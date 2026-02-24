Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vàng mini vừa túi tiền 'nóng' dịp vía thần Tài 2026

  • Thứ ba, 24/2/2026 17:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dịp vía thần Tài 2026, một sản phẩm vàng mới xuất hiện và lập tức hút khách vì giá vừa túi tiền người mua, trong bối cảnh kim loại quý ngày càng đắt đỏ.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước trở nên sôi động đón ngày vía thần Tài. Như thông lệ, giá kim loại quý liên tục tăng mạnh, hiện giá vàng miếng SJC đã vọt lên khoảng 184-185 triệu đồng/lượng, khiến chi phí mua vàng ngày càng cao so với khả năng tài chính của nhiều người.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm vàng mini trọng lượng 0,05-0,1 chỉ lần đầu xuất hiện trên thị trường đã nhanh chóng thu hút khách vì giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ được niêm yết với giá 1,846 triệu đồng. Sản phẩm có 2 loại gồm tứ quý tròn và tứ quý chữ nhật. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có hạn. Theo thông báo từ doanh nghiệp này, từ 24/2, tại các cửa hàng khu vực miền Nam, doanh nghiệp tổ chức bán trực tiếp tại cửa hàng với số lượng 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

Tại các cửa hàng ở Bắc Ninh và Hải Phòng, sản phẩm được bán trực tiếp với số lượng 80 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

via than tai anh 1

Sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ bán online tại Bảo Tín Mạnh Hải hết hàng. Ảnh: chụp màn hình.

Riêng tại các cửa hàng khu vực Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải dừng bán trực tiếp và chỉ mở bán online. Số lượng mở bán là 1.000 sản phẩm/ngày, thời gian từ 9h đến 15h.

Đáng chú ý, tại thời điểm 10h20 ngày 24/2/2026, khi truy cập vào web, tất cả các sản phẩm của Tiểu kim cát tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ đều đã trong tình trạng hết hàng.

Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giới thiệu nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 0,1 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Disney, Doraemon, Hello Kitty... Giá bán phổ biến quanh mức 2,488 triệu đồng/sản phẩm.

via than tai anh 2

Đồng vàng kỷ niệm 0,chỉ của PNJ.

Ngoài sản phẩm 0,1 chỉ, PNJ còn giới thiệu vàng mini loại 0,3 chỉ như ngựa baby, thần Tài, mèo phát tài giá 6,379 triệu đồng.

via than tai anh 3

Một số sản phẩm 0,3 chỉ của PNJ.

Trên chợ mạng, một số cửa hàng cũng rao bán vỉ thần Tài 0,1 chỉ vàng 9999 với giá khoảng 2 triệu đồng. Dưới mỗi bài rao bán, rất đông người vào đặt hàng trước để lấy đúng ngày 10 tháng Giêng Âm lịch.

via than tai anh 4

Vàng mini 0,1 chỉ được rao bán trên chợ mạng.

Không chỉ đơn thuần là mua tích trữ, sản phẩm vàng mini còn mang yếu tố văn hóa và quà tặng. Chị Phan Thị Lưu ở xã Đại Thanh (Hà Nội) chia sẻ, chị chọn mua một vỉ vàng thần Tài 0,1 chỉ vừa như món quà có giá trị, vừa mang ý nghĩa may mắn đầu năm.

Theo ghi nhận, các sản phẩm vàng mini hút khách nhờ giá trị nhỏ, dễ mua, thiết kế đa dạng, phù hợp làm quà tặng trong bối cảnh giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng cao. Người mua chủ yếu chọn sản phẩm nhỏ để “lấy vía”, giữ phong tục mà không tạo áp lực tài chính.

Giá vàng nhẫn đẩy lên 185 triệu đồng/lượng

Sáng 24/2, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đồng loạt đi ngang sau khi tăng gần 4 triệu đồng hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã được đẩy lên 185 triệu/lượng.

8 giờ trước

Có nên mua vàng ngày vía Thần Tài?

Trước rủi ro biến động mạnh khi giá vàng tăng lên mức cao, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ tỷ trọng hợp lý vào vàng, tránh “all-in” tài sản và ưu tiên chiến lược dài hạn.

13 giờ trước

Giá vàng thế giới đã vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mới trong bối cảnh bất định về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

18 giờ trước

https://vtcnews.vn/vua-tui-tien-cua-khach-vang-mini-nong-dip-via-than-tai-2026-ar1004331.html

Bằng Lăng/ VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

vía thần tài PNJ Bảo Tín Mạnh Hải thần Tài pnj giá vàng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý