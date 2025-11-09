Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vàng bị ngó lơ

  • Chủ nhật, 9/11/2025 17:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau giai đoạn biến động mạnh, giá vàng thế giới duy trì vùng 4.000 USD/ounce. Hiện các chuyên gia Phố Wall tỏ ra thờ ơ còn nhà đầu tư vẫn trông chờ cú hích mới cho giá vàng.

Giá vàng thế giới trải qua tuần thứ hai liên tiếp đóng cửa giao dịch ở vùng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau 2 tuần giảm mạnh, thị trường vàng thế giới đã phần nào hạ nhiệt áp lực bán ra. Tuy nhiên, mức giá đóng cửa trong phiên cuối tuần này khiến xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng. Trong khi phần lớn nhà phân tích tại Phố Wall tỏ ra thờ ơ với kim loại quý thì giới đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Vùng 4.000 USD/ounce tiếp tục được xem là mốc tâm lý quan trọng với giới đầu tư vàng, khi giá kim quý thế giới đã đóng cửa ở vùng này tuần thứ 2 liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng giao ngay đạt 4.002 USD/ounce, gần như đi ngang với mức tuần trước.

Trong cuộc khảo sát giá vàng tuần tới do Kitco News thực hiện, 21 chuyên gia Phố Wall đã tham gia. Kết quả cho thấy xu hướng thận trọng chiếm ưu thế, với 13 chuyên gia (chiếm 59%) giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ 7 người (chiếm 32%) tỏ ra lạc quan khi dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới và 2 người (chiếm 9%) cho rằng giá sẽ giảm.

Với các nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 221 phiếu khảo sát. Trong số này, 123 người (chiếm 55%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 39 người (chiếm 18%) dự đoán giá giảm, còn 59 người (chiếm 27%) cho rằng kim loại quý đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI (10-15/11)
Nguồn: Kitco News.
NhãnTăng giáKhông thay đổiGiảm giá
Chuyên gia Phố Wall % 32599
Nhà đầu tư nhỏ lẻ
552718

Chia sẻ nhận định về biến động của vàng trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng tiềm năng tăng giá chưa mất đi, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng không còn được chú ý.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường tại FP Markets, nhận định đợt tích lũy quanh vùng 4.000 USD/ounce là giai đoạn tạm nghỉ điển hình. Tuần này, giá vàng đã dao động quanh 3.950-4.060 USD/ounce, sau khi tăng hơn 48% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua mạnh từ các ngân hàng trung ương.

“Giá vàng sẽ hướng tới mục tiêu 4.200 USD/ounce vào cuối năm. Nếu giá giảm xuống dưới 3.950 USD/ounce, khả năng điều chỉnh ngắn hạn về vùng 3.900 USD/ounce hoặc thấp hơn là có thể xảy ra”, ông nói.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài 38 ngày, dài nhất trong lịch sử, đang làm lu mờ các yếu tố kinh tế cơ bản hỗ trợ thị trường vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International cho rằng chừng nào chính phủ Mỹ còn đóng cửa, ông không thấy khả năng giá vàng suy yếu. Dù có thể điều chỉnh ngắn hạn, bất ổn chính trị tại quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho kim loại quý.

Với ít dữ liệu kinh tế tuần tới, nhiều nhà phân tích hiện chuyển sang quan sát tín hiệu kỹ thuật.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, nếu giá vàng bứt phá mạnh trên 4.030 USD/ounce, đà tăng có thể nối dài với các mốc 4.080 USD4.130 USD. Ngược lại, nếu giá suy yếu dưới 4.000 USD, giá có thể lùi về 3.960-3.925 USD.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, là một trong số ít người bi quan về giá vàng. Ông cho rằng đà tăng của mặt hàng này đã bị phá vỡ. Bất chấp các ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale duy trì dự báo mức giá 5.000 USD/ounce, thực tế xu hướng tăng đã bị tổn thương, và chiến lược "bán khi tăng" đang dần chiếm ưu thế.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Lỗ nặng vì giá vàng 'nằm im'

Sau tuần giao dịch với biến động chớp nhoáng, giá vàng miếng SJC khép lại tại mốc 148,4 triệu đồng/lượng (bán), đúng bằng giá đóng cửa cuối tuần trước.

25:1525 hôm qua

Áp thuế giao dịch vàng: Cần chính sách linh hoạt, tránh gây 'sốc giá'

Áp thuế giao dịch vàng giúp minh bạch thị trường, tăng thu ngân sách, nhưng nếu làm gấp dễ gây biến động giá. Chuyên gia khuyến nghị cần lộ trình linh hoạt để thị trường thích ứng.

06:02 7/11/2025

Đại biểu Quốc hội: Nếu để dành vàng mà cũng chịu thuế thì cần cân nhắc

Nhiều Đại biểu Quốc hội kiến nghị thay vì tính thuế trên giá chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số thì nên tính thuế phần chênh lệch giá, tức lợi nhuận thực tế.

19:43 5/11/2025

Hồng Nhung

dự báo giá vàng Tiền mã hóa giá vàng thế giới kim loại quý phố wall nhà đầu tư chuyên gia tài chính fed chính phủ mỹ lãi suất điều hành

Gia vang mieng SJC chua ngung roi hinh anh

Giá vàng miếng SJC chưa ngừng rơi

09:46 5/11/2025 09:46 5/11/2025

0

Sáng 5/11, SJC đưa giá bán vàng miếng xuống 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với kết phiên hôm qua. Vàng nhẫn cũng giảm sâu về mức giá ngang bằng.

Gia vang the gioi lao doc hinh anh

Giá vàng thế giới lao dốc

09:34 5/11/2025 09:34 5/11/2025

0

Giá vàng giảm sâu khi đồng USD lên mức cao nhất trong 3 tháng, giới đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ để nắm lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Doanh thu SJC giam sau hinh anh

Doanh thu SJC giảm sâu

16:29 4/11/2025 16:29 4/11/2025

0

Dù giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, báo cáo hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty SJC cho thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

