Lỗ nặng chỉ sau một ngày mua vàng vía Thần Tài

Giá vàng trong nước sáng 27/2 không đổi so với giá cuối ngày hôm qua, nhưng đã giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng cùng ngày, khiến người mua lỗ nặng 4-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước "bất động" sau phiên giao dịch ngày vía Thần Tài 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/2), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước.

Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng hôm qua, giá vàng trong nước đã giảm trên dưới 1 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua, nhưng giảm 1 triệu đồng so với giá buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ sáng nay giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đồng thời thấp hơn 700.000 đồng so với buổi sáng, hiện cố định ở mức 180 - 183,8 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC ĐỨNG YÊN Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này hiện đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mốc 184 triệu đồng/lượng, tương đương với giá bán của vàng miếng SJC.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán tại các doanh nghiệp chủ yếu đi ngang, hiện phổ biến neo trên 183 triệu đồng/lượng.

PNJ sáng nay chấp nhận giao dịch vàng nhẫn tại 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 180,9 - 183,9 triệu/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 180,5 - 183,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá 181 - 184 triệu/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng hiện giao dịch ở 181,2 - 184 triệu đồng/lượng.

So với sáng 26/2, giá bán ra vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đều đã giảm trên dưới 1 triệu đồng/lượng. Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp trong nước đưa ra ở mức 3-4 triệu/lượng khiến những người mua vàng sáng hôm qua (ngày vía Thần Tài) đang chịu khoản lỗ 4-5 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động tăng không đáng kể, hiện neo chắc chắn ở vùng 5.186 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.