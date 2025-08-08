Techcombank 'đo ni đóng giày' giải pháp chuyển đổi số cho tiểu thương

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp của Techcombank khẳng định không tiểu thương nào giống nhau, do đó ngân hàng thiết kế giải pháp cá nhân hóa cho từng hộ.

Trong làn sóng chuyển đổi số quốc gia, tiểu thương Việt Nam đang khẳng định tinh thần đổi mới, sẵn sàng làm chủ công nghệ để vươn xa.

Với quan điểm "không có tiểu thương nào giống nhau", ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) khẳng định ngân hàng đã "đo ni đóng giày" để mang đến những giải pháp tài chính cá nhân hóa cho từng hộ kinh doanh - từ tiệm tạp hóa nhỏ đến chuỗi cửa hàng hiện đại - vững bước trên hành trình phát triển.

- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, cùng động lực từ Nghị định 70/2025/NĐ-CP, Techcombank đã đồng hành với tiểu thương như thế nào để giúp họ thích nghi với thời đại mới?

- Tiểu thương là xương sống của nền kinh tế Việt Nam, với hơn 6 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 33% GDP. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia, năm 2024, khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,38% so với năm trước, đóng góp đến 49,46% GDP. Một số ngành dịch vụ mà tiểu thương hoạt động mạnh cũng đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế như: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,96%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9,76%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm.

Trong những năm gần đây, tiểu thương luôn là nhóm ưu tiên trong hành trình thực hiện sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của Techcombank. Đến Nghị định 70 - cơ hội để minh bạch hóa và hiện đại hóa toàn diện nền kinh tế, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng tiểu thương vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và hòa cùng nhịp phát triển của đất nước.

Trong quá trình đi sâu, đi sát với từng hộ kinh doanh, lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, chúng tôi nhận ra rằng không có tiểu thương nào giống nhau. Vì vậy, Techcombank đã đúc kết kinh nghiệm thực tế, đồng thời ứng dụng AI và dữ liệu lớn để phân tích và xác định các vấn đề đến từng chi tiết. Từ đó, ngân hàng đã chia tiểu thương thành các khu vực khác nhau, cho ra đời bộ giải pháp cá nhân hóa, đơn giản, dễ dùng, giúp từng nhóm tiểu thương vận hành việc buôn bán kinh doanh hiệu quả và tối ưu chi phí.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách Techcombank chia nhóm các tiểu thương và đưa ra các giải pháp cá nhân hóa như thế nào không?

- Chúng tôi chia tiểu thương thành 3 khu vực chính, gồm truyền thống, tân tiến và kinh doanh online, mỗi nhóm có đặc điểm và thách thức riêng.

Với tiểu thương truyền thống, như các tiệm tạp hóa hay quán ăn nhỏ, họ quen ghi sổ tay, thu tiền mặt và thường mang tâm lý e ngại khi nhắc đến những từ khóa như "số hóa", "điện tử". Chúng tôi hay nói vui là nhân viên Techcombank mang giải pháp đến tận nơi, đưa công nghệ về tận ngõ, từ hướng dẫn mở tài khoản, cấp mã QR để nhận thanh toán không tiền mặt, đến cung cấp loa thông báo số dư Soundbox hay thông báo số dư trên điện thoại Voice OTT, giúp hộ kinh doanh quản lý được việc thu tiền mà vẫn di chuyển được trong lúc bán hàng.

Với tiểu thương tân tiến, như các chuỗi nhà hàng, thời trang thì công nghệ không phải là rào cản, mà vấn đề nằm ở khâu vận hành như quản lý thu chi, tồn kho và nguồn vốn để mở rộng kinh doanh. Chúng tôi cung cấp giải pháp thu hộ tân tiến trên thế giới là Chạm để thanh toán (Tap to Pay) chỉ cần chạm điện thoại vào đầu đọc thanh toán, thay vì việc sử dụng nhiều bước để chuyển khoản. SoftPOS (phần mềm thu hộ trên điện thoại di động) chấp nhận đa dạng hình thức thanh toán (thẻ ghi nợ, thanh toán không chạm Apple Pay...) với phí giao dịch hỗ trợ siêu thấp chỉ từ 0,6%. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn cung cấp giải pháp cấp tín dụng siêu tốc chỉ 1 chạm ShopCash - hoàn toàn online trên ứng dụng Techcombank Mobile.

