Tiệm vàng tiết lộ nguồn cung cho ngày vía Thần Tài

Các doanh nghiệp vàng đã chuẩn bị nguồn cung từ nhiều tháng trước, tập trung vào sản phẩm trọng lượng nhỏ và mở rộng hệ thống phục vụ khi sức mua được dự báo tăng mạnh.

Người dân mua vàng sớm tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), số lượng người đổ về các cửa hàng vàng để mua sắm tăng cao. Cảnh xếp hàng, chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ để được giao dịch diễn ra từ sớm. Nắm bắt nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị số lượng hàng dồi dào từ rất sớm.

Chuẩn bị từ nhiều tháng trước

Tại hệ thống Tập đoàn Phú Quý, Giám đốc Marketing Hoàng Long cho biết vào dịp vía Thần Tài hàng năm, lượng giao dịch thường tăng đột biến, có thể gấp đôi so với ngày thường.

Năm nay, doanh nghiệp tập trung sản xuất các sản phẩm vàng có khối lượng nhỏ như nhẫn 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ thay vì các loại lớn như 5 chỉ hay 1 cây. Thực tế ghi nhận cho thấy nhu cầu đối với nhóm sản phẩm này tăng mạnh, phù hợp với xu hướng mua vàng lấy may đầu năm với số lượng nhỏ.

Đối với mặt hàng bạc, sức mua cũng tăng đáng kể từ đầu năm, đặc biệt là các sản phẩm bạc tích lũy như bạc miếng, bạc thỏi, do quan niệm mang lại may mắn về sức khỏe. Năm nay, Phú Quý giới thiệu thêm một số sản phẩm bạc phiên bản giới hạn như Ngân Mã Chiêu Tài 1 lượng và Bạch Mã Phi Thiên 5 lượng mang yếu tố phong thủy và được thị trường đón nhận tích cực.

Doanh nghiệp cho biết trong trường hợp nhu cầu tăng cao khiến nguồn cung tại thời điểm bán chưa đáp ứng kịp, khách hàng sẽ được hẹn thời gian nhận hàng. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.

Người dân tới mua vàng tại cửa hàng Phú Quý ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng Âm lịch). Ảnh: Việt Linh.

Về vận hành, hệ thống cửa hàng được tăng cường nhân sự gấp 3 lần so với ngày thường nhằm đáp ứng lưu lượng giao dịch lớn. Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều điểm bán được bố trí thêm các trạm giao dịch để phân luồng khách hàng, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Cụ thể, cơ sở Phú Quý Trần Nhân Tông (Hà Nội) được thiết lập 11 trạm giao dịch, trong khi các chi nhánh Cầu Giấy và Hà Đông lần lượt vận hành 10 và 8 trạm. Tại TP.HCM, hai điểm bán tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Não bố trí tương ứng 7 và 4 trạm phục vụ.

Song song đó, khoảng 150 cán bộ, nhân viên được huy động phục vụ xuyên suốt ngày cao điểm. Các quy trình được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tốc độ xử lý, độ chính xác và an toàn trong giao dịch.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng công ty tiết lộ trên toàn hệ thống từ Hà Nội đến TP.HCM, lượng khách trong dịp vía Thần Tài năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng không chỉ đến từ các cửa hàng truyền thống mà còn ghi nhận tại các điểm bán mới như Cầu Giấy, Linh Đàm và cơ sở vừa đưa vào hoạt động trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM).

Về nguồn cung, doanh nghiệp cho biết đã chủ động lên kế hoạch từ khoảng 3 tháng trước và đến nay đã đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ thị trường. Theo đánh giá, nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động và duy trì ở mức cao, thúc đẩy xu hướng tích trữ của người dân.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định sức mua năm nay sẽ ở mức cao, do đó toàn bộ công tác chuẩn bị từ hàng hóa, hậu cần đến nhân sự đều đã sẵn sàng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng mạnh.

Về xu hướng tiêu dùng, doanh nghiệp ghi nhận một số chuyển dịch đáng chú ý. Trước hết, các sản phẩm vàng có khối lượng nhỏ ngày càng được ưa chuộng, thay vì mua số lượng lớn như trước. Bên cạnh đó, người mua có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm có tính thẩm mỹ, mang yếu tố văn hóa và phong thủy. Ngoài mục đích tích lũy, nhu cầu sưu tầm các bộ sản phẩm theo chủ đề cũng gia tăng.

Nhu cầu mua vàng đúng ngày vía Thần Tài năm nay dự báo ở mức cao, nhiều tiệm vàng cho biết đã phải chuẩn bị hàng từ 3 tháng trước. Ảnh: Việt Linh.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm tải tình trạng xếp hàng trong ngày cao điểm. Khách hàng có thể đặt hàng và thanh toán trước qua kênh trực tuyến, sau đó nhận sản phẩm tại cửa hàng hoặc lựa chọn giao tận nơi.

Tại Bảo Tín Minh Châu, bà Hoàng Thị Thúy Vân - Phó trưởng Phòng Kinh doanh vàng - cho biết ngay từ những ngày đầu năm, lượng khách đến giao dịch đã tăng mạnh. Càng sát ngày vía Thần Tài, sức mua càng sôi động, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng nhỏ, đồng xu vàng in hình linh vật.

Lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài?

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và nhu cầu mua sắm tăng cao dịp vía Thần Tài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khuyến nghị người dân cần thận trọng, tránh mua theo tâm lý đám đông và chỉ nên chi tiêu trong khả năng tài chính.

Phó trưởng Phòng Kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị nếu mua vàng với mục đích cầu may đầu năm, người dân nên lựa chọn các sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách cá nhân. Việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng khi giá đang ở vùng cao có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường điều chỉnh.

Với nhu cầu tích lũy hoặc đầu tư, khách hàng được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thị trường, lựa chọn thương hiệu uy tín, niêm yết giá minh bạch và có chính sách mua - bán rõ ràng. Đồng thời, cần tránh giao dịch theo tin đồn hoặc qua các hội nhóm mạng xã hội không chính thống.

Đáng chú ý, trong dịp cao điểm, nguy cơ mạo danh thương hiệu Bảo Tín Minh Châu để lừa đảo có xu hướng gia tăng. Doanh nghiệp khẳng định chỉ bán hàng tại các cơ sở chính thức và không triển khai bán online, khuyến cáo người dân không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hay giao dịch qua các kênh không xác thực.