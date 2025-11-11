Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng tăng thêm 2 triệu đồng sau một đêm

  • Thứ ba, 11/11/2025 09:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 11/11, thị trường vàng "nóng lên" khi giá vàng miếng tăng gần 2 triệu chỉ sau một đêm, leo thẳng lên vùng 152 triệu/lượng (bán), cách kỷ lục hồi tháng 10 chưa đầy 3 triệu.

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng trong phiên giao dịch ngày 11/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt điều chỉnh giá bán lên ngang với SJC.

Đáng chú ý, đây đã là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của mặt hàng này. Trước đó, ngày 10/11, vàng miếng cũng bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tính chung chỉ trong hai phiên, giá kim loại quý đã tăng gần 4 triệu đồng, một bước nhảy hiếm thấy trong hơn 2 tuần qua.

Tuy nhiên, mức giá 152 triệu đồng/lượng hiện tại vẫn còn thấp hơn kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hôm 21/10.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150.2
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150 152

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng nhập cuộc tăng giá. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, lên 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng.

DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 600.000 đồng, giao dịch tại 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý tăng tới 1,8 triệu đồng để nâng giá vàng nhẫn tròn lên 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng 400.000 đồng kéo giá vàng nhẫn 999 leo thẳng lên148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi vàng nhẫn tròn của hai doanh nghiệp này đang neo ở mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu ở cả hai chiều giao dịch mua và bán so với giá chốt phiên liền trước.

Đà tăng trong nước diễn ra cùng nhịp với thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay quốc tế hiện tiến thêm 19 USD (+0,5%), vững vàng ở ngưỡng 4.134 USD/ounce. Tính trong 30 ngày qua, kim loại quý đã tăng tổng cộng 93 USD/ounce, tương đương 2,3%; còn so với cùng kỳ năm ngoái, giá đã tăng tới 1.460 USD, tương ứng mức tăng 55%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế và phí), giá vàng thế giới đang ở khoảng 132 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng một ngày

Phiên giao dịch ngày 10/11 chứng kiến mức tăng gần 2 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng, kéo giá bán mặt hàng này hồi phục về trên 150 triệu đồng/lượng.

18 giờ trước

Giá vàng thế giới tạo bất ngờ

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng lên mức cao nhất 2 tuần qua, khi số liệu kinh tế không khả quan của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

18 giờ trước

Giá vàng miếng tăng lên gần 150 triệu đồng/lượng

Sau hai tuần trầm lắng, giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 10/11.

25:1484 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Vang bi ngo lo hinh anh

Vàng bị ngó lơ

17:32 9/11/2025 17:32 9/11/2025

0

Sau giai đoạn biến động mạnh, giá vàng thế giới duy trì vùng 4.000 USD/ounce. Hiện các chuyên gia Phố Wall tỏ ra thờ ơ còn nhà đầu tư vẫn trông chờ cú hích mới cho giá vàng.

Lo nang vi gia vang 'nam im' hinh anh

Lỗ nặng vì giá vàng 'nằm im'

17:09 8/11/2025 17:09 8/11/2025

0

Sau tuần giao dịch với biến động chớp nhoáng, giá vàng miếng SJC khép lại tại mốc 148,4 triệu đồng/lượng (bán), đúng bằng giá đóng cửa cuối tuần trước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý