 hôm qua

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, khi những dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng rõ ràng.

39:2317 hôm qua

Giá vàng trong nước rớt mạnh

Cuối phiên giao dịch ngày 27/10, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

42:2493 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng SJC tang tro lai hinh anh

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

10:06 25/10/2025 10:06 25/10/2025

0

Trong phiên giao dịch cuối tuần (25/10), giá vàng miếng SJC hồi phục về 149,2 triệu/lượng, tăng 700.000 đồng so với kết phiên hôm qua, trong khi vàng nhẫn đi ngang ở vùng 153 triệu/lượng.

Gia vang chong chenh, can danh thue giao dich? hinh anh

Giá vàng chông chênh, cần đánh thuế giao dịch?

09:37 26/10/2025 09:37 26/10/2025

0

Giá vàng trong nước đang ở mức cao chưa từng có, thậm chí thị trường “chợ đen” loạn giá. Chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần đánh thuế giao dịch vàng để đưa giao dịch kim loại này.

Gia vang gay chu y hinh anh

Giá vàng gây chú ý

19:18 26/10/2025 19:18 26/10/2025

0

Tâm lý thị trường có sự phân hóa rõ rệt sau đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng, hiện phần lớn chuyên gia thận trọng nhưng nhà đầu tư vẫn duy trì kỳ vọng vào thị trường vàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý