Giá vàng tăng thêm 2 triệu đồng sau một đêm

Sáng 11/11, thị trường vàng "nóng lên" khi giá vàng miếng tăng gần 2 triệu chỉ sau một đêm, leo thẳng lên vùng 152 triệu/lượng (bán), cách kỷ lục hồi tháng 10 chưa đầy 3 triệu.

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng trong phiên giao dịch ngày 11/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt điều chỉnh giá bán lên ngang với SJC.

Đáng chú ý, đây đã là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của mặt hàng này. Trước đó, ngày 10/11, vàng miếng cũng bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tính chung chỉ trong hai phiên, giá kim loại quý đã tăng gần 4 triệu đồng, một bước nhảy hiếm thấy trong hơn 2 tuần qua.

Tuy nhiên, mức giá 152 triệu đồng/lượng hiện tại vẫn còn thấp hơn kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hôm 21/10.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150.2 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150 152

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng nhập cuộc tăng giá. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, lên 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng.

DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 600.000 đồng, giao dịch tại 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý tăng tới 1,8 triệu đồng để nâng giá vàng nhẫn tròn lên 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng 400.000 đồng kéo giá vàng nhẫn 999 leo thẳng lên148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi vàng nhẫn tròn của hai doanh nghiệp này đang neo ở mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu ở cả hai chiều giao dịch mua và bán so với giá chốt phiên liền trước.

Đà tăng trong nước diễn ra cùng nhịp với thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay quốc tế hiện tiến thêm 19 USD (+0,5%), vững vàng ở ngưỡng 4.134 USD /ounce. Tính trong 30 ngày qua, kim loại quý đã tăng tổng cộng 93 USD /ounce, tương đương 2,3%; còn so với cùng kỳ năm ngoái, giá đã tăng tới 1.460 USD , tương ứng mức tăng 55%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế và phí), giá vàng thế giới đang ở khoảng 132 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.