Giá vàng trong nước dần phục hồi

  • Thứ sáu, 24/10/2025 10:12 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng trong nước đã tăng 300.000 đồng vào sáng nay (24/10), kéo giá bán phục hồi lên sát mốc 150 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước bắt đầu hồi phục. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên sáng nay 24/10, giá vàng miếng của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ghi nhận diễn biến hồi phục nhẹ, hiện tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng sau khi tăng khoảng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,8 triệu/lượng (mua) và 149,8 triệu/lượng (bán).

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này cũng phổ biến quanh vùng 150 triệu đồng/lượng.

Dù đã ghi nhận xu hướng hồi phục, giá vàng miếng hiện vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng thiết lập được trong phiên giao dịch 21/10. Người mua vàng miếng từ đó đến nay cũng đang chịu khoản lỗ gần 7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG TRỒI SỤT MẠNH SUỐT TUẦN QUA
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 147.8
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 149.8

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau chuỗi phiên lao dốc vừa qua. Theo đó, Công ty SJC sáng nay nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên trước.

PNJ cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn trơn ở 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên 146,8 - 149,8 triệu/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 148,5 triệu/lượng (mua) và 149,8 triệu đồng/lượng (bán). Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng nhẹ giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo lên 150,3 - 151,8 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khoảng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch ở vùng giá 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng. Dù vậy, đây vẫn là mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại.

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng phục hồi, hiện đã trở lại vùng trên 4.100 USD/ounce. Dù vậy, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã suy yếu nhẹ, giảm 10 USD (-0,13%) so với phiên liền trước, xuống vùng 4.116 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá thế giới gần 18 triệu/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa vàng nhẫn trong nước và thế giới cũng đã nới rộng lên khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

