Vàng bị ngó lơ

Sau giai đoạn biến động mạnh, giá vàng thế giới duy trì vùng 4.000 USD/ounce. Hiện các chuyên gia Phố Wall tỏ ra thờ ơ còn nhà đầu tư vẫn trông chờ cú hích mới cho giá vàng.

Giá vàng thế giới trải qua tuần thứ hai liên tiếp đóng cửa giao dịch ở vùng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau 2 tuần giảm mạnh, thị trường vàng thế giới đã phần nào hạ nhiệt áp lực bán ra. Tuy nhiên, mức giá đóng cửa trong phiên cuối tuần này khiến xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng. Trong khi phần lớn nhà phân tích tại Phố Wall tỏ ra thờ ơ với kim loại quý thì giới đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Vùng 4.000 USD /ounce tiếp tục được xem là mốc tâm lý quan trọng với giới đầu tư vàng, khi giá kim quý thế giới đã đóng cửa ở vùng này tuần thứ 2 liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng giao ngay đạt 4.002 USD /ounce, gần như đi ngang với mức tuần trước.

Trong cuộc khảo sát giá vàng tuần tới do Kitco News thực hiện, 21 chuyên gia Phố Wall đã tham gia. Kết quả cho thấy xu hướng thận trọng chiếm ưu thế, với 13 chuyên gia (chiếm 59%) giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ 7 người (chiếm 32%) tỏ ra lạc quan khi dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới và 2 người (chiếm 9%) cho rằng giá sẽ giảm.

Với các nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 221 phiếu khảo sát. Trong số này, 123 người (chiếm 55%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 39 người (chiếm 18%) dự đoán giá giảm, còn 59 người (chiếm 27%) cho rằng kim loại quý đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI (10-15/11) Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 32 59 9 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

55 27 18

Chia sẻ nhận định về biến động của vàng trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng tiềm năng tăng giá chưa mất đi, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng không còn được chú ý.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường tại FP Markets, nhận định đợt tích lũy quanh vùng 4.000 USD /ounce là giai đoạn tạm nghỉ điển hình. Tuần này, giá vàng đã dao động quanh 3.950- 4.060 USD /ounce, sau khi tăng hơn 48% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua mạnh từ các ngân hàng trung ương.

“Giá vàng sẽ hướng tới mục tiêu 4.200 USD /ounce vào cuối năm. Nếu giá giảm xuống dưới 3.950 USD /ounce, khả năng điều chỉnh ngắn hạn về vùng 3.900 USD /ounce hoặc thấp hơn là có thể xảy ra”, ông nói.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài 38 ngày, dài nhất trong lịch sử, đang làm lu mờ các yếu tố kinh tế cơ bản hỗ trợ thị trường vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International cho rằng chừng nào chính phủ Mỹ còn đóng cửa, ông không thấy khả năng giá vàng suy yếu. Dù có thể điều chỉnh ngắn hạn, bất ổn chính trị tại quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho kim loại quý.

Với ít dữ liệu kinh tế tuần tới, nhiều nhà phân tích hiện chuyển sang quan sát tín hiệu kỹ thuật.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, nếu giá vàng bứt phá mạnh trên 4.030 USD /ounce, đà tăng có thể nối dài với các mốc 4.080 USD và 4.130 USD . Ngược lại, nếu giá suy yếu dưới 4.000 USD , giá có thể lùi về 3.960- 3.925 USD .

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, là một trong số ít người bi quan về giá vàng. Ông cho rằng đà tăng của mặt hàng này đã bị phá vỡ. Bất chấp các ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale duy trì dự báo mức giá 5.000 USD /ounce, thực tế xu hướng tăng đã bị tổn thương, và chiến lược "bán khi tăng" đang dần chiếm ưu thế.