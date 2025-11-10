Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng một ngày

Phiên giao dịch ngày 10/11 chứng kiến mức tăng gần 2 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng, kéo giá bán mặt hàng này hồi phục về trên 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đã hồi phục về mốc trên 150 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch chiều nay (10/11), giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng, kéo mức tăng cả ngày lên 1,8 triệu đồng cho mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, giá vàng miếng đang niêm yết ở vùng 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và tương đương tại các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng.

Đây là đợt tăng mạnh đáng chú ý của sản phẩm vàng miếng SJC khi trước đó, mặt hàng này chứng kiến hai tuần giao dịch khá ảm đạm, giá bán chủ yếu lình xình quanh vùng 148-149 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 10, giá vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử ở 154,6 triệu đồng/lượng. Như vậy sau gần một tháng, giá bán mặt hàng này vẫn đang thấp hơn mức đỉnh lịch sử gần nhất gần 5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng mạnh tới 2 triệu đồng trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu ở cả chiều mua và bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

DOJI tăng 1,5 triệu đồng, nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của hãng lên 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn của Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 1,6 triệu đồng ở chiều mua và 1,8 triệu đồng ở chiều bán, giúp giá giao dịch mặt hàng này leo lên vùng 148,8 - 149,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,7 triệu đồng cả hai chiều giao dịch, đưa giá vàng nhẫn lên 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng đang là vùng giá cao nhất thị trường cho sản phẩm vàng nhẫn.

Trước đó tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn từng xác lập kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 21/10. Sau hai tuần giao dịch ảm đạm tương tự vàng miếng, vàng nhẫn đang dần hồi phục nhưng vẫn kém mức đỉnh lịch sử tới 10 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã tăng mạnh tới hơn 80 USD (+2%), hiện đạt 4.082 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.