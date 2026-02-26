Giá vàng bất ngờ giảm ngày vía Thần Tài

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng giảm gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), hiện cố định ở mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong giờ giao dịch đầu tiên ngày vía Thần Tài. Ảnh: Đinh Hà.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/2 cũng là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), giá vàng trong nước bất ngờ được các doanh nghiệp giảm giảm gần nửa triệu đồng/lượng.

Cụ thể, với mặt hàng vàng miếng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt đưa giá bán vàng miếng SJC về 185 triệu đồng/lượng, đều thấp hơn so với cuối ngày hôm qua.

Dù ghi nhận biến động giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên ngày vía Thần Tài, theo dữ liệu các năm trước cho thấy người nắm giữ vàng ngày này về lâu dài đều có lãi.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2019, giá vàng miếng SJC vào ngày vía Thần Tài dao động quanh vùng 32-38 triệu đồng/lượng. Tới khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, giá kim loại quý liên tục bị đẩy lên cao.

Thời điểm đó, giá bán ra vàng miếng SJC vào ngày vía Thần Tài tăng vọt lên 44,8 triệu đồng/lượng. Đến năm 2021, giá vàng miếng ngày này tiếp tục leo lên đỉnh mới, vượt 56 triệu đồng/lượng.

Từ năm 2022 đến 2025, giá kim loại quý liên tục biến động, xô đổ các mức kỷ lục và vượt xa mọi dự báo trước đó. Đỉnh điểm, năm 2025, giá vàng ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch đạt mức 90,3 triệu đồng/lượng. Đến cuối năm ngoái, giá vàng miếng SJC cán mốc 154,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, kể từ ngày vía Thần Tài 2025 đến cuối năm, kim loại quý đã tăng giá thêm hơn 64 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 71%.

VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM NGÀY VÍA THẦN TÀI

Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 182 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 185

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng chủ yếu ghi nhận biến động giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch trong vùng 181,5 - 184,5 triệu/lượng. Cùng mức giảm tương tự là mặt hàng nhẫn tròn của Phú Quý, hiện neo tại 181,5 - 184,5 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn 999 của Mi Hồng cũng giảm 100.000 đồng ở hai chiều, hiện được mua - bán quanh mức 182,2 - 185 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu bán vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại nâng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng trong phiên giao dịch sáng nay, kéo giá niêm yết lên vùng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giảm của giá vàng trong nước đang đi ngược lại với đà tăng của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 27 USD (+0,5%) so với mức mở cửa, để giao dịch ở vùng 5.190 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng trong nước vào khoảng 165 triệu đồng/lượng, Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.