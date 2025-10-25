Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Trong phiên giao dịch cuối tuần (25/10), giá vàng miếng SJC hồi phục về 149,2 triệu/lượng, tăng 700.000 đồng so với kết phiên hôm qua, trong khi vàng nhẫn đi ngang ở vùng 153 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC hồi phục về mức 149,2 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng, giá vàng miếng hiện được giao dịch quanh ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Tuy nhiên nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng đã giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng. Trước đó, giá kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử gần 154,6 triệu đồng/lượng, để thiết lập một đợt tăng "nóng" chưa từng có, rồi "quay đầu" hạ nhiệt.

Nếu so với đỉnh gần nhất, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn 5 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với hồi đầu năm 2025 khi giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch quanh mức 85 triệu đồng/lượng, thì sau gần 11 tháng, giá mặt hàng này đã tăng thêm khoảng 64 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng tới 75%.

GIÁ VÀNG DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2

Không chỉ vàng miếng, Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ thêm 700.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 24/10, hiện giao dịch ở mức 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng. Có mức tăng tương tự là Phú Quý, hiện cũng nâng giá vàng nhẫn tròn lên 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI thậm chí còn tăng mạnh hơn, tới 1 triệu ở chiều mua lên 146,5 triệu đồng/lượng và 700.000 đồng ở chiều bán lên 149,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dù giữ xu hướng đi ngang, Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng đã ghi nhận mức tăng khoảng 69 triệu đồng/lượng, tương đương mức răng ròng tới 82%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay kết thúc tuần với mức giảm 14 USD , tương đương mức giảm ròng 0,34%, xuống 4.111 USD /ounce. Quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Tại mức giá này, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch khoảng 22 triệu đồng/lượng.