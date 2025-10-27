Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, khi những dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng rõ ràng.

Trong phiên giao dịch tối ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lao thẳng xuống vùng 3.985 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 27/10, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện đã lao dốc 126 USD , đánh mất mốc 4.100 USD /ounce và rơi thẳng xuống vùng giá 3.985 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 2,9% còn 4.019 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 20/10 trước đó, giá kim quý thế giới từng tăng lên mức kỷ lục 4.381,21 USD /ounce, nhưng sau đó giảm 3,2% trong tuần trước. Tính đến nay, giá vàng thế giới đã mất gần 400 USD /ounce từ mức đỉnh lịch sử, tương đương mức giảm ròng hơn 10% chỉ sau khoảng 1 tuần.

Ngoài áp lực chốt lời từ giới đầu tư, kim loại quý còn tiếp tục suy yếu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc dần hạ nhiệt. Đây cũng là yếu tố từng đẩy giá vàng từ vùng 3.800 USD /ounce lên gần 4.400 USD /ounce trong 3 tuần đầu tháng 10, theo Reuters.

Giá vàng thế giới giảm mất mốc 4.000 USD /ounce. Nguồn: Tradingview.



Hôm 26/10, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi về vấn đề mua bán nông sản, TikTok, fentanyl, thương mại, đất hiếm và quan hệ song phương nói chung.

Ông mô tả các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng, toàn diện và sâu sắc", tạo tiền đề tích cực cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin tưởng đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi các quan chức kinh tế cấp cao của 2 nước kết thúc 2 ngày thảo luận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Dự kiến, cả 2 vị lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc để tiếp tục thảo luận về thỏa thuận thương mại này.

Trong khi đó, thị trường hiện định giá 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào ngày 29/10.

Dù phần lớn nhà phân tích và nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới, thậm chí có thể chạm mốc 5.000 USD /ounce, số khác lại tỏ ra hoài nghi về tính bền vững của đợt tăng mạnh gần đây.

Các nhà phân tích tại Capital Economics đã hạ dự báo giá vàng có thể giảm xuống còn 3.500 USD /ounce vào cuối năm 2026.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng đang giảm 3,8% xuống 46,75 USD /ounce, giá bạch kim giảm 1,1% xuống 1.588,86 USD /ounce, trong khi palladium mất 1,3% còn 1.409,47 USD /ounce.