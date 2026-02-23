Doanh nghiệp thêm điểm bán, lắp máy mua vàng tự động dịp vía Thần Tài

Trước nhu cầu giao dịch vàng tăng cao, Bảo Tín Minh Châu mở thêm 2 điểm giao dịch tại Hà Nội, đồng thời đưa vào vận hành máy mua vàng tự động nhằm giảm tải thời gian chờ cho khách hàng.

Dòng người xếp hàng chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu dịp vía Thần Tài. Ảnh: Thế Bằng.

Do nhu cầu mua - bán vàng dự báo tăng cao dịp vía Thần Tài năm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu vừa thông báo mở thêm 2 điểm giao dịch sản phẩm vàng Rồng Thăng Long 999.9 tại Hà Nội.

Cụ thể, điểm giao dịch thứ nhất đặt tại số 4 Mai Hắc Đế, nằm gần cơ sở 15 Trần Nhân Tông. Địa điểm này dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 24/2 (tức mồng 8 tháng Giêng Âm lịch).

Điểm mở thêm thứ hai được bố trí tại số 139 Cầu Giấy, với diện tích mở rộng gấp đôi so với trước, với sức chứa lên tới hàng trăm khách hàng cùng lúc nhằm tăng khả năng phục vụ khách hàng trong các thời điểm cao điểm.

Doanh nghiệp cho biết việc mở rộng hệ thống nhằm giảm tải tình trạng quá đông khách và rút ngắn thời gian chờ đợi trong giao dịch vàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng thời điểm đầu năm gia tăng.

“Để giúp cho việc thanh toán tiền chuyển khoản mua vàng được nhanh chóng, thuận tiện, doanh nghiệp đã trang bị nhiều máy mua Vàng Rồng Thăng Long tự động tại cả 4 cơ sở kinh doanh”, đại diện thương hiệu vàng này chia sẻ thêm.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh chất lượng và giá mua - bán Vàng Rồng Thăng Long cùng dịch vụ tại địa điểm mới được thống nhất trên toàn hệ thống.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng phổ biến tại khu vực phía Bắc, thường được người dân lựa chọn cho mục đích tích trữ và đầu tư. Vàng Rồng Thăng Long là dòng sản phẩm vàng 24K (999,9), tương đương độ tinh khiết 99,99% do doanh nghiệp này sản xuất và phát triển.

Sản phẩm có nhiều loại như vàng miếng, nhẫn tròn trơn và trang sức, với khối lượng từ 0,5 chỉ đến 1 lượng. Đặc điểm nhận diện là hình tượng rồng vàng Thăng Long in trên sản phẩm.

Nhờ hàm lượng vàng cao và thương hiệu lâu năm, sản phẩm có tính thanh khoản tương đối tốt trên thị trường, có thể mua bán tại nhiều cửa hàng vàng, đặc biệt trong hệ thống của doanh nghiệp sản xuất.

Hiện giá sản phẩm vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long đang được giao dịch quanh mốc 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) và trang sức Vàng Rồng Thăng Long giao dịch quanh vùng 179,6 - 183,6 triệu/lượng. Giá hai sản phẩm này đều bật tăng gần 4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026.