Thế hệ tiếp nối của Techcombank Priority chứng minh tư duy tài chính

Gần 30 học sinh xuất sắc tuổi 12-15 là con em của hội viên Techcombank Private và TPriority trên toàn quốc mới đây đã cùng tranh tài trong Chung kết chương trình quản lý tài chính.

Chương trình "Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội 2025" do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng Đại học VinUni tổ chức đã chính thức khép lại hôm 9/8 vừa qua.

Vòng chung kết với phần tranh tài của gần 30 học sinh xuất sắc lứa tuổi 12-15, là con em của các hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority trên toàn quốc, đã cho thấy sự vượt trội về quy mô và chất lượng so với mùa đầu tiên năm 2024.

Tiên phong kiến tạo và nuôi dưỡng tư duy tài chính cho thế hệ trẻ

Thực tế, Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng chương trình giáo dục tài chính dành cho lứa tuổi 12-15, với mong muốn kiến tạo và nuôi dưỡng tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.

Tại "Chương trình Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội" năm nay, ngân hàng phối hợp cùng VinUni kết hợp linh hoạt giữa khóa học trực tuyến trên nền tảng FinWise Edu - cung cấp các kiến thức về quản lý tài chính cá nhân và các buổi huấn luyện trực tuyến cùng những hoạt động trải nghiệm thú vị như "Một ngày làm banker", workshop "Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội".

Qua đó, con em các hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority trên toàn quốc không chỉ được trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích, mà còn có cơ hội cọ xát, ứng dụng những kiến thức này vào quá trình thực hành xử lý tình huống thực tế, phát huy tư duy và rèn luyện các kỹ năng nền tảng của một nhà lãnh đạo tương lai.

Tham gia chương trình, các học sinh không chỉ được trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn có cơ hội giao lưu, cọ xát nâng cao kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.

Vòng Chung kết: Sân chơi của trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm

Trải qua 2 tháng đầy thử thách, từ hơn 1.300 học viên tham gia và 200 thí sinh tiêu biểu ở vòng bán kết, ban tổ chức đã tuyển chọn gần 30 gương mặt xuất sắc tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết với tên gọi "Thử thách sáng tạo tài chính" gồm hai chủ đề chính là "Sống xanh - Tiêu dùng thông minh" và "Tài chính tử tế - Cùng nhau vì cộng đồng".

Tại vòng thi này, các thí sinh được chia làm 6 đội và trình bày các ý tưởng tài chính, tiết kiệm thông minh, sống xanh hơn mỗi ngày nhằm góp phần kiến tạo cộng đồng vượt trội.

Các đội thi đã nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn không chỉ bởi tính hấp dẫn về nội dung các dự án, mà còn ở sự chuyên nghiệp trong phong cách thuyết trình, thể hiện sắc nét tư duy tài chính hiện đại, sức sáng tạo lẫn kỹ năng làm việc nhóm giữa các thành viên trong tập thể dù ở lứa tuổi nhỏ.

Dự án "Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế" nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng chuyên môn.

Kết quả, Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng được trao cho dự án "Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế" - ví thiện nguyện số, nơi ghi nhận, tích điểm và lan tỏa các hành động tử tế trong cộng đồng, gây ấn tượng bởi tính thực tiễn và khả năng triển khai cao.

Giải Nhì trị giá 40 triệu đồng được trao cho dự án "Trợ lý AI Ecospend Insights" - một ứng dụng xanh giúp người dùng quản lý chi tiêu hiệu quả hơn, gợi ý các cơ hội đầu tư xanh, có thể ước tính lượng khí CO2 mà người dùng tạo ra thông qua các giao dịch mua sắm hàng ngày.

Giải Ba trị giá 30 triệu đồng được trao cho dự án "Ứng dụng GreenWise" - ứng dụng giúp chi tiêu thông minh, hạn chế rác thải, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế thông qua chức năng scan độ "Xanh" của sản phẩm, tích điểm ủng hộ người nghèo.

