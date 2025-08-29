Thay đổi để thích nghi: Hộ kinh doanh cần làm gì trong bối cảnh mới?

Techcombank vừa tổ chức webinar đầu tiên trong chuỗi hội thảo trực tuyến nhằm hỗ trợ hơn 5 triệu hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70 và quản lý dòng tiền, ứng vốn hiệu quả.

Ngày 27/8, webinar "Thay đổi để thích nghi - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh mới" của Techcombank đã mở đầu chuỗi 3 hội thảo trực tuyến nhằm hỗ trợ hơn 5 triệu hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ Nghị định 70 và chuyển đổi số.

Sự kiện cùng loạt hoạt động và giải pháp toàn diện về tài chính lẫn công nghệ của Techcombank là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh tháo gỡ các vướng mắc và tận dụng những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Webinar có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Trọng tài viên Trọng tài quốc tế, Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; bà Ngô Thị Lụa - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Đại lý thuế Luka (Luka); ông Trần Hoàng Tiến - chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn (Hà Nội), ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Cao cấp phát triển giải pháp tại Techcombank cùng sự theo dõi trực tuyến của 5.000 đại diện hộ kinh doanh.

Buổi trao đổi cởi mở đã mang đến bức tranh tổng thể về vai trò và ý nghĩa của chính sách, cũng như giải đáp những thắc mắc, câu chuyện thực tế của hộ kinh doanh và các giải pháp hỗ trợ từ Techcombank.

Toàn cảnh webinar "Thay đổi để thích nghi - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh mới".

Nghị định 70/2025: Bước đệm cho sự phát triển bền vững

Nghị định 70 có hiệu lực từ ngày 1/6, yêu cầu các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, từ năm 2026, phương pháp thuế khoán sẽ chấm dứt, nhường chỗ cho thuế kê khai dựa trên doanh thu thực tế, đánh dấu bước chuyển lớn trong công tác quản lý thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA, đây là sự chuyển đổi trong lộ trình chiến lược dài hạn đã được ngành thuế xây dựng nhằm hiện đại hóa, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Bà nhấn mạnh việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không nhằm truy thu hay làm khó người dân, mà để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo công bằng, minh bạch cho cả cơ quan Nhà nước lẫn hộ kinh doanh.

"Chuyển đổi là cơ hội để hộ kinh doanh thiết lập mô hình vận hành, giảm rủi ro pháp lý, dễ dàng tiếp cận tín dụng để vay vốn và mở rộng kinh doanh trong thời đại kinh tế số", bà Cúc khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Cúc (áo đỏ) - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ về sự hỗ trợ của Chính phủ đối với hộ kinh doanh.

Song song đó, Nhà nước cũng định hướng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ cung cấp miễn phí phần mềm kế toán, nền tảng số, đến tư vấn pháp lý và đào tạo chuyên môn. Từ năm 2026, hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài, giảm chi phí tuân thủ.

Các hộ quy mô lớn còn được khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp với ưu đãi miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu, hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

Techcombank "may đo" bộ giải pháp theo nhu cầu thực tiễn của tiểu thương

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng thay đổi này cũng khiến nhiều tiểu thương e ngại khi đề cập đến chi phí tuân thủ và lúng túng trước các thao tác công nghệ, trong bối cảnh thực tế số lượng hộ kinh doanh sử dụng phần mềm bán hàng chỉ chiếm chưa đến 10%.

Phục vụ hơn 2 triệu khách hàng là hộ kinh doanh, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp - Khối Bán lẻ Techcombank, cho biết đội ngũ ngân hàng đã đến tận nơi lắng nghe và quan sát để thấu hiểu khó khăn và nhu cầu của các hộ kinh doanh.

Ngân hàng đồng thời nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật, làm việc với các đối tác công nghệ, đơn vị tư vấn thuế để xây dựng bộ giải pháp toàn diện, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi nhanh, dễ dàng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ tốt dựa trên ba trụ cột chính: Phần mềm bán hàng và hóa đơn điện tử; Giải pháp thu nhận và quản lý dòng tiền; Giải pháp ứng vốn.

Trong đó, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, Techcombank đã liên kết với đối tác phần mềm bán hàng ưu đãi miễn phí, mang đến tận nơi cho từng hộ kinh doanh trên các địa bàn tỉnh, cũng như thành phố lớn.

