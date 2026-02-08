Số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng vọt

Trong tháng 1, cả nước ghi nhận 625 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể ngành này cũng tăng mạnh.

Cả nước ghi nhận 625 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong tháng 1/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố, tình hình đăng ký kinh doanh trong tháng 1 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, cả nước có gần 24.200 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 180.900 tỷ đồng .

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng tới 127% và quy mô vốn đăng ký cũng tăng hơn 92%.

Đà gia tăng này kéo theo nhu cầu tuyển dụng với gần 108.200 lao động đăng ký, tăng 33% so với tháng 1/2025. Nếu so với tháng 12/2025, các chỉ số về số doanh nghiệp, vốn đăng ký và lao động lần lượt tăng 41%, 9% và 8%.

Xét theo ngành nghề, bất động sản là một trong những lĩnh vực ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, với 625 doanh nghiệp trong tháng, tăng 130% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, cùng giai đoạn này, cả nước cũng ghi nhận 266 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 118%, cho thấy quá trình sàng lọc diễn ra song song với đà gia nhập thị trường.

Theo Cục Thống kê, dù số lượng doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký tăng mạnh, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới chỉ đạt khoảng 7,5 tỷ đồng , giảm 23% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Bù lại, dòng vốn bổ sung vào nền kinh tế tiếp tục được củng cố với hơn 358.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm từ các doanh nghiệp đang hoạt động, dù con số này giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Bức tranh tích cực còn thể hiện rõ qua sự trở lại của các doanh nghiệp đã rút lui trước đó. Trong tháng 1, cả nước có hơn 24.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 146% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ. Qua đó, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng đầu năm đạt gần 48.700 doanh nghiệp, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, số liệu cũng cho thấy những áp lực hiện hữu đối với cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm. Cụ thể, có gần 54.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gấp gần 12 lần so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong tháng là 7.303 doanh nghiệp, giảm 42% so với tháng 12/2025 nhưng lại tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, 4.609 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9% so với tháng trước nhưng tăng 128% so với cùng kỳ.

Những diễn biến trái chiều này phản ánh quy luật sàng lọc của thị trường, cho thấy nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu, trong đó các doanh nghiệp có năng lực thích ứng tốt tiếp tục mở rộng hoạt động, còn những đơn vị yếu kém buộc phải rút lui để nhường chỗ cho chu kỳ tăng trưởng mới.