Giá vàng gây chú ý

Tâm lý thị trường có sự phân hóa rõ rệt sau đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng, hiện phần lớn chuyên gia thận trọng nhưng nhà đầu tư vẫn duy trì kỳ vọng vào thị trường vàng.

Vàng đang trong giai đoạn suy yếu nhưng chuyên gia cho rằng các yếu tố vẫn đang hỗ trợ giá vàng tăng trong dài hạn. Ảnh: CNBC.

Sau khi trải qua một trong những phiên giao dịch tồi tệ nhất nhiều năm - chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 9 tuần - giá vàng đang khiến giới chuyên gia và nhà đầu tư phải chú ý, đồng thời đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với kim loại quý?.

Tuần suy yếu của giá vàng

Tuần này, giá vàng giao ngay khởi đầu ở mức 4.259 USD /ounce và sớm ghi nhận diễn biến tích cực khi bật tăng vượt mốc 4.300 USD /ounce trong các phiên tiếp theo. Giá vàng thế giới sau đó liên tục xô đổ các kỷ lục giá 4.320 USD /ounce, rồi 4.350 USD /ounce, trước khi đạt đỉnh 4.380 USD /ounce. Đây vừa là đỉnh giá của tuần, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý thế giới.

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh này, giá kim quý bắt đầu lao dốc nhanh khi áp lực bán chốt lời ngày một gia tăng. Không chỉ mất mốc 4.300 USD /ounce và 4.200 USD /ounce, giá kim quý thế giới có thời điểm rơi sâu về dưới ngưỡng 4.100 USD /ounce.

Dù xuất hiện nhịp hồi ngắn, giá vàng tiếp tục chịu áp lực, giảm xuống 4.036 USD /ounce, rồi chạm đáy tuần ngay trên vùng 4.000 USD /ounce.

Sau chuỗi phiên lao dốc liên tiếp, hầu hết nhà đầu cơ đều bị quét khỏi thị trường, trong khi lực mua cũng không đủ mạnh để tạo xu hướng mới. Phần còn lại của tuần, giá vàng dao động trong biên độ hẹp 4.050- 4.150 USD /ounce rồi đóng cửa ở mức giá 4.111 USD /ounce.

Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường vàng đang có dấu hiệu phân hóa sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua. Trong số 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát giá vàng tuần tới, chỉ 3 người (chiếm 18%) giữ quan điểm tăng giá; 6 chuyên gia (chiếm 35%) dự báo giá sẽ giảm, trong khi 8 người còn lại (chiếm 47%) cho rằng kim loại quý này sẽ đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả thăm dò trực tuyến với 274 phiếu cho thấy tâm lý lạc quan đã suy yếu so với các tuần trước. Cụ thể, 144 nhà giao dịch (chiếm 53%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 62 người (chiếm 23%) dự đoán giá giảm, và 68 người (chiếm 25%) cho rằng giá sẽ giữ ổn định.

GIÁ VÀNG DỰ BÁO KHÓ TĂNG TUẦN TỚI 27/10-1/11 Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 18 47 35 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

53 25 23

Tuần tới, với việc Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, dữ liệu kinh tế công bố sẽ hạn chế. Trọng tâm thị trường sẽ là các quyết định chính sách tiền tệ từ loạt ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Canada.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Chia sẻ về biến động của vàng thời gian tới, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter, cho rằng đây chính là giai đoạn nhà đầu tư cần “đứng ngoài quan sát”.

Trong khi đó, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International - nhận định đợt điều chỉnh này đã được dự báo từ lâu, nhưng phản ứng thị trường có phần thái quá. CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến cùng khả năng Fed hạ lãi suất trong tuần tới có thể giúp vàng trở lại xu hướng tích cực.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, nhìn nhận biến động hiện nay giống “một đợt điều chỉnh mang tính củng cố hơn là đảo chiều”. Ông tin rằng vàng đang tạm nghỉ để lấy lại đà tăng.

Tương tự, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng giá vàng có thể giảm thêm trước khi tạo đáy mới. Tuy nhiên, ông không lo ngại xu hướng dài hạn vì tất cả các động lực hỗ trợ vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên.

Ông Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao của Kitco - nhận định giá vàng vẫn có thể chịu biến động mạnh theo hướng giảm trong ngắn hạn, dù báo cáo CPI ổn định đã củng cố kỳ vọng Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm %.

“Biến động quá lớn khiến cả phe mua lẫn phe bán đều có thể bị quét khỏi thị trường chỉ trong một phiên. Đây là tín hiệu bi quan vì nhà đầu cơ đang rời bỏ thị trường”, ông nói nhưng nhấn mạnh các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ vàng trong trung hạn vì việc chính phủ Mỹ đóng cửa, thiếu dữ liệu kinh tế và gia tăng bất ổn chính là môi trường thuận lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, lại nghiêng về khả năng giá vàng giảm sâu hơn. Ông cho rằng vàng vừa trải qua đợt bán tháo mạnh nhất trong 12 năm. Trong lịch sử, khi vàng giảm hơn 3% trong một ngày, giá thường tiếp tục giảm trung bình 18% trong tháng kế tiếp. Alex Kuptsikevich so sánh tình hình hiện nay với chu kỳ điều chỉnh năm 2020, khi thị trường đã mất tới 30 tuần để ổn định lại.