Song song, với mong muốn giúp hộ kinh doanh quản lý thu chi hiệu quả, Techcombank cung cấp các giải pháp chấp nhận thanh toán không tiền mặt như mã QR, phần mềm thanh toán trên điện thoại (SoftPOS), loa bán hàng SoundBox hay dịch vụ thông báo số dư trên điện thoại (Voice OTT).

Bên cạnh đó, giải pháp thấu chi ShopCash sẽ giải quyết bài toán gián đoạn dòng tiền, hỗ trợ tài chính để hộ kinh doanh nhập hàng và triển khai các chương trình khuyến mại kịp thời khi cần tiền gấp.

Đặc biệt, với dòng tiền doanh thu vào cuối ngày chưa được sử dụng ngay lập tức, nhà băng tư vấn khách hàng bật Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu hóa, có thêm một khoản lợi nhuận bổ sung hàng tháng.

Ông Trần Hoàng Tiến - nhà sáng lập và chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn.

Chia sẻ tại webinar, ông Trần Hoàng Tiến, chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn, cho hay ban đầu khá lo lắng khi phải chuyển sang hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ Techcombank và đối tác tư vấn thuế, chỉ sau 1-2 ngày, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Điều tôi đánh giá cao là mọi thứ được triển khai rất bài bản, dễ hiểu, và chi phí hợp lý - phù hợp với quy mô của hộ kinh doanh như tôi. Đặc biệt, nhờ tuân thủ các quy định mà tôi cũng đủ điều kiện vay vốn giải ngân nhanh ngay trên ứng dụng Techcombank, bây giờ rất an tâm về mặt tài chính", ông Tiến nói.

Bà Ngô Thị Lụa - Giám đốc Công ty Luka nhấn mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng.

Với mong muốn đồng hành cùng Techcombank trong hành trình hỗ trợ hộ kinh doanh, bà Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Luka cho biết đã tổ chức các buổi đào tạo miễn phí, hướng dẫn từ cách phân biệt thuế khoán và thuế kê khai đến lập hóa đơn điện tử, kết nối máy tính tiền và nghĩa vụ thuế.

"Luka còn cung cấp nhiều ưu đãi cho khách hàng của Techcombank như miễn phí 100 suất tư vấn 1:1 với chuyên gia hơn 30 năm kinh nghiệm, 5.000 gói tư vấn cơ bản và ưu đãi phí dịch vụ kê khai thuế theo ngành nghề, nhằm giảm gánh nặng về chi phí, công nghệ, giúp tiểu thương tự tin chuyển đổi và sẵn sàng phát triển trong dài hạn", bà Lụa nói thêm.

Nhận thấy sự quan tâm lớn từ hộ kinh doanh, các đối tác của Techcombank như Cenvi, Misa, Sapo cũng sẵn sàng tài trợ hàng trăm phần mềm bán hàng và gói tư vấn thành lập doanh nghiệp cho những hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi mô hình.

Chuỗi hội thảo còn là cơ hội để các hộ kinh doanh đặt câu hỏi và nhận giải đáp trực tuyến từ chuyên gia. Trong buổi webinar chủ đề "Thay đổi để thích nghi - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh mới" vừa qua, những thắc mắc từ lấy hóa đơn cho hàng hóa đầu vào, chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai đến việc tách bạch dòng tiền kinh doanh, đều được bà Nguyễn Thị Cúc, bà Ngô Thị Lụa và ông Ngô Anh Tuấn giải thích rõ ràng, giúp các hộ kinh doanh hết băn khoăn và tự tin hơn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng như tuân thủ các quy định.

Ông Ngô Anh Tuấn khẳng định Techcombank cam kết là bệ phóng giúp hộ kinh doanh chuyển đổi và tăng trưởng mạnh mẽ.

"Chúng tôi tin rằng chuyển đổi trong chính sách là xu hướng tất yếu và với sự chuẩn bị đúng, cùng sự đồng hành, thấu hiểu của Chính phủ và các tổ chức như Techcombank, đây sẽ là 'bệ phóng' để các hộ kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Techcombank sẽ luôn là người bạn đồng hành tận tâm và tin cậy trên hành trình đó", ông Ngô Anh Tuấn khẳng định.