Giá vàng quá cao, vàng cỡ nhỏ 0,5 li, 1 phân lên ngôi dịp vía Thần Tài

Cận ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp chủ động tăng nguồn cung, đồng thời chuyển hướng ưu tiên các sản phẩm vàng nhẫn trọng lượng nhỏ.

Nhiều cửa hàng vàng tung các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người dân. Ảnh: Hồng Nhung.

Những ngày cận vía Thần Tài, khu vực phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) - "phố vàng" quen thuộc của người dân Thủ đô - trở nên đông đúc hơn thường lệ. Từ sáng sớm 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), nhiều người đã có mặt trước cửa các tiệm vàng, chấp nhận xếp hàng 2-3 tiếng dưới mưa để chờ đến lượt giao dịch.

Người dân xếp hàng mua vàng từ sớm

Tại một cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, dòng người kéo dài từ trong cửa hàng ra vỉa hè. Nhân viên liên tục điều tiết khách, phát số thứ tự và hướng dẫn giao dịch để tránh quá tải.

Chị Hoàng Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết phải chờ gần 2 tiếng mới đến lượt mua vàng. "Năm nay đông hơn tôi nghĩ. Nhưng may là cửa hàng bán vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng. Nếu mua dưới 1 lượng thì có thể nhận ngay, còn trên 1 lượng thì được hẹn giao vào tháng 3", chị nói.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Ảnh: Hồng Nhung.

Để giảm tải cho cơ sở chính trên phố Trần Nhân Tông, doanh nghiệp này cũng mở thêm hai điểm giao dịch tại Hà Nội. Trong đó, một điểm đặt tại phố Mai Hắc Đế (gần cơ sở hiện hữu), bắt đầu hoạt động từ ngày 24/2; điểm còn lại tại phố Cầu Giấy được mở rộng diện tích gấp đôi, có thể phục vụ cùng lúc hàng trăm khách trong giờ cao điểm.

Ngoài việc tăng điểm bán, doanh nghiệp cho biết sẽ phục vụ từ 6h sáng đến khi hết khách nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ trong ngày chính lễ.

Vàng nhẫn trọng lượng nhỏ lên ngôi

Trước nhu cầu tăng mạnh, bà Hoàng Thị Thúy Vân, Phó trưởng phòng kinh doanh và trao đổi Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị lượng hàng lớn từ sớm. Các sản phẩm trọng tâm gồm vàng Rồng Thăng Long 9999 với nhiều bản vị từ 0,5 chỉ đến 1 lượng, bên cạnh các dòng trang sức vàng 24K, linh vật, charm vàng và sản phẩm đóng vỉ Thần Tài.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đẩy mạnh các sản phẩm có trọng lượng nhỏ như 0,5 li đến 1 phân với mức giá "dễ tiếp cận" nhằm phục vụ nhu cầu mua lấy may. Còn các sản phẩm nhẫn tròn trơn từ 0,5 chỉ đến 1 lượng vẫn là lựa chọn chủ đạo của khách hàng.

Nhiều khách hàng cho biết mua vàng dịp này đã "dễ thở" hơn các năm trước do khâu thủ tục được làm bằng máy tự động khá nhanh chóng. Ảnh: Hồng Nhung.

Không chỉ riêng Bảo Tín Minh Châu, các doanh nghiệp khác cũng ghi nhận nhu cầu tăng đột biến. Tại cửa hàng Phú Quý trên cùng tuyến phố, lượng khách đến giao dịch liên tục trong ngày. Đơn vị này cũng áp dụng hình thức bán vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng.

Nhân viên tại Phú Quý cho biết đã chuẩn bị sẵn nguồn vàng, bạc từ trước Tết, song vẫn phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm sát ngày vía Thần Tài. Thay vì tập trung vào loại 5 chỉ hay 1 lượng, năm nay doanh nghiệp ưu tiên sản xuất loại 0,5-1 chỉ vì phù hợp nhu cầu mua lấy may của đa số khách hàng.

Ngoài vàng, các sản phẩm bạc như linh vật, vật phẩm phong thủy cũng được Phú Quý chuẩn bị với số lượng nhất định để bán ra trong ngày vía Thần Tài. Theo doanh nghiệp, tình trạng "cháy hàng" từng xảy ra ở các năm trước, đặc biệt với vàng nhẫn và sản phẩm linh vật, do nhu cầu tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.

Các sản phẩm vàng linh vật, trọng lượng nhỏ được các doanh nghiệp đẩy mạnh tung ra thị trường. Ảnh: Hồng Nhung.

Trong khi đó, đại diện PNJ cho biết đã chuẩn bị danh mục sản phẩm đa dạng hơn so với ngày thường, đồng thời tăng cường nhân sự và tối ưu quy trình bán hàng để cải thiện trải nghiệm mua sắm trong dịp cao điểm.

Ghi nhận thực tế cho thấy các sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện tại vẫn là vàng nhẫn tròn trơn từ 0,5 đến 2 chỉ và vàng in hình linh vật theo năm. Đây là những sản phẩm có giá trị vừa phải, dễ mua và phù hợp với quan niệm "mua vàng lấy may" của nhiều người dân.

Do nhu cầu tăng cao, bà Hoàng Thị Thúy Vân khuyến nghị người dân thận trọng nếu mua vàng với mục đích đầu tư. Trong bối cảnh giá vàng có thể biến động mạnh quanh dịp vía Thần Tài, người mua nên theo dõi sát thị trường và giữ tâm lý ổn định, tránh chạy theo tâm lý đám đông.