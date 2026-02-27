'Cá mập' đang gom vàng

Quỹ vàng SPDR Gold Trust đã mua ròng gần 20 tấn vàng trong 4 phiên liên tiếp khi giá kim loại quý liên tục biến động quanh vùng 5.200 USD/ounce.

Quỹ vàng SPDR Gold Trust đã mua ròng gần 20 tấn vàng trong 4 phiên liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 26/2 (giờ Mỹ), quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua thêm 2,8 tạ vàng, chính thức đánh dấu phiên thứ 4 liên tiếp mua ròng kim loại quý nhưng khối lượng mua giảm mạnh so với các phiên trước.

Với việc mua thêm 2,8 tạ vàng, quỹ này đang nắm giữ tổng cộng 1.097,9 tấn vàng. Đáng chú ý, trong 2 phiên giao dịch ngày 23-24/2, SPDR Gold Trust đã gom hơn 7,7 tấn/ngày và đây cũng là khối lượng vàng cao nhất mà quỹ mua trong một ngày tính từ đầu tháng 2 đến nay. Như vậy, chỉ trong 4 phiên liên tiếp, "cá mập" vàng lớn nhất thế giới đã gom tổng cộng hơn 18 tấn vàng.

Theo các chuyên gia Kitco, thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trên mức 5.200 USD /ounce. Dù đang đối mặt với một số lực cản ngắn hạn, thị trường vàng vẫn có khả năng kết thúc tháng trong trạng thái tích cực khi giá đã phục hồi sau đợt bán tháo cuối tháng 1. Giá vàng giao ngay gần nhất giao dịch ở mức 5.153,4 USD /ounce, tức tăng hơn 5% trong tháng này.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích của Bank of America tái khẳng định mục tiêu giá vàng 12 tháng tới ở mức 6.000 USD /ounce. Tuy nhiên, giới phân tích cũng thừa nhận kim loại quý đang đối mặt với những trở ngại trong ngắn hạn khi nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư theo mặt bằng giá cao hơn.

Theo đó, đà tăng của vàng sẽ trở nên bùng nổ, chủ yếu đến từ 3 động lực chính: nhu cầu vàng miếng và tiền xu, hoạt động mua của ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF.

Bên cạnh những rủi ro kinh tế phát sinh từ sự bất định trong chính sách thuế quan của Mỹ, các nhà phân tích cho rằng thị trường vàng cũng cần thêm sự rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ.

Đợt điều chỉnh mạnh mang tính lịch sử trong tháng trước một phần bắt nguồn từ việc Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Thống đốc ngân hàng trung ương Kevin Warsh thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch mới của Fed.

Ông Warsh được xem là một nhà hoạch định chính sách tiền tệ theo trường phái truyền thống, người có thể giúp Fed duy trì tính độc lập về chính trị. Tuy vậy, các nhà phân tích của Bank of America cho rằng về dài hạn, việc đề cử Warsh không phải là yếu tố tác động tiêu cực đến vàng như phản ứng bán tháo của thị trường diễn ra trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, các nhà phân tích cho biết lãi suất chỉ là một phần của vấn đề, bởi ngân hàng trung ương Mỹ còn phải xử lý bảng cân đối kế toán khổng lồ. Ông Warsh từng bày tỏ mong muốn thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed, điều mà Bank of America cho rằng sẽ là một thách thức lớn.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc Fed mua trái phiếu kho bạc đã cung cấp lượng dự trữ dồi dào cho các ngân hàng thương mại. Việc thu hẹp bảng cân đối thông qua thắt chặt định lượng có thể làm giảm lượng dự trữ này, qua đó gây thiếu hụt thanh khoản và tác động sang thị trường tiền tệ.

Chưa dừng lại, chuyên gia nhận định Fed cũng đang tìm cách rút ngắn kỳ hạn trung bình của danh mục nợ, nhưng điều này có thể làm tăng rủi ro đảo nợ với các chứng khoán kỳ hạn ngắn, đồng thời đẩy lợi suất dài hạn lên cao.

"Nếu tất cả những điều đó xảy ra mà không đi kèm chính sách củng cố tài khóa, chúng tôi tin rằng nhà đầu tư có thể một lần nữa gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng", các chuyên gia nói thêm.