Ban giám khảo cùng trao 3 Giải Khuyến khích trị giá 20 triệu đồng cho các dự án "Ứng dụng xanh GREEN APP", "Ứng dụng GO GREEN: Tích điểm xanh - Đổi thưởng bền vững" và "Ứng dụng GreenGo: Đi thông minh - Sống thân thiện".

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải "Thí sinh xuất sắc nhất" với trị giá 10 triệu đồng/giải nhằm ghi nhận nỗ lực và khuyến khích các em tiếp tục học hỏi, phát triển tiềm năng tiến tới phiên bản vượt trội hơn nữa trong tương lai.

Các thí sinh tham dự Chung kết chương trình "Quản lý tài chính dành cho thế hệ tiếp nối vượt trội".

Em Nguyễn Thiên Kim (đến từ TP.HCM) - đạt Giải "Thí sinh xuất sắc nhất" chia sẻ: "Con cảm thấy tự hào và vui mừng khi được Giải 'Thí sinh xuất sắc nhất', nhóm của con cũng đạt giải Nhất chung cuộc. Đây là kết quả minh chứng cho sự nỗ lực của cả tập thể. Thay mặt các bạn, con xin được cảm ơn Techcombank cùng VinUni đã tạo ra cuộc thi với nhiều điều mới mẻ giúp chúng con có cơ hội được học thêm nhiều kiến thức bổ ích về việc quản lý tài chính, trao dồi kỹ năng thuyết trình, tư tin làm chủ sân khấu".

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến những trải nghiệm bên lề đầy ý nghĩa như "Cafe Zone", được thiết kế như một trạm tiếp sức - nơi các em được tái tạo năng lượng, gia tăng sự tự tin, đồng thời là không gian kết nối gia đình trong suốt hành trình chung kết.

Hay Workshop về Trí tuệ nhân tạo (AI) - điểm nhấn mới hấp dẫn - với chủ đề "AI là ai, Play with AI và cùng AI quản lý tài chính" được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Thành Trung - Cố vấn cao cấp của Techcombank, một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực AI - không chỉ trang bị kiến thức nền tảng mà còn giúp các em tiếp cận và làm quen với những xu hướng công nghệ hiện đại, mở ra cơ hội khám phá và phát triển tiềm năng trong thời đại số.

Sự tham gia trực tiếp sôi nổi từ các bạn nhỏ đến từ khắp mọi miền đất nước, sự góp sức mạnh mẽ từ các thí sinh đang sinh hoạt tại nước ngoài, sự đồng hành và cổ vũ từ cha mẹ, ông bà, anh chị - những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục kiến thức tài chính đã góp phần tạo nên tiếng vang cho chương trình năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Private và Priority nhấn mạnh chương trình được xây dựng với tinh thần không chỉ trang bị kiến thức tài chính nền tảng, mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm thực tiễn, giúp các em dễ dàng tiếp thu và vận dụng vào đời sống hàng ngày. Thông qua đó, ngân hàng mong muốn khuyến khích các em tư duy sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và đóng góp những ý tưởng giá trị cho cộng đồng.

"Đây cũng chính là lời cam kết của Techcombank, luôn đồng hành cùng khách hàng Private và Priority không chỉ trong việc quản lý và phát triển gia sản, mà còn chuẩn bị hành trang và truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa - những người sẽ tiếp nối tầm nhìn, di sản và tinh hoa gia đình trong tương lai trở thành những nhà lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo và có trách nhiệm", ông Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Private và Priority, Techcombank trao Giải "Thí sinh xuất sắc nhất" cho em Nguyễn Thiên Kim đến từ TP.HCM.

Hành trình năm nay đã khép lại đầy ấn tượng, nhưng những giá trị mà chương trình để lại sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ. Techcombank cũng hứa hẹn sẽ chuẩn bị cho hành trình "Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội" mùa tới, để những ý tưởng sẽ tiếp tục được ươm mầm và tỏa sáng.