Doanh thu SJC giảm sâu

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:29 (GMT+7)
Dù giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, báo cáo hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty SJC cho thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

SJC thu 8.840 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, giảm sâu so với mức gần 25.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Duy Hiệu.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa báo cáo tài chính quý II/2025 (công ty mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của công ty mẹ SJC đạt 4.910 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15 tỷ đồng (-69%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty mẹ đạt gần 8.000 tỷ đồng (-67%); lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng (-48%).

Trên báo cáo hợp nhất bán niên 2025, SJC ghi nhận doanh thu đạt 8.840 tỷ đồng, giảm sâu 65% so với mức gần 25.000 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 84 tỷ đồng, giảm gần 30%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 68 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động hơn 35 năm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, với mạng lưới hơn 200 cửa hàng và hàng chục đại lý trên cả nước. Trước khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, SJC là doanh nghiệp duy nhất được phép sản xuất vàng miếng tại Việt Nam.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA SJC QUA CÁC NĂM

Nhãn20152016201720182019202020212022202320246T2025
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 66638127566143496028368

Những năm gần đây, cùng với biến động mạnh của giá vàng, kết quả kinh doanh của SJC tăng trưởng đáng kể. Năm 2024 được xem là giai đoạn bứt phá khi công ty đạt doanh thu 32.193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên 283 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm.

Năm 2025, SJC đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 34.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 119 tỷ đồng. Với kết quả đạt 84 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh sụt giảm của SJC diễn ra trong bối cảnh giá vàng miếng SJC liên tục lập kỷ lục mới. Tính đến sáng 4/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 80% so với đầu năm.

Không chỉ SJC, doanh nghiệp buôn vàng khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết doanh số vàng miếng trong nửa đầu năm giảm tới 60% do thiếu hụt nguồn cung kéo dài từ nửa cuối năm 2024. Sáu tháng đầu năm nay, PNJ chỉ thu về 3.650 tỷ đồng từ mảng vàng miếng, thấp hơn nhiều so với mức gần 7.150 tỷ đồng cùng kỳ năm liền trước.

Hồng Nhung

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