SoftPOS (phần mềm thu hộ trên điện thoại di động) chấp nhận đa dạng hình thức thanh toán (thẻ ghi nợ, thanh toán không chạm Apple Pay...) với phí giao dịch hỗ trợ siêu thấp chỉ từ 0,6%.

Với nhóm kinh doanh online, họ rất sành công nghệ nên tiếp cận rất nhanh với các nền tảng số, việc vận hành kinh doanh cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm là dòng tiền liên tục bị gián đoạn khi phụ thuộc vào các nền tảng của bên thứ ba. Do đó, áp lực "ôm hàng, chôn vốn" hay chi phí đầu tư cho việc giảm giá, khuyến mãi và tăng tương tác với khách hàng là rất lớn.

Theo đó, ShopCash được các tiểu thương phản hồi là giải pháp đột phá, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu cho phân khúc khách hàng kinh doanh nhỏ và kinh doanh online. Tính năng ShopCash cho phép các nhóm tiểu thương này tiếp cận hạn mức thấu chi đến 500 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo, với lãi suất chỉ từ 326 đồng/1 triệu/ngày. Tiểu thương có thể đăng ký và giải ngân ngay lập tức trên app, giúp giảm gánh nặng xoay vốn nhanh để nhập hàng hay mở rộng kinh doanh.

Đặc biệt, trước thực tế các hộ kinh doanh đều dư thừa dòng tiền vào cuối ngày và họ không làm gì cả, chúng tôi tư vấn khách hàng bật Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu hóa, có thêm một khoản lợi nhuận bổ sung hàng tháng. Nói vui là trong lúc hộ kinh doanh đang ngủ thì tiền vẫn sinh ra tiền, một đồng cũng sinh lời và một ngày vẫn sinh lời.

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 đang đi vào thực tiễn cuộc sống, Techcombank còn liên kết với đối tác miễn phí cho hộ kinh doanh muốn chuyển lên doanh nghiệp nhỏ, như gói phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử... giúp doanh nghiệp không còn bỡ ngỡ với hình thức vận hành, kê khai kế toán mới.

- Vì sao Techcombank lại chọn cách tiếp cận cá nhân hóa thay vì áp dụng một giải pháp chung?

- Thực tế, một tiệm tạp hóa bán rau củ khác xa một cửa hàng mỹ phẩm hay một quán cà phê. Ngành nghề, quy mô và mức độ quen thuộc với công nghệ của mỗi tiểu thương đều khác nhau. Khi gặp khách hàng, cán bộ Techcombank luôn lắng nghe để hiểu họ gặp khó khăn gì, từ đó cấu trúc giải pháp phù hợp với từng hộ kinh doanh. Sự thấu hiểu và cách tiếp cận này giúp chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ mà còn thay đổi tư duy kinh doanh của khách hàng.

- Ông nhận thấy tiểu thương Việt Nam đang thích nghi như thế nào với những thay đổi này?

- Tiểu thương Việt Nam luôn cho thấy tinh thần sẵn sàng đổi mới và tuân thủ. Dù quen với cách vận hành truyền thống rất nhiều năm, họ không ngại thay đổi khi được hỗ trợ tận tình. Họ tiến dần sang quản lý giao dịch trên ứng dụng, thậm chí nhận đơn hàng qua nền tảng số, cho thấy tiểu thương đang từng bước làm chủ công nghệ.

Đại diện Techcombank nhận thấy tiểu thương Việt Nam luôn sẵn sàng đổi mới và tuân thủ.

- Vậy, tầm nhìn và hoạt động của Techcombank trong việc hỗ trợ tiểu thương trong thời gian tới là gì?

- Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là hành trình thay đổi tư duy. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank cam kết đồng hành cùng 6 triệu tiểu thương, từ quán nhỏ trong ngõ đến chuỗi lớn, giúp họ tuân thủ các quy định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với chúng tôi, sự phát triển của tiểu thương chính là gốc rễ. Trong tương lai, chúng tôi không chỉ mang đến giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí mà còn mở rộng với các bên phát triển phần mềm mang đến nhiều khách hàng hơn cho tiểu thương. Chúng tôi tin rằng khi tiểu thương phát triển, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.