Lỗ nặng vì giá vàng 'nằm im'

Sau tuần giao dịch với biến động chớp nhoáng, giá vàng miếng SJC khép lại tại mốc 148,4 triệu đồng/lượng (bán), đúng bằng giá đóng cửa cuối tuần trước.

Sau các phiên biến động ngược chiều, vàng miếng SJC kết tuần ở 148,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với phiên liền trước. Đồng thời, đây cũng là mốc giá đóng cửa trong phiên giao dịch cuối tuần trước, đánh dấu tuần đi ngang hiếm hoi của giá vàng miếng trong nước.

Các doanh nghiệp khác trong ngành như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… hiện cũng niêm yết giá vàng miếng ở vùng tương tự Công ty SJC.

Đầu tuần này, thị trường vàng từng “nóng" lên khi giá vàng miếng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, chạm mốc 149 triệu đồng/lượng. Nhưng chỉ 2 ngày sau, “cơn sốt” nhanh chóng hạ nhiệt. Trong phiên 5/11, giá vàng miếng SJC lao dốc hơn 2 triệu đồng/lượng, rơi thẳng về vùng 147 triệu/lượng, cũng là mức đáy của tuần.

Dù sau đó giá vàng miếng có nhích nhẹ trở lại, mặt hàng này vẫn chốt tuần ở mốc 148,4 triệu đồng/lượng. Đà đi ngang của vàng miếng tuần này khiến người mua vàng từ cuối tuần trước đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ 2 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra.

Thậm chí, nếu mua vàng ở vùng đỉnh trung tuần tháng 10 vừa qua, người mua vàng hiện đã lỗ khoảng 7 triệu đồng/lượng.

BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN QUA Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng trải qua những pha “rung lắc” dữ dội tuần này.

Tại Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường - giá nhẫn tròn trơn ngày 3/11 từng bật tăng gần 1 triệu đồng/lượng lên 148,5 triệu đồng, nhưng cũng nhanh chóng “rơi tự do” gần 3 triệu đồng, chạm đáy tuần ở 145,8 triệu đồng/lượng chỉ sau hai phiên giao dịch.

Các ngày sau đó, giá vàng nhẫn phục hồi dần nhưng không quá bứt quá, để cuối tuần đóng cửa ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tuần này cũng đang chịu khoản lỗ xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng vì giá vàng không tăng.

Nếu so với đỉnh ghi nhận hồi nửa cuối tháng 10 ở mức trên 160 triệu/lượng, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện thấp hơn tới trên 11 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng từ đó đến nay chịu khoản lỗ hơn 14 triệu đồng.

Các thương hiệu vàng khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng hay Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này chủ yếu đi ngang trong tuần vừa qua, và đã giảm rất sâu so với đỉnh hồi cuối tháng 10.