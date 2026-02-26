Độc lạ vàng vía Thần Tài: Kích thước siêu nhỏ, mua vàng kiểu xé túi mù

Dịp vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) năm nay ghi nhận đa dạng mẫu mã sản phẩm vàng. Trong đó, các sản phẩm vỉ vàng hình Linh giáp, Linh quý Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu được chế tác từ vàng 999.9 (24K), thuộc nhóm sản phẩm vàng ép vỉ mang yếu tố phong thủy.

Đáng chú ý, khác với các năm trước, dịp vía Thần Tài năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các sản phẩm vàng miếng bản vị nhỏ, trọng lượng từ 0,5 li đến 1 phân, như hình túi tiền, đồng tiền, ngựa hay Thần Tài cưỡi ngựa… Các sản phẩm này được Tập đoàn Phú Quý tập trung thiết kế với số lượng lớn nhằm phục vụ nhu cầu tích trữ đầu năm. Nhờ kích thước nhỏ gọn, các sản phẩm này dễ bảo quản và thường được lựa chọn làm quà tặng mang ý nghĩa cầu may.

Bên cạnh các sản phẩm phục vụ tích lũy, doanh nghiệp cũng giới thiệu nhiều mẫu tượng vàng 24K mang chủ đề Tết như Thần Tài, Phúc - Lộc - Thọ, Phật Bà Quan Âm, Phật Di Lặc, linh giáp (12 con giáp), cùng các biểu tượng quen thuộc như Kim Mã, Thiên Mã, cây kim tiền, cây mai hay đĩnh vàng tài lộc. Một số sản phẩm có trọng lượng 0,5 li, 1 phân đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân.

Sản phẩm bạc năm nay có thêm một số phiên bản giới hạn như Ngân Mã Chiêu Tài (1 lượng) và Bạch Mã Phi Thiên (5 lượng), mang thiết kế gắn với yếu tố phong thủy.

Thực tế ghi nhận cho thấy nhu cầu đối với nhóm sản phẩm này luôn ở mức cao, được người dân săn đón.

Các sản phẩm vàng như Phú Quý Cát Tường (1 chỉ) và Thần Tài Phú Quý (1 chỉ) cũng được giới thiệu trong dịp này, hướng tới nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và mua cầu may đầu năm của người dân.

Đáng chú ý, thị trường vàng ngày vía Thần Tài năm nay còn xuất hiện cả Blindbox vàng 99,99%. Theo đó, sản phẩm vàng Mã Tiến Đắc Lộc của PNJ hiện thu hút sự quan tâm của một bộ phận người trẻ khi kết hợp yếu tố xé túi mù với sản phẩm vàng truyền thống. Sản phẩm được thiết kế theo hướng game hóa, tạo trải nghiệm mở hộp và tìm kiếm phiên bản hiếm. Bộ sản phẩm gồm 5 thiết kế lấy cảm hứng từ linh vật ngựa, trong đó có phiên bản “secret” được xây dựng như yếu tố bất ngờ nhằm tăng tính sưu tầm.

Doanh nghiệp cũng chuẩn bị nhiều bộ sưu tập được thiết kế riêng cho mùa cao điểm này như: Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập nhị linh thú, Thiên mã đăng hoa, Mã tiến đắc lộc…

Các sản phẩm đều được đầu tư về mẫu mã, phù hợp với nhiều lứa tuổi khách hàng, hàm chứa thông điệp tài lộc, may mắn và thịnh vượng đầu năm.

Các sản phẩm vàng mini 99,99% như Tiểu Lộc Đại Phát hay charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc được thiết kế theo hướng linh hoạt, có thể kết hợp với nhiều phong cách cá nhân. Bên cạnh đó, dòng blindbox vàng cũng được tích hợp phụ kiện để người dùng gắn lên túi xách hoặc làm charm điện thoại, tạo thêm yếu tố trải nghiệm.

Sản phẩm Đồng vàng Phát Lộc Tài của Bảo Tín Mạnh Hải được chế tác từ vàng 9999, thuộc nhóm sản phẩm vàng mang yếu tố biểu tượng phong thủy trên thị trường. Với chất liệu vàng nguyên chất, sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản, vừa được lựa chọn làm quà tặng trong các dịp vía Thần Tài.

Doanh nghiệp này cũng có thêm bộ sưu tập sản phẩm Tiểu Kim Cát 24K (999.9) Tùng - Cúc - Trúc - Mai và Kim Gia Bảo kích thước nhỏ 0,1 chỉ đang được săn đón, với giá trị vừa túi tiền dành cho người có nhu cầu mua sắm cầu may trong dịp này.

