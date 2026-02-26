Người TP.HCM đội mưa lớn mua vàng, có tiệm đến trưa đã 'cháy hàng'

Bất chấp cơn mưa lớn từ sáng sớm, ngày 26/2 cũng là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhiều người TP.HCM vẫn đội mưa xếp hàng chờ mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP.HCM).

Theo nhân viên cửa hàng, dù 6h tiệm mới mở cửa, từ trước đó đã có nhiều khách đến chờ mua vàng, tranh thủ giao dịch sớm để kịp đi làm và tránh giờ cao điểm đông đúc.

Là người có mặt từ sớm tại tiệm vàng, chị Hồng Vân (44 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là năm đầu tiên chị mua vàng dịp vía Thần Tài. "Trước đây tôi chỉ gửi tiết kiệm. Vài tháng gần đây khi giá vàng tăng cao, tôi mới bắt đầu tích lũy thêm vàng. Có lúc tôi mua gần 19 triệu đồng/chỉ, có lần khoảng 17,2 triệu đồng/lượng", chị chia sẻ.

Quan điểm của chị là đầu tư dài hạn, nên chị không quá quan tâm biến động ngắn hạn. Đồng thời, vì nhà gần tiệm vàng nên mấy tháng nay chị thường ghé mua mỗi lần 1-2 chỉ vàng nhẫn. Nhờ vậy, chị cũng quen thêm nhiều "bạn vàng" tại cửa hàng. Khoảng 9h, khi thấy tiệm thưa khách, chị thậm chí còn nhắn tin cho gần 10 người "bạn vàng" này tới mua.

Dù trời mưa tầm tã, anh Minh (40 tuổi, phường Bình Lợi Trung) cho biết đã tranh thủ lúc đi sửa xe để ghé mua vàng. "Giá năm nay cao hơn nhiều, gần như gấp đôi so với năm trước, nhưng tôi mua chủ yếu để lấy may, không đặt nặng chuyện lời lỗ", anh nói.

Tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều khách hàng cũng bất chấp mưa lớn để giao dịch.

Chị Nhật Hoa (35 tuổi) tranh thủ ghé mua 1 chỉ vàng trước giờ làm. "Năm nay không còn cảnh ùa vào mua như mọi năm. Cửa hàng tổ chức xếp hàng nên trật tự hơn, không còn quá nhộn nhịp", chị nhận xét.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các tiệm vàng hiện quy định giao dịch trên 20 triệu đồng bắt buộc chuyển khoản. Một số khách lớn tuổi chưa nắm rõ quy định nên phải đi lại nhiều lần để hoàn tất việc mua.

Tại Mi Hồng, mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn và 1 lượng vàng miếng. Trong khi đó, SJC giới hạn 2 chỉ vàng nhẫn mỗi người. Đến khoảng 11h trưa, PNJ Next trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thậm chí còn hết sản phẩm vàng nhẫn.

Không chỉ vàng nhẫn, vàng miếng mà vàng trang sức và các sản phẩm tài lộc cũng được ưa chuộng trong dịp này.

Khoảng 10h, tại cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng, dù mưa lớn, bên trong vẫn chật kín khách. Ghi nhận cho thấy lượng khách tại đây đông hơn hẳn so với nhiều năm trước. Các khách hàng tại đây chủ yếu mua vàng nhẫn, các sản phẩm tài lộc với hình linh vật đại diện cho năm Bính Ngọ.

Chị Ngọc Thiện (33 tuổi, phường Gia Định) cho biết sáng nay đã mua tổng cộng 8 chỉ vàng, gồm sản phẩm tài lộc loại 1 chỉ và các mẫu vàng mini 0,3 chỉ. "Tôi duy trì thói quen mua vàng đầu năm khoảng 4-5 năm nay. Dù năm nay giá cao hơn trước, tôi vẫn mua nhiều hơn vì sản phẩm đa dạng và thiết kế đẹp", chị nói.

Thực tế, trong bối cảnh giá vàng neo cao, nhiều doanh nghiệp tập trung sản xuất các sản phẩm khối lượng nhỏ như nhẫn 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ thay vì loại lớn 5 chỉ hay 1 cây. Các sản phẩm vàng mini 0,3 chỉ, 0,5 chỉ, thậm chí 0,5 li đến 1 phân được đánh giá có mức giá "dễ tiếp cận", thu hút nhiều khách trẻ, đặc biệt là Gen Z.

Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc chi nhánh PNJ TP.HCM cho biết những năm gần đây, khách hàng ưu tiên các sản phẩm vừa mang ý nghĩa, vừa phù hợp nhu cầu thực tế và quan tâm nhiều hơn đến thiết kế hiện đại, yếu tố cá nhân hóa và trải nghiệm mua sắm. Do đó, doanh nghiệp chuẩn bị danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ cả nhu cầu tích lũy lẫn quà tặng đầu năm.

Không chỉ các doanh nghiệp vàng, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank… cũng đang tận dụng "cơn sốt" vía Thần Tài để tung loạt ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng giảm gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), hiện cố định ở mốc 185 triệu đồng/lượng.

Nhiều người dân xếp hàng từ đêm hôm trước dưới trời mưa rét để sớm mua vàng ngày vía Thần Tài sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) tại Hà Nội.

