Techcombank hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình

Techcombank thiết kế các giải pháp riêng nhằm hỗ trợ người dân nhận đền bù nhanh chóng, an toàn, đồng thời sớm tái định cư và ổn định đời sống.

Sân bay Gia Bình được quy hoạch với công suất tương đương Nội Bài. Ảnh phối cảnh: CAAV.

Dự án sân bay Gia Bình đã chính thức được điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế với diện tích gần 2.000 ha, công suất ngang ngửa Nội Bài, hứa hẹn đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm kinh tế của vùng Thủ đô, kết nối với khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Cùng với tuyến đường 45,6 km nối Hà Nội - Gia Bình và kế hoạch phát triển khu đô thị 4.000 ha lân cận, dự án này đang mở ra một chương mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng, là niềm tự hào của người dân địa phương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trải nghiệm vượt trội cho người dân nhận đền bù

Với mục tiêu đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào cuối năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo khẩn trương triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng theo diện tích mới được phê duyệt.

Thời gian qua, các buổi họp tổ dân phố, hội thảo, đối thoại công khai đã được chính quyền địa phương tích cực triển khai, với sự đồng hành của Techcombank, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và các bước nhận đền bù, không còn tâm lý bất an, lo lắng do thiếu thông tin.

Theo ông T.M. Hoàng, một hộ dân khu vực Chợ Thứa - Lương Tài, người dân nhận thức vai trò của dự án sân bay Gia Bình trong việc thay đổi bộ mặt của địa phương. Đặc biệt, sau khi được UBND tỉnh và Techcombank tận tình giải thích về cơ chế đền bù, bà con hoàn toàn nhất trí bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai, người dân sớm được hưởng lợi.

Thực tế, Techcombank đã thiết kế chương trình "Hỗ trợ đồng hành cùng người dân nhận đền bù", mang đến trải nghiệm mới hoàn toàn minh bạch và nhanh chóng từ tiếp nhận thông tin, hoàn thiện hồ sơ đến bước nhận tiền bồi thường.

Trong đó, ngân hàng xây dựng bộ tài liệu, hướng dẫn giải phóng mặt bằng đơn giản hóa, song song cùng các giải pháp tài chính thiết thực để người dân "nhận tiền an toàn, giữ tiền sinh lời", như mở tài khoản eKYC, phát thẻ, in số tài khoản tại chỗ, cùng các ưu đãi cộng thêm lãi suất lên đến 1% khi gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc và bật Techcombank Sinh Lời Tự Động.

Đội ngũ nhân viên Techcombank trực tiếp hỗ trợ người dân nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: TCB.

Để đảm bảo tiền được chi trả an toàn, minh bạch, lãnh đạo địa phương cũng khuyến khích người dân nhận đền bù qua tài khoản ngân hàng.

Được sự chấp thuận, đội ngũ nhân viên Techcombank đã đi đến tận nhà ở các xã để tư vấn trực tiếp, hỗ trợ người dân mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền đền bù hoàn toàn miễn phí. Các chuyên viên Techcombank còn hướng dẫn người dân làm quen với ngân hàng điện tử, tư vấn cách gửi tiết kiệm để tránh chi tiêu thiếu kiểm soát khi chưa có kế hoạch sử dụng tiền. Ngân hàng hỗ trợ cài đặt Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu tiền trong tài khoản trong thời gian chờ đợi, dù chỉ một ngày cũng sinh lời cho người dùng.

Hỗ trợ tái định cư, ổn định sinh kế và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Sau khi quá trình đền bù hoàn tất, Techcombank vẫn tiếp tục đồng hành cùng người dân Gia Bình trong hành trình tái định cư, ổn định và phát triển cuộc sống, đảm bảo nguồn tiền được sử dụng hiệu quả và bền vững.

Bà Nguyễn Vân Linh - Giám đốc Cao cấp kinh doanh, Khối Ngân hàng bán lẻ, Techcombank cho biết đội ngũ đã thiết kế gói "An cư - an tâm - an toàn vốn" với những ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng là đối tượng nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia.

"Đối với các hộ dân phải tìm chỗ ở mới, xây nhà mới hoặc cần hỗ trợ trong giải pháp sinh kế, các gói vay tái định cư lãi suất ưu đãi sẽ giúp người dân, từ hộ nghèo, hộ nông dân đến hộ kinh doanh an tâm ổn định chỗ ở và sinh kế mới. Những gói giải pháp toàn diện này cũng mở ra cơ hội để người dân tham gia vào các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ hay logistics, tận dụng tiềm năng mà dự án sân bay có thể mang lại", bà Nguyễn Vân Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Techcombank cung cấp các sản phẩm tiết kiệm với lãi suất cộng thêm cùng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản được cá nhân hóa theo nhu cầu, giúp người dân quản lý tài chính hiệu quả, đầu tư vào sức khỏe và giáo dục cho con cái để xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc trong tương lai.

Đặc biệt, Techcombank liên tục tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng ngân hàng điện tử với các hoạt động bốc thăm trúng thưởng và quà tặng thiết thực, đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân.

Giao dịch qua Techcombank Mobile không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn mở ra cơ hội hòa nhập với nền kinh tế số, nâng cao chất lượng cuộc sống sau tái định cư. Ngân hàng đã biến quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư tại Gia Bình thành một hành trình chuyển đổi số thể hiện tinh thần gắn kết, minh bạch và nhân văn.

Để gia tăng mạng lưới phục vụ khách hàng tại Bắc Ninh, bà Vân Linh cũng cho biết Techcombank đang khẩn trương triển khai các thủ tục để thành lập và khai trương chi nhánh tại Lương Tài, Gia Bình, giúp người dân thuận tiện giao dịch, cũng như được hỗ trợ tốt nhất về các giải pháp tài chính trong quá trình tái định cư và phát triển kinh doanh. Song song đó, khách hàng vẫn có thể rút tiền mặt nhanh chóng khi có nhu cầu tại các ATM của Techcombank ở gần nhà hoặc tại đại lý ngân hàng - hệ thống siêu thị WinMart+ trên địa bàn.

Việc Techcombank được các cơ quan quản lý cho phép đồng hành trong quá trình giải phóng mặt bằng không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của ngân hàng, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong việc đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong các dự án trọng điểm quốc gia, có tác động lớn đến xã hội, hạ tầng và kinh tế.

Techcombank hy vọng góp một phần quan trọng để những vùng đất 'thay da đổi thịt' với các công trình tầm vóc và người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, đời sống Lãnh đạo Techcombank

"Chúng tôi tin đó là một hành trình tạo trải nghiệm và giá trị khác biệt. Với tiềm lực tài chính mạnh và sự am hiểu từ nhu cầu khách hàng cho đến những giai đoạn phát triển dự án, Techcombank hy vọng sẽ đóng góp một phần quan trọng để những vùng đất 'thay da đổi thịt' với các công trình tầm vóc và người dân sẽ có thêm nhiều điều kiện phát triển kinh tế, đời sống", lãnh đạo Techcombank chia sẻ.

Tiên phong tạo cảm hứng vượt trội với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống", Techcombank đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 16,5 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch, đại lý ngân hàng trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Đáng chú ý, mô hình hệ sinh thái, kết hợp với các đối tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt đã tạo nên sự khác biệt cho Techcombank.