Không cản nổi giá vàng

  • Thứ năm, 13/11/2025 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng SJC lại tăng vọt gần 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (13/11) để leo thẳng lên mốc trên 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh sáng 13/11. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng miếng bất ngờ được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 1,8 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết hồi phục về vùng 151,3 - 153,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC nâng thêm 1,8 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 149 triệu/lượng và bán ra ở 151,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 151.3
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 153.3

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng sáng nay, lên mức 150 - 153 triệu/lượng. DOJI tăng giá thêm 1,5 triệu đồng với vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng để giao dịch quanh 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra, để nâng mức giá giao dịch lên 151,8 - 153,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này hiện đều thấp hơn vàng nhẫn tròn tại hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai thương hiệu sáng nay cùng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng để leo thẳng lên mức cao nhất thị trường ở 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng, với vàng nhẫn ở nhiều công ty là 3 triệu đồng/lượng. Đà tăng chưa đủ bù đắp chênh lệch giá mua - bán nên hiện người mua vẫn bị lỗ.

Đà tăng mạnh của giá vàng trong nước đang đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay giảm nhẹ 9 USD (-0,2%) ngay khi thị trường mở cửa, hiện niêm yết ở vùng giá 4.186 USD/ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hơn 20 triệu đồng/lượng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức họp vào ngày 9-10/12 để quyết định có nên hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay hay không. Theo công cụ đo lường CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 63% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp này.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về kế hoạch mở cửa trở lại chính phủ.

3 giờ trước

Đại biểu hỏi 'đưa vàng vào danh mục hàng bình ổn giá được không'

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nhận thấy việc bình ổn giá không chỉ dừng ở mặt hàng thiết yếu mà phải tính yếu tố tâm lý thị trường, niềm tin người dân và kiểm soát rủi ro kinh tế vĩ mô.

18 giờ trước

Giá vàng tăng 4 triệu/lượng sau 2 ngày, người đu đỉnh vẫn lỗ nặng

Đi ngang trong phiên giao dịch sáng 12/11 nhưng mức giá giao dịch của vàng miếng và vàng nhẫn hiện vẫn ở mức cao sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp trước đó.

24:1461 hôm qua

