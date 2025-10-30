Vì sao giá vàng trong nước đắt hơn thế giới cả chục triệu đồng?

Biến động địa chính trị thế giới, chính sách thương mại bất định của các nước lớn và tâm lý trong nước là những nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh thời gian qua.

Giá vàng trong nước và thế giới đều đang ghi nhận biến động mạnh. Ảnh: Châu Dương.

Sáng 30/10, tham gia báo cáo, giải trình một số nội dung về kinh tế xã hội mà Quốc hội quan tâm, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết giá vàng biến động mạnh thời gian qua là một thực tế không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả thị trường thế giới.

Lý do giá vàng biến động mạnh

Trên thế giới, có thời điểm giá vàng giao ngay lên gần 4.400 USD /ounce, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng biến động mạnh, có lúc lên gần 20 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có lúc thu hẹp chỉ còn vài triệu đồng.

Theo lãnh đạo Chính phủ, 3 lý do khiến thị trường vàng biến động mạnh thời gian qua là biến động địa chính trị thế giới; chính sách kinh tế, thương mại không nhất quán của các nước lớn; và vấn đề tâm lý của người tiêu dùng trong nước.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã đặt ra nhiều giải pháp để bình ổn thị trường.

“Thủ tướng rất kiên quyết trong việc thanh tra thị trường vàng. Chúng ta đã và đang xử lý một số vụ việc”, Phó thủ tướng Lê Thành Long nói và cho biết cơ quan quản lý cũng đã sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng bỏ độc quyền vàng miếng.

Một giải pháp quan trọng khác đang trình cơ quan có thẩm quyền xem xét là thành lập sàn giao dịch vàng để minh bạch hóa thị trường. Cũng theo Phó thủ tướng, tổng giá trị doanh số mua - bán vàng 9 tháng đầu năm tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 23.300 tỷ đồng .

Về vấn đề giá nhà đất tăng cao khiến người dân khó mua nhà, Phó thủ tướng thừa nhận đây cũng là một thực tế và Chính phủ đã, đang thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục.

Phó thủ tướng Lê Thành Long báo cáo, giải trình trước Quốc hội một số vấn đề kinh tế - xã hội sáng 30/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Một số giải pháp tổng thể được đưa ra là sửa đổi bổ sung một số quy định có liên quan trong pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản; trình Quốc hội nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá đất.

Chính phủ cũng tập trung phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu xây 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện có 165 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, tương đương khoảng 117.000 căn. Nếu tính tổng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025, cả nước đã đạt 60% chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Thu ngân sách 2025 dự kiến đạt 2,4 triệu tỷ đồng

Liên quan tình hình thu ngân sách Nhà nước, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết đây là một điểm sáng đáng chú ý. Năm 2025, dự kiến số thu ngân sách đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng , vượt 21,5% dự toán. Tổng số thu cả nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến đạt 9,6 triệu tỷ, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước 2016-2020.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết kết quả trên càng tích cực hơn khi đặt vào bối cảnh nhiều biến động thời gian qua như dịch Covid-19, xung đột địa chính trị thế giới và chính sách thương mại khó đoán định toàn cầu…

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, số liệu của Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội cho biết tính đến ngày 23/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,7%, tăng so với mức cùng kỳ năm ngoái là 51,5%. Về giá trị tuyệt đối, đã giải ngân được 465.000 tỷ đồng , cao hơn cùng kỳ 116.000 tỷ.

Dù vậy, Phó thủ tướng Lê Thành Long thừa nhận kết quả giải ngân kể trên vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một trong những lý do chưa đạt kỳ vọng là chúng ta thực hiện thu gọn các dự án.

“Nếu như nhiệm kỳ 2016-2020 có hơn 12.000 dự án, thì nhiệm kỳ 2021-2025 chỉ còn dưới 5.000 dự án và phấn đấu nhiệm kỳ 2026-2030 chỉ còn dưới 3.000 dự án”, Phó thủ tướng thông tin và cho biết đây là một thay đổi lớn về tư duy đầu tư để tập trung cho các dự án lớn, có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.

Một nguyên nhân khác là dù cơ chế chính sách đã, đang được tháo gỡ nhưng có độ trễ nhất định, từ việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xử lý các vấn đề về khoáng sản, đầu tư...

Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy hành chính cũng có những ảnh hưởng nhất định về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công